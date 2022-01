I Metallica usano cani anti-Covid per assicurarsi un tour al sicuro dal virus

globalist

18 Gennaio 2022

A quanto pare le mascherina FFP2 e il disinfettante per le mani non sono gli unici metodi per salvaguardare un tour dal Covid. I Metallica sono la prima band ad aver utilizzato dei cani addestrati a fiutare e a scovare il virus negli esseri umani, per salvaguardare loro stessi e il loro staff. Questo grazie agli animali della compagnia Bio-Detection K9 dell’Ohio. La metal band si è affidata al fiuto di questi cani per i loro concerti a Fort Lauderdale e ad Atlanta. Visto il successo, ha deciso di utilizzarli anche per gli show del loro 40esimo anniversario a San Francisco.

In questo procedimento non viene testato il pubblico presente ai concerti ma solo chi lavora e transita nel backstage. A spiegare il funzionamento è stato il presidente dell’azienda, Jerry Johnson, in un’intervista a Rolling Stone: chi deve essere controllato deve indossare per dieci minuti la mascherina e poi messo in fila. Viene chiesto poi a ognuno di togliere la protezione che viene fatta annusare al cane. Gli animali sono addestrati a sedersi di fronte a chi percepiscono essere positivo. Il livello di sicurezza si aggira tra il 98% e il 99% dei casi analizzati come ha spiegato Johnson: “Nella mascherina c’è un’area di odore molto concentrata e così c’è una maggiore probabilità che i cani trovino il virus”.

L’azienda era già stata utilizzata per eventi di automobilismo e basket dalla Nascar e alle partite dei Miami Heat. L’esperienza positiva dei Metallica intanto è già stata imitata da Tool, Black Keys e Twenty One Pilots.