È morto a 65 anni Bob Saget, protagonista della serie cult anni '80 'Gli amici di papà'

10 Gennaio 2022

È morto domenica a 65 anni Bob Saget, attore comico molto noto negli Stati Uniti soprattutto per la serie televisiva Full House, un vero cult degli anni ’80-’90 e andata in onda in Italia con due titoli, ‘Padri in prestito’ e ‘Gli amici di Papà’.

Il corpo di Saget è stato ritrovato nella camera dell’hotel Ritz-Carlton di Orlando, Florida, dalla polizia locale, intervenuta su segnalazione del personale dell’albergo che non riceveva risposte alle chiamate in camera.

Non c’erano segni di violenza e la polizia per il momento ha escludo l’abuso di droghe. Saget negli ultimi anni era stato la voce narrante della nota serie televisiva How I Met Your Mother.