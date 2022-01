Oliviero Toscani: "Berlusconi al Colle? Mi disgusta il pensiero, sarebbe guerra civile"

globalist

5 Gennaio 2022

Noto da sempre per le sue esternazioni molto dure sulla politica italiana, il fotografo di fama internazionale Oliviero Toscani si è espresso con toni accesi sulla possibilità che Berlusconi possa effettivamente diventare il prossimo presidente della Repubblica: “Sono disgustato solamente a sentire una roba simile. Ma stiamo scherzando? E non sono l’unico, è una cosa ridicola”.

“Smettiamo di fare i burattini. Ci sarà la guerra civile – attacca – non è possibile, è la più grossa barzelletta che si possa raccontare agli italiani, la più grande stupidaggine che possiamo fare come Paese. E’ incredibile, ma io mi domando: ma che Paese siamo? Solamente a proporre una figura simile, inguardabile, condannato, bunga bungista. È un Paese imbecille solamente a pensare una cosa così. Ha rovinato l’Italia, ha fatto diventare l’Italia un Drive-In”. Per la più alta carica dello Stato, conclude Toscani, ci vorrebbe “una persona seria, non Berlusconi”.