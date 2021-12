Jovanotti annuncia di essere malato di Covid: "Una influenza di quelle toste, ma graze al vaccino nulla di più"

globalist

26 Dicembre 2021

“Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai”. Jovanotti racconta di avere il Covid in una serie di video su TikTok. “E’ un’influenza – continua il cantautore – di quelle toste”. “Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Dai va bene, poi sono vaccinato”, dice in un altro post spiegando di avere “Mal di gola, pazzesco. Male di muscoli, tutto…”.

Argomento tamponi. “Non è che questi tamponi rapidi siano cosi’ efficaci nonostante tutte le precauzioni… Infatti poi la sera – rivela Jovanotti – mi ha chiamato Nicola Savino e mi ha detto: ‘Stamattina ero negativo poi ho fatto il molecolare e sono positivo”.