Il primo sms della storia è stato venduto per 107 mila euro: c'era scritto 'Buon Natale'

24 Dicembre 2021

Un vero e proprio pezzo di storia, recente ma lontanissima, almeno all’apparenza: il 3 dicembre del 1992, alle 18:09, fu inviato il primo sms della storia e vi era scritto ‘Merry Christmas’, ‘Buon Natale’. Era l’inizio di una rivoluzione che ora è sfociata in whatsapp, telegram e decine di altre app di messaggistica ma che all’epoca era una novità di cui i pochi possessori di un cellulare potevano avvalersi, al costo di 15 centesimi a messaggio.

Oggi questo primo sms è stato messo all’asta da vodafone ed è stato acquistato per 107mila euro. Il messaggio è stato venduto in forma ‘Nft’, Non fungible token, ossia un certificato di proprietà che si può legare a un bene digitale. Il bene materiale consiste in una cornice che racchiude una fotografia del messaggio firmata da Nick Red, attuale Ceo di Vodafone.

Il messaggio fu inviato della compagnia telefonica Neil Papworth al dipendente della telco Richard Jarvis e aveva la funzione di test. Il particolare cimelio è stato molto combattuto all’asta e Vodafone ha devoluto l’intera cifra all’Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR). Particolarità dell’asta la possibilità di utilizzare la criptovaluta Ether per l’acquisto del bene in palio.

Maximilien Aguttes, responsabile della casa d’aste, ha detto: “Il primo libro stampato, la prima telefonata, la prima email: tutte queste invenzioni hanno cambiato la nostra vita e la nostra comunicazione nel mondo. Questo primo SMS ricevuto nel 1992 è una testimonianza storica del progresso umano e tecnologico. Ha trasmesso un messaggio di gioia, Buon Natale”.