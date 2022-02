Il falso sms che avverte che il Green Pass è stato clonato, la polizia: "È una truffa, non apritelo"

globalist

16 Febbraio 2022 - 16.42

Una truffa via sms sta circolando in maniera virale: il messaggio, che sembra provenire dal Ministero della salute, avverte che il Green Pass è stato clonato. In realtà il messaggio mira a rubare i dati personali.

“Attenzione – afferma la Polizia – è in atto un nuovo tentativo di phishing” relativo al Covid: “un falso sms apparentemente inviato dal ministero della Salute vi avverte che il vostro Green pass è stato clonato. Non cliccate sul link, i dati personali che inserite vengono rubati”.

Il ‘phishing’ è il termine inglese con cui viene indicata questo tipo di truffa telematica, che consiste nell’imitare dei messaggi ufficiali da parte di Istituzioni o altre piaffatorme (una tipica è quella di Amazon, di solito riconoscibile dal fatto che la lingua usata è quella inglese, anche per gli account in italiano) per allarmare gli utenti a inserire i propri dati o quelli delle carte di credito per rubarglieli.

Nel falso messaggio si legge che “la sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità su un sito truffa”.