Gigi D'Agostino annuncia la sua grave malattia: "Il dolore è costante, ma continuo a lottare"

17 Dicembre 2021

È stato un’icona degli anni ’90 e della dance italiana, conosciuto in tutto il mondo per i suoi brani come Elisir, Bla Bla Bla, The Riddle, Another Way, La passion, L’amour toujours (I’ll Fly with You), Un giorno credi (Gigi D’Agostino feat. Edoardo Bennato), Stay with Me, In My Mind (Dynoro e Gigi D’Agostino), Hollywood.

Gigi D’Agostino ha scritto un post su Instagram in cui ha annunciato di stare combattendo contro un male molto aggressivo: “È un dolore costante… non mi dà pace…la sofferenza mi consuma e mi ha reso molto debole” scrive, ricevendo subito il sostegno dei suoi fan.

“Continuo a lottare – prosegue il dj nel post – spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza e mi scaldano il cuore”.