Romani (Disney): "La nostra sfida è riportare al cinema il pubblico delle famiglie"

Marco Spagnoli

1 Dicembre 2021

“Mai come in questo caso posso dire attraverso un’incredibile e coordinata azione di squadra che ha visto coinvolti tutti i team Marketing, Digital, Publicity e Promotion per creare un lancio senza precedenti.”

E’ giustamente orgoglioso del risultato ottenuto Davide Romani, Marketing Director di Walt Disney Studios, visto che Eternals è stato un grande successo in Italia, forse, al di là delle aspettative della vigilia. “Siamo riusciti a portare in Italia gli attori Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Gemma Chan, i produttori Victoria Alonso e Nate Moore e la regista Chloé Zhao per l’anteprima Europea in chiusura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella Città, il 24 ottobre scorso.” – spiega Romani -“Non solo, con loro abbiamo avuto anche l’occasione di svolgere alcune attività digital e PR, tra cui uno speciale light photoshooting e un eccezionale show con 200 droni che hanno realizzato una spettacolare coreografia vicino una delle sette meraviglie del mondo moderno: il Colosseo. L’imponente sciame di droni ha sorvolato il Foro Romano all’interno del Parco Archeologico del Colosseo creando una magica atmosfera tra storia, cultura, tecnologia e creatività. I droni si sono sollevati dalla splendida terrazza degli Horti Farnesiani e dalla Casa delle Vestali creando una suggestiva scia luminosa che si è trasformata in una costellazione tridimensionale ispirata al film, per poi formare il titolo “Eternals”, largo oltre 130 metri. Tutti i materiali foto e video sono poi stati ripresi anche a livello mondiale da varie testate e dai social ufficiali Marvel, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto e della qualità dei contenuti prodotti. Dopo il successo della partnership con Trenitalia per Luca, abbiamo completamente tematizzato Eternals un treno regionale che è stato poi utilizzato sulla tratta Firenze-Lucca in occasione del Lucca Comics & Games. E proprio al Lucca Comics & Games abbiamo omaggiato i nostri superfan con uno screening in anteprima del film! Non poteva infine mancare un’ottima campagna media che ha visto coinvolte le principali reti TV e circuiti radio e una massiccia campagna digital sia sui social sia sul web

Quali sono i film principali su cui vi concentrerete quest’anno?

Dopo i due film della stagione natalizia (West Side Story e The King’s Man – Le Origini), ci focalizzeremo sia su La fiera delle illusioni – Nightmare Alley sia su Assassinio sul Nilo. Sul primo dovremo lavorare molto lato publicity per enfatizzare il cast e il regista (vincitore del premio Oscar per il precedente film, La forma dell’acqua – The Shape of Water); mentre sul secondo dovremo lavorare molto con il media e il marketing per renderlo il film evento del periodo, dopo il successo di Assassinio sull’Orient Express ad opera dello stesso regista. Avremo poi due film Marvel e due titoli Disney e Pixar su cui lavorare insieme al resto della company in un’ottica franchise e di reciproco sostengo che ha da sempre caratterizzato il lancio di questi film.



Avete già immaginato campagne di marketing particolari?

Al momento stiamo lavorando a West Side Story e The King’s Man – Le Origini. Nella fattispecie, su quest’ultimo titolo, insieme alla Film Commission Piemonte faremo qualcosa di particolare, sia come eventi sia come attività digital, a Torino, nei luoghi in cui il film è stato girato. Per il prossimo anno, invece, stiamo già lavorando sui titoli franchise di Marvel e di Pixar, insieme ad altre divisioni della nostra azienda, sui quali però non posso ancora svelare niente.



Quali le principali sfide dell’anno?

Rispetto a qualche mese fa, stiamo registrando qualche segnale positivo dal mercato, con alcuni titoli che battono di settimana in settimana i record precedenti, avvicinandoci, seppur lentamente, a un’idea di normalità pre-covid. La sfida maggiore, in questo momento, è quella di riportare al cinema il pubblico delle famiglie con bambini. I dati di box office del prodotto family mostrano una ripresa più lenta rispetto ai prodotti per adulti o teenager, testimoniando una maggiore perplessità da parte delle famiglie al rientro in sala. Un’ulteriore sfida, in vista dell’arrivo del Natale, sarà l’eccessivo affollamento di prodotto che non consente un pieno e prolungato sfruttamento dello stesso nelle sale. Anche in questo caso, con la ripresa del mercato, dovremmo tornare lentamente a una situazione più normale. Ora si tratta di capire come evolverà la pandemia e quali saranno le misure che il governo varerà per tamponare eventuali picchi di contagi, che potrebbero influenzare negativamente la ripresa. Questo Natale sarà sicuramente un ottimo banco di prova per testare l’attuale situazione di mercato e fare qualche stima più attendibile sul futuro. Per quanto riguarda la strategia per le prossime uscite, direi che continueremo a fare quello che sappiamo fare meglio, ossia eventizzare ogni nostro film per poter richiamare più pubblico possibile in sala e per sottolineare sempre di più l’esperienza cinema come unica via per poter godere appieno delle emozioni che solo un film in sala sa dare.