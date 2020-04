Report svela gli intrighi di neofascisti e nazionalisti per opporsi a Papa Francesco

All'Abbazia di Trisulti c'è ancora Benjamin Harnwell, il custode che l’ha presa in gestione per conto di Steve #Bannon per trasformarla in una scuola politica di sovranismo. Non doveva andarsene?#Report pic.twitter.com/h3O6EtDZEX

I siti dell’ultradestra americana non hanno dubbi: il Coronavirus è una punizione divina per il papato blasfemo di Francesco. E a rilanciare la notizia in Italia sono stati i fascisti di Forza Nuova capeggiato da Roberto Fiore. Il viaggio di Giorgio Mottola parte dalla Certosa di Trisulti, l’abbazia che era stata acquistata dall’ex stratega d Donald Trump Steve Bannon per farne una scuola di sovranismo. A custodia dell’abbazia, completamente isolato dal mondo, vive Benjamin Harnwell, che dichiara a Mottola che Papa Francesco è un nemico della Chiesa cattolica: “Dice cose che non hanno alcuna radice cristiana” die Hanwell, riferendosi alle posizioni liberali del Papa su migranti, divorziati, difesa dell’ambiente e omosessuali. >Una delle sponde di Steve Bannon contro Bergoglio è il cardinale Burke, patrono dell’Ordine di Malta e punto di riferimento mondiale del fronte ultra-conservatore della Chiesa. Burke coltiva dei rapporti molto stretti con alcuni membri dell’amministrazione di Donald Trump, mentre in Italia Burke è un grande ammiratore di Matteo Salvini.