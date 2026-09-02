Clooney a Venezia attacca l'amministrazione Trump: "Persone incapaci e senza decenza"

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2 Settembre 2026 - 15.33

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George Clooney, al Lido per ricevere il Leone d’Oro alla carriera, ha parlato della situazione politica negli Stati Uniti durante la conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia.

“Non è facile vivere in un Paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo”, ha detto l’attore e regista. “A novembre ci sono le elezioni di midterm che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e se va tutto bene torneremo ad una situazione di maggiore normalità”.

Clooney non ha nominato direttamente Donald Trump, ma ha definito l’attuale situazione americana attraverso il termine “kakistocrazia”, spiegando che indica “un Paese governato dalle persone meno qualificate”.

“Esiste una parola bellissima, una democrazia degenerata: indica un Paese governato dalle persone meno qualificate. Forse è quello che abbiamo adesso”, ha detto.

L’attore ha poi criticato quello che considera un clima di crescente crudeltà nel dibattito pubblico americano, riferendosi anche a un post del segretario alla Difesa Pete Hegseth sulle donne delle forze armate canadesi.

“L’idea poi che la crudeltà sia alla base e faccia parte del divertimento del mondo e che un segretario alla Difesa, Pete Hegseth, abbia twittato una foto sulle donne delle forze armate canadesi ridendoci su è davvero una cosa assurda”, ha dichiarato.

“Ma qual è il senso di decenza? Dov’è finito il senso della decenza? Supereremo anche questo e ne emergeremo migliori”, ha aggiunto.

Clooney ha parlato anche dello stato dell’informazione. “I più ricchi del mondo attualmente sono proprietari del Washington Post, di Twitter e della maggior parte delle fonti delle nostre informazioni: è preoccupante. Ma c’è ancora spazio per un buon giornalismo”, ha affermato.

Alla conferenza stampa l’attore ha inoltre affrontato il tema dell’intelligenza artificiale e dei deepfake. “È sempre più difficile per noi distinguere la verità”, ha detto, spiegando che la diffusione di contenuti generati dall’intelligenza artificiale rischia di compromettere la fiducia nelle informazioni e persino nelle prove autentiche.

Clooney riceverà questa sera il Leone d’Oro alla carriera nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, in occasione della serata inaugurale dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.