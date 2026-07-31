Ceuta, il pretesto dei razzisti: la destra trasforma i migranti in un’arma politica contro l’Europa e la legalità

Riccardo Cristiano Modifica articolo

31 Luglio 2026 - 21.13

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La marea umana che ha invaso Ceuta, territorio spagnolo in Marocco, ha solo a che fare con la sentenza spagnola che ha escluso il respingimento immediato per chi arrivi a nuoto? Prima della sentenza, una persona scoperta mentre cercava di entrare a nuoto a Ceuta poteva essere riconsegnata immediatamente al Marocco. La decisione della Corte obbliga le autorità a usare la procedura ordinaria prevista dalla legge: identificazione, valutazione individuale, assistenza legale e possibilità di chiedere protezione internazionale prima di un eventuale rimpatrio. Questo perché il mare non può essere considerato una “barriera materiale”, quella che per la legge consente, se violata, di ricorrere al rimpatrio immediato.

Il governo spagnolo ha parlato di letture distorte e interessate, di mafie che hanno soffiato sul fuoco che ha prodotto i cinquantamila buttatisi in mare per arrivare a Ceuta. Insomma, l’ordine della legalità basata su criteri di logica umana si sta scontrando con fenomeni, veri o indotti, che spaventano e che ne determinano la crisi? E’ già molto diffusa però la tesi che dietro l’assalto a Ceuta si possa nascondere altro.

Il discorso non può che partire da dove è nato, in Marocco. E’ noto il malessere marocchino per la recente visita spagnola in Algeria, una visita pacificatrice con un paese con cui il Marocco ha pessimi rapporti da decenni. A questo si aggiunge il sostegno algerino al Fronte del Polisario, che opera per l’indipendenza della ex colonia Spagna del Sahara Occidentale, su cui il Marocco rivendica la propria sovranità. Il rapporto tra Spagna e Algeria inquieta Rabat anche per questo? Dunque c’è un malessere contro Madrid, chiaro, che potrebbe aver fatto o lasciato fare.

Ma non si può non tener conto che quello dei migranti è un tema caldo in tutto il mondo. Oggi la Spagna non potrebbe rappresentare il simbolo e il punto debole di una certa idea europea che disturba?

La conferma la si è avuta direttamente da Trump, la cui amministrazione ha buone relazioni con il Marocco e cattive con la Spagna, per il quale gli Stati Uniti faranno la stessa fine (di Ceuta) se vinceranno i dem. E’ un boccone troppo appetibile, soprattutto sotto elezioni. E infatti è tornato a farsi sentire anche Elon Musk. E poi il boccone va a colpire un interlocutore che con Trump è ai ferri corti. Poi c’è la crisi con l’Italia, e molte dichiarazioni europee che invocano legislazioni più severi, controlli più forti.

Ci sono stati precedenti molto gravi nell’attrito tra Marocco e Spagna nei momenti difficili delle loro relazioni. Ma questo caso si inquadra in un contesto che contempla certamente lo specifico, ma che da un punto vista di lettura dell’attuale disordine è difficile non allargare. Cinquanta o sessantamila persone non sono un “complotto”, ma forse la conferma dell’esistenza di sistemi, di mafie, di mercanti di essere umani, e delle relazioni oblique che hanno, in tanti Paesi. E’ il brodo in cui si incontrano nel buio crimine organizzato, terrorismo, droga, elementi deviati e che poco si vede, sia da parte di chi chiede ordine, sia di chi insiste di più sulla giustizia. Difficile in un contesto del genere separare ordine e giustizia, giustizia e ordine. In tutto questo, loro, i migranti, i corpi usati, cosa sono?

Nel grande disordine poi la Spagna è un indicatore che a tendenze emergenti non piace, e il discorso può diventare più ampio delle punture da dare a un governo traballante come quello di Pedro Sanchez: l’Europa tutta è un continente che traballa e che la tematica migratoria può cambiare. I segnali non mancano .