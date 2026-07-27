Trump e il midterm 2026

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

27 Luglio 2026 - 22.38

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L’attuale sosta degli attacchi all’Iran e la menzione di Trump delle negoziazioni indicano una mancanza di una chiara strategia americana e questo ha un forte impatto nella realtà militare-politica attuale.

Il cambiamento di tono alla Casa Bianca probabilmente non è il risultato di una volontà diplomatica improvvisa, ma di un riconoscimento realistico e in parte disegna un limite del potere americano in seguito alle elezioni chiave nel novembre 2026.

Il problema più grande attualmente affrontato dal Pentagono non è la potenza militare iraniana in senso classico, ma l’economia di guerra senza fine.

Gli Stati Uniti si trovano in una situazione esaustiva in cui utilizza missili da milioni di dollari, come i sistemi SM-3 o i Patriot, per intercettare i droni iraniani e i missili balistici che costano solo una frazione di quel prezzo.

Un tale conflitto asimmetrico sta rapidamente svuotando le forze armate statunitensi di armi avanzate, creando ansia nella sede militare, in particolare a causa della necessità di mantenere la prontezza per eventuali crisi nel Pacifico attorno a Taiwan.

Nel frattempo, gli alleati americani nel Medio Oriente sentono dolorosamente le conseguenze di questa stanchezza. Nonostante la presenza di portaerei americani e sistemi PZO, è stato praticamente impossibile stabilire uno scudo antiproiettile. La capacità dell’Iran di penetrare nella difesa con “sciami” di aerei economici significa che l’infrastruttura petrolifera dei paesi del Golfo è costantemente in pericolo.

Se questi alleati si rendono conto che Washington non può proteggerli completamente, inizieranno a cercare accordi bilaterali di sicurezza con Teheran o Pechino, che sarebbe una grave sconfitta geopolitica per gli Stati Uniti.

Ecco arrivato un fattore politico chiave e la vera “kryptonite” di ogni amministrazione americana. Per la base di Trump, così come per gli elettori indecisi negli stati cruciali, l’indice economico più importante non è il PIL, ma il prezzo di un gallone di benzina presso la stazione di servizio locale.

Qualsiasi instabilità intorno a Hormuz o attacchi alle raffinerie aumentano automaticamente il prezzo del petrolio, il che rende più costoso il trasporto e aumenta di nuovo l’inflazione che l’amministrazione ha promesso di sopprimere. Andare a voto in autunno del 2026, con l’aumento dell’inflazione e dei prezzi del carburante, mentre l’esercito spende miliardi in Medio Oriente senza vincitore in vista, è uno scenario che potrebbe costare ai Repubblicani una maggioranza al Congresso.

Anche se il solito modus operandi di Trump è “massima pressione” accompagnata da un’offerta di negoziazione per posizionarsi come un negoziatore di alto livello, la leadership iraniana conosce da tempo questa tattica. Ora stanno intenzionalmente allungando il conflitto nella “zona grigia”, attenuando la pressione economica sugli Stati Uniti nel momento peggiore possibile per la Casa Bianca.

Una pausa negli attacchi e nella spinta per le negoziazioni può quindi leggersi principalmente come il tentativo dell’amministrazione di “comprare la pace” almeno fino alla fine del 2026, per stabilizzare il mercato del petrolio e prevenire uno shock economico sul suolo nazionale.

La mancanza di una vittoria chiara, i costi elevati della guerra asimmetrica e la minaccia di un boomerang economico attraverso i prezzi dell’energia stanno costringendo Washington a prendere una posizione.

L’Iran non deve né può sconfiggere gli Stati Uniti militarmente, è sufficiente mantenere un livello di instabilità che renderà l’importanza politica della guerra insopportabile per l’attuale amministrazione americana.

Abbiamo tre mesi di “stiramento”, minacce, negoziazioni e macchinazioni politiche, in cerca di cancellare le conseguenze della guerra imprudente.

Ogni futuro soldato americano ucciso o ferito significa una riduzione diretta di quella quota di supporto e l’amministrazione Trump non è disposta a correre rischi.

Sarà abbastanza per ingannare gli elettori o i mesi di guerra brutta che gireranno sulla sua testa?

Rimane da vedere.

Ciò che i cittadini americani non devono mai dimenticare è la consapevolezza di quale tipo di truffatore stanno affrontando. Devono sapere che la tolleranza attuale, le negoziazioni e i tentativi di compromesso scompariranno in un istante e che la guerra si scatenerà solo nella sua massima intensità il giorno in cui Trump si sentirà al sicuro, con i prossimi due anni di governo garantiti, se vincerà le elezioni.

E poi tutto ciò che ora è “affamato” e spinto sotto il tappeto salirà in superficie nella sua peggiore forma di prezzi, inflazione di livello mondiale e instabilità generale.