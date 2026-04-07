Trump nuove minacce fuori controllo all'Iran: "Un’intera civiltà morirà stanotte per non tornare mai più"

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7 Aprile 2026 - 17.17

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Donald Trump è tornato a minacciare l’Iran, sostenendo che “un’intera civiltà morirà stanotte” se non verrà raggiunto un accordo per porre fine al conflitto.

In un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente ha scritto:

“Un’intera civiltà morirà stanotte, per non tornare mai più. Non voglio che accada, ma probabilmente accadrà. Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, in cui menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate prevalgono, forse può accadere qualcosa di rivoluzionariamente meraviglioso, CHI LO SA?

Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsione, corruzione e morte finiranno finalmente. Dio benedica il grande popolo dell’Iran!”