Hegseth: guerra contro Iran avanti senza scadenza, finirà solo quando Trump deciderà

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19 Marzo 2026 - 20.36

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Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha dichiarato giovedì che non esiste alcuna “tempistica” per porre fine alla guerra statunitense contro l’Iran e non ha smentito le notizie secondo cui il Pentagono potrebbe chiedere altri 200 miliardi di dollari di fondi pubblici.

L’offensiva militare congiunta tra Stati Uniti e Israele è iniziata tre settimane fa e continua ad ampliarsi. Donald Trump ha minacciato mercoledì di “far saltare in aria in modo massiccio” il più grande giacimento di gas al mondo, dopo che attacchi israeliani su un sito iraniano hanno spinto Teheran a intensificare le operazioni contro infrastrutture petrolifere e del gas nel Golfo.

Parlando ai giornalisti al Pentagono, Hegseth ha suggerito che la giornata di giovedì avrebbe visto il più grande attacco statunitense finora.

“Finora abbiamo colpito oltre 7.000 obiettivi in tutto l’Iran e nelle sue infrastrutture militari”, ha dichiarato il segretario alla Difesa. “Oggi sarà il pacchetto di attacchi più ampio mai realizzato… morte e distruzione dall’alto.”

Nonostante l’aumento dei prezzi del petrolio e il calo dei consensi del presidente, Hegseth ha rifiutato di indicare una strategia di uscita.

“Non vorremmo fissare una tempistica definitiva”, ha affermato, aggiungendo che “siamo pienamente in linea” e che sarà Trump a decidere quando fermarsi.

“Spetterà in ultima analisi al presidente decidere quando dire: ‘Abbiamo raggiunto ciò che ci serviva’.”

La portata della campagna militare è cresciuta sensibilmente. Nel Golfo, aerei e unità navali statunitensi hanno preso di mira decine di imbarcazioni, tra cui posamine e sottomarini, nel tentativo di riaprire lo strategico stretto di Stretto di Hormuz, di fatto chiuso da Teheran nelle prime fasi del conflitto.

Hegseth ha liquidato le accuse di un’espansione incontrollata della missione definendole un’invenzione dei media. Gli obiettivi, ha detto, restano: smantellare la capacità iraniana di lanciare missili, distruggere la base industriale della difesa, colpire la flotta navale e impedire definitivamente all’Iran di ottenere un’arma nucleare.

“I nostri obiettivi, stabiliti direttamente dal nostro presidente ‘America First’, restano esattamente quelli del primo giorno. Non sono gli obiettivi dei media, né quelli dell’Iran, né nuovi obiettivi. I nostri obiettivi non sono cambiati: sono chiari e stiamo seguendo il piano.”

In un nuovo attacco ai media, Hegseth ha dichiarato:

“Una stampa disonesta e anti-Trump farà qualsiasi cosa — ormai lo sappiamo — per minimizzare i progressi, amplificare ogni costo e mettere in discussione ogni passo. Purtroppo la cosiddetta ‘TDS’ (Trump derangement syndrome) è nel loro DNA. Vogliono che il presidente Trump fallisca.”

Ha però anche affrontato le notizie secondo cui il Pentagono avrebbe richiesto oltre 200 miliardi di dollari aggiuntivi al Congresso per finanziare il conflitto. I primi sei giorni di guerra sarebbero costati circa 13 miliardi di dollari.

“Per quanto riguarda i 200 miliardi, penso che quella cifra possa cambiare. Ovviamente servono soldi per eliminare i nemici”, ha detto Hegseth. “Torneremo al Congresso per assicurarci di essere adeguatamente finanziati per ciò che è stato fatto e per ciò che potremmo dover fare in futuro.”

Il capo delle forze armate statunitensi, il generale Dan Caine, presente accanto a Hegseth, ha affermato che l’esercito è “in linea con gli obiettivi” e sta avanzando sempre più in profondità nel territorio iraniano. Gli attacchi a lungo raggio stanno ora colpendo più a est, prendendo di mira depositi sotterranei, basi di droni e siti missilistici costieri con munizioni bunker-buster.

Caine ha descritto l’espansione geografica del conflitto: nel Golfo, aerei A-10 “Warthog” danno la caccia a imbarcazioni d’attacco veloci nello stretto di Hormuz, mentre in Iraq elicotteri AH-64 Apache colpiscono milizie alleate dell’Iran. Le forze alleate hanno iniziato a utilizzare sistemi simili contro i droni kamikaze di Teheran.

Hegseth, che in passato ha espresso simpatia per il nazionalismo cristiano, ha concluso con un appello religioso agli americani, invitandoli a pregare per i soldati statunitensi “in ginocchio con le vostre famiglie, nelle vostre scuole, nelle vostre chiese, nel nome di Gesù Cristo”.

Ha precisato all’inizio della conferenza stampa che il suo intervento era rivolto più al pubblico americano che ai giornalisti presenti al Pentagono.

Hegseth ha dichiarato:

“Il mondo, il Medio Oriente, i nostri ingrati alleati europei, persino parte della nostra stampa dovrebbero dire una cosa al presidente Trump: grazie.”

Ha aggiunto: “Grazie per il coraggio di fermare questo stato terrorista dal tenere il mondo in ostaggio con i missili mentre costruisce, o tenta di costruire, una bomba nucleare. Grazie per fare il lavoro del mondo libero.”