Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

3 Marzo 2026 - 20.24

ATF

La guerra come campagna elettorale. La guerra per non dover dar conto delle sue responsabilità nella tragedia del 7 ottobre. La guerra come polizza assicurativa per la propria sopravvivenza politica.

A darne conto, con grande chiarezza analitica, è Aluf Benn, caporedattore di Haaretz.

Netanyahu spera di cavalcare la guerra contro l’Iran fino alle urne. Non importa se ci saranno vittime.

Il titolo del suo report già dà l’idea dei propositi di “King Bibi”.

Che Benn declina così: “L’assassinio del leader iraniano Ali Khamenei segna la prima volta che Israele ha apertamente giustiziato il leader di uno Stato sovrano. È difficile sopravvalutare la posta in gioco per Benjamin Netanyahu, che ha scatenato una guerra regionale e vi ha trascinato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e gli Stati arabi del Golfo, come mossa iniziale della campagna elettorale per la 26ª Knesset.

Questa volta Netanyahu si è preso tutto il merito, in contrasto con l’evasione di responsabilità per la debacle del 7 ottobre, per la quale ha incolpato solo i suoi subordinati, o con la sua cautela nel prendersi il merito delle uccisioni di massa e della distruzione inflitte da Israele alla Striscia di Gaza. La sua formula è semplice: il grado di responsabilità che si assume è proporzionale alla popolarità del risultato.

L’invasione di Hamas e il massacro nelle comunità di confine di Gaza sono stati il peggior disastro nella storia di Israele. La successiva distruzione di Gaza è stata ampiamente sostenuta in patria, ma percepita a livello globale come un crimine di guerra. Era quindi conveniente presentarla come un’espressione dei sentimenti di vendetta dei soldati dell’IDF piuttosto che come una direttiva strutturata dall’alto.

Al contrario, l’assassinio di Khamenei, poche settimane dopo che questi aveva ucciso migliaia di persone che protestavano contro il suo regime, è visto come un bene assoluto in Israele, e persino l’Occidente ha trovato difficile condannarlo per motivi morali.

Bombardando sabato il complesso presidenziale iraniano, Netanyahu ha saldato un debito di sei anni con Trump, che non gli aveva perdonato la sua decisione dell’ultimo minuto di non partecipare all’operazione del 2020 per assassinare Qassem Soleimani, capo della forza d’élite Quds dei Guardiani della Rivoluzione iraniani e creatore dell’“anello di fuoco” intorno a Israele.

Ma al di là dei calcoli politici e personali, l’assassinio di Khamenei è stata l’espressione distillata della visione del mondo del primo ministro. Non c’è più grande sostenitore della teoria del grande uomo, coniata dallo storico scozzese Thomas Carlyle nel XIX secolo. Secondo questa teoria, la storia è la biografia di individui carismatici ed eccezionali che plasmano la realtà attraverso il loro spirito e le loro azioni.

Netanyahu si identifica come un individuo grande e unico che, come l’Übermensch di Nietzsche e gli eroi di Ayn Rand, è libero dalle regole della “moralità da schiavi” che governano la gente comune. Da qui la sua predilezione per le lusinghe e i regali, il suo disprezzo per la legge e la giustizia, la sua ammirazione per persone più forti di lui, come Trump, Vladimir Putin ed Elon Musk, la sua ansia di essere assassinato e la sua ossessiva preoccupazione di uccidere i leader nemici, rivelata nei verbali delle riunioni che ha pubblicato sugli eventi che hanno portato al 7 ottobre e culminati nell’uccisione di Hassan Nasrallah e Khamenei di Hezbollah.

I rivali di Netanyahu sono d’accordo con lui: ai loro occhi, la sua personalità è la forza motrice dietro tutto ciò che accade in Israele, e se solo lui cadesse dal potere, tutto andrebbe bene qui. Proprio come lui, non attribuiscono alcuna importanza all’ideologia o alle masse, ma solo al potere del leader.

Il principale critico di Carlyle era Lev Tolstoj, che in “Guerra e pace” descriveva Napoleone come qualcuno travolto dalle onde della realtà piuttosto che influenzarla. Come Gideon Levy di Haaretz, che attribuisce la responsabilità morale ai piloti dell’aeronautica militare israeliana piuttosto che al primo ministro che li ha mandati a sganciare le bombe, anche Tolstoj vedeva la guerra come un insieme di azioni compiute da persone comuni, non come espressione delle decisioni dei loro leader.

Dal punto di vista di Tolstoj, i piloti che sabato hanno bombardato Teheran sono molto più responsabili dell’evento rispetto ai loro comandanti che hanno assistito all’attacco dall’interno di un bunker.

Ma la scommessa del primo ministro non si è limitata alla guerra, perché il suo corso e i suoi risultati non saranno determinati solo dai leader del quartier generale del Ministero della Difesa israeliano e della Casa Bianca, ma anche dalle masse in Israele e nei paesi della regione, che sono state relegate al ruolo di carne da cannone e danni collaterali.

Più a lungo continueranno i combattimenti e più vittime si accumuleranno sul fronte interno israeliano, più il sostegno allo scontro con l’Iran si eroderà – e diventerà chiaro che Tolstoj aveva ragione, dopotutto. E se questo round finirà rapidamente, Netanyahu lo sfrutterà con orgoglio alle urne e dimostrerà che la teoria del grande uomo rimane valida. Anche il suo rivale Naftali Bennett ha affermato di non essere mai stato più orgoglioso di essere israeliano che dopo l’assassinio di Khamenei”, conclude Benn.

L’Iran oscilla tra la diplomazia delle cannoniere e la guerra per aggiudicarsi l’intero jackpot

Altro contributo analitico preziosissimo è quello di Shlomo Ben Ami, storico, già ministro degli Esteri nel governo guidato dal laburista Ehud Barak, diplomatico e professore emerito all’Università di Tel Aviv.

Annota Barak sul quotidiano libero e progressista di Tel Aviv: “La leadership iraniana non avrebbe torto ad affermare che i negoziati condotti con gli Stati Uniti, prima in Oman e poi a Ginevra, non fossero altro che una cortina fumogena dietro la quale veniva pianificato nei minimi dettagli un attacco israelo-statunitense contro obiettivi del regime e le capacità missilistiche balistiche dell’Iran.

Considerata la sorprendente dichiarazione dell’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, secondo cui il presidente Donald Trump era perplesso sul motivo per cui gli iraniani non si fossero inginocchiati di fronte alla minaccia rappresentata dall’imponente armata che gli Stati Uniti avevano dispiegato nella regione, si può concludere che Trump riteneva possibile prevenire la guerra con la diplomazia delle cannoniere.

Ma la dichiarazione di Witkoff riflette l’ovvia e comprensibile incapacità degli Stati Uniti di comprendere i loro interlocutori iraniani. Sacrificare la loro ideologia fondamentale e il principio di sovranità li minacciava più del rischio di guerra. Regimi ideologici di questo tipo considerano il loro posto nella storia almeno altrettanto importante della questione della sopravvivenza immediata, soprattutto se la sopravvivenza comporta la capitolazione totale, che in ogni caso significherebbe la fine del regime.

La tentazione americano-israeliana era davvero grande. Il collasso economico dell’Iran e la sua opposizione interna sono un vulcano che richiederà una repressione continua da parte di un regime che ha perso la sua legittimità. L’impero sciita, con i suoi rappresentanti in tutto il Medio Oriente, non è mai stato così debole. L’“Asse della Resistenza” che l’Iran ha costruito intorno a Israele ha subito un duro colpo negli ultimi due anni, poiché l’Iran ha perso le sue basi in Siria e Hezbollah ha perso molte delle sue capacità.

Ciò pone un dilemma esistenziale per l’organizzazione libanese, che è stata finanziata dall’Iran proprio per il tipo di guerra che si sta svolgendo oggi. Entrare in guerra significherebbe la fine di Hezbollah. Ma lo stesso varrebbe anche restarne fuori, perché l’Iran continuerebbe a finanziare Hezbollah se lasciasse che il suo Stato protettore venisse distrutto senza venire in suo aiuto?

Gli Houthi potrebbero intervenire, ma non rappresentano una minaccia significativa, soprattutto ora che le forze americane sono dispiegate nella regione su così vasta scala.

Anche durante la guerra di 12 giorni tra Israele e Iran dello scorso giugno, e ancor più oggi, è diventato chiaro il fallimento della “strategia orientale” dell’Iran, ovvero la sua dipendenza da Russia e Cina come contrappeso alla pressione occidentale sul regime. C’è cooperazione all’interno di questo asse anti-occidentale, ma non c’è alcun impegno a difendere l’Iran se viene attaccato.

Russia e Cina non permetteranno che questa partnership diventi una trappola strategica. Vogliono influenza senza coinvolgimenti. I coinvolgimenti sono un problema dell’Iran.

Le guerre che iniziano con un attacco a sorpresa di solito scatenano un sentimento di euforia. Ma nessuno può essere certo di ciò che accadrà dopo.

L’intensa attività diplomatica condotta dagli Stati del Golfo con Washington per impedire la guerra non è nata dalla simpatia per la Repubblica Islamica, ma dal loro timore, che si sta attualmente concretizzando, di trovarsi in prima linea nel contrattacco dell’Iran. Proprio come l’attacco missilistico iraniano alle strutture petrolifere saudite nel 2019 ha dimostrato che Teheran ritiene di non avere nulla da perdere in una guerra che percepisce come esistenziale, l’Iran potrebbe anche distruggere il mercato petrolifero globale attaccando i giacimenti petroliferi degli Stati del Golfo.

Questi Stati sono attualmente nel pieno della transizione verso una nuova economia che non dipende dal petrolio. L’instabilità non è nel loro interesse, anche se la stabilità comporta il prezzo di accettare che il regime iraniano rimanga al potere. Questo è uno dei motivi per cui il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha pubblicamente rifiutato l’uso dello spazio aereo saudita per un attacco all’Iran.

Danneggiare il mercato petrolifero è il tipo di scenario apocalittico che, nella sua angoscia, l’Iran ha apparentemente deciso di mettere in atto chiudendo lo Stretto di Hormuz, la rotta attraverso la quale il 20% del petrolio mondiale arriva dal Golfo al resto del mondo. Quest’arma potrebbe anche creare pressione sull’America da parte dei suoi alleati affinché moderi i suoi obiettivi di guerra.

L’effetto psicologico delle minacce di guerra ha fatto aumentare i prezzi del petrolio del 10% ancora prima dell’inizio del conflitto. Il protrarsi della guerra, insieme all’incertezza sulla situazione nello Stretto di Hormuz, potrebbe far salire i prezzi del petrolio a tre cifre, come è successo durante la guerra in Iraq o nei primi giorni della guerra in Ucraina.

Poiché l’Iran esporta il 90% del suo petrolio in Cina, la chiusura dello stretto – che danneggia lo stesso Iran – potrebbe anche spingere Pechino a esercitare la sua influenza per persuadere Trump a non lasciarsi trascinare da Netanyahu in una lunga guerra per rovesciare il regime. Contrariamente a quanto si pensa comunemente, il secondo mandato di Trump non è stato così ostile alla Cina come lo è stato il primo.

Gli Stati del Golfo temono giustamente che, se il regime dovesse cadere, non sarebbero necessariamente i moderati a salire al potere a Teheran. Al contrario, ciò potrebbe portare al caos, dal quale i radicali potrebbero prendere il potere. Ciò li lascerebbe in una situazione ancora peggiore, costretti a convivere con un Iran vendicativo che, in futuro, potrebbe anche dotarsi di armi nucleari.

Ciò costringerebbe almeno alcuni di loro, e certamente l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, a cercare una propria deterrenza nucleare. E questo a sua volta lancerebbe l’intera regione in una pericolosa corsa agli armamenti.

Una vittoria decisiva di americani e israeliani che lasciasse Israele come egemone regionale aggressivo e in espansione non è nemmeno ciò che vogliono la Turchia, l’Egitto o l’Arabia Saudita. Gli altri paesi della regione vogliono Israele come partner, non come potenza egemonica, un bullo di quartiere che impone l’ordine a suo piacimento in tutto il Medio Oriente.

Inoltre, questi paesi sono tutti dittature che considerano l’idea stessa di un cambio di regime attraverso una combinazione di intervento esterno e rivolta popolare come qualcosa che sarebbe meglio non accadesse mai.

La morte del leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, significherà la fine del regime? Non necessariamente. Il regime è rappresentato dai Guardiani della Rivoluzione, non da Khamenei.

Tuttavia, la morte del leader supremo potrebbe avviare un processo di successione che avrebbe implicazioni molto significative per l’equilibrio interno del potere in Iran tra radicali e riformisti, e quindi su quale dei seguenti scenari sembra più probabile: la continuazione del regime, un colpo di Stato militare o un crollo in un pericoloso caos.

Non possiamo nemmeno escludere uno scenario simile a quello di Claus von Stauffenberg, l’ufficiale tedesco che nel 1944 guidò un tentativo di assassinare Hitler nella speranza di portare al potere una leadership più moderata che potesse condurre negoziati con gli Alleati e impedire così la distruzione della Germania. La ripresa dei colloqui con Washington nel tentativo di garantire la sopravvivenza del regime è una delle opzioni possibili nella situazione esistenziale in cui si trova l’Iran.

La politica estera, soprattutto quando comporta una guerra “per il tutto o niente”, richiede il sostegno interno. Dopo lunghi anni di indottrinamento da parte della scuola di Netanyahu, l’opinione pubblica israeliana vede infatti il regime iraniano come l’incarnazione del male che deve essere sradicato. E per Netanyahu, la questione della sua eredità lo spinge a perseguire la “vittoria totale” a Teheran, proprio come nella Striscia di Gaza. Questo dovrebbe cancellare i suoi numerosi peccati e tutte le vuote promesse fatte nel corso degli anni.

Ma Trump si trova in una situazione diversa. Ha conquistato la Casa Bianca con la promessa di porre fine alle guerre e la sua base politica è nettamente contraria alla guerra. Inoltre, parte di quella base accusa Israele di trascinare l’America in una guerra che non la riguarda, il che offusca ulteriormente l’immagine di Israele in America.

Di conseguenza, Trump potrebbe benissimo porre fine all’offensiva nel momento in cui potrà affermare di aver raggiunto l’obiettivo di danneggiare il programma nucleare iraniano e lasciare che Israele raccolga i cocci. Non è nemmeno inconcepibile che Trump accetti un’ampia coalizione araba/europea/cinese che eserciterà pressioni sulle parti affinché tornino al tavolo dei negoziati. Ciò si adatta al modello della diplomazia delle cannoniere: pressioni militari per ottenere un accordo migliore.

Questo scenario lascerebbe Israele con solo metà dei suoi desideri soddisfatti e anche come l’unica potenza nella regione per la quale i negoziati, sia sulla questione iraniana che su quella palestinese, sono una parolaccia”, conclude Ben Ami.

Più chiaro di così…