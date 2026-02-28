Attacco all'Iran: il mondo alla mercé di due criminali come Trump e Netanyahu

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

28 Febbraio 2026 - 11.42

ATF

Vivono per la guerra. Vivono di guerra, Senza confini né limiti. La guerra come fine. La guerra come devastante arma di distrazione di massa. La guerra come polizza di assicurazione sulla propria vita politica. Il mondo alla mercé di due criminali: Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Due piromani che rischiano di far esplodere la polveriera mediorientale. L’Onu è scomparso. Annientato. L’Europa inerte, capace solo di invitare alla moderazione. Moderare Trump e Netanyahu è un tragicomico ossimoro. Mentre una potenza di fuoco si abbatte sulle città iraniane, mettete in fila le dichiarazioni dei due criminali. Sono un florilegio di esaltazione bellicista da far accapponare la pelle.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha denominato “Ruggito del leone” l’operazione militare lanciata da Israele contro l’Iran. Lo riferisce Haaretz. Il nome dell’operazione è stato reso noto mentre proseguono gli attacchi contro obiettivi iraniani e cresce il rischio di una rappresaglia di Teheran, che ha annunciato preparativi per una risposta militare e ha posto in allerta le strutture di emergenza e difesa.

«Ringrazio il nostro grande amico, il presidente Donald Trump, per la sua leadership storica. La nostra azione congiunta creerà le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano possa prendere in mano il proprio destino». Lo scrive il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota.



«Da 47 anni il regime degli ayatollah grida `Morte a Israele´, `Morte all’America´. Ha versato il nostro sangue, ha ucciso molti americani e ha massacrato il suo stesso popolo. Non si può permettere che si doti di armi nucleari che gli consentirebbero di minacciare l’intera umanità. È giunto il momento per tutte le componenti del popolo iraniano – persiani, curdi, azeri, baluci e ahwazi – di liberarsi dal giogo della tirannia e portare all’Iran libertà e pace».

«Mi rivolgo a voi, cittadini di Israele: seguite le istruzioni del Comando del Fronte Interno. Nei prossimi giorni, nell’operazione `Ruggito del Leone´, tutti noi saremo chiamati a dimostrare pazienza e forza d’animo. Insieme resisteremo, insieme combatteremo e insieme garantiremo l’eternità di Israele. Fratelli e sorelle, cittadini di Israele, poco più di un’ora fa Israele e gli Stati Uniti hanno avviato un’operazione per rimuovere la minaccia esistenziale rappresentata dal regime del terrore in Iran».

Gli fa eco il sodale di Washington. «Il regime non potrà mai avere l’arma atomica, questa operazione è per difendere il popolo americano dalle minacce di Teheran. Colpiremo obiettivi del regime e militari, distruggeremo i loro missili e raderemo al suolo le loro strutture di produzione di armamenti». Lo ha detto il presidente Usa sul social Truth. In un messaggio video registrato per annunciare l’avvio dell’operazione militare contro l’Iran, Trump ha invitato il popolo iraniano a «prendere il controllo del proprio governo» una volta concluse le operazioni militari in corso.

«Probabilmente questa sarà la vostra unica occasione per generazioni”, ha affermato. “Per molti anni avete chiesto l’aiuto dell’America, ma non l’avete mai ottenuto. Nessun presidente era disposto a fare ciò che io sono disposto a fare stasera. Ora avete un presidente che vi sta dando ciò che volete, quindi vediamo come rispondete», ha detto Trump.

“Distruggeremo i loro missili e raderemo al suolo la loro industria missilistica. Sarà completamente, ancora una volta, cancellato. Annienteremo la loro marina. Faremo in modo che i terroristi della regione non possano più destabilizzare la regione o il mondo e attaccare le nostre forze armate, e non utilizzino più i loro IED o bombe stradali, come a volte vengono chiamati, per ferire e uccidere così gravemente migliaia e migliaia di persone, tra cui molti americani. E faremo in modo che l’Iran non ottenga un’arma nucleare. È un messaggio molto semplice. Non avranno mai un’arma nucleare”, scandisce Trump nel suo discorso televisivo alla nazione.

Per poi aggiungere: “Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l’immunità totale o affronterete una morte certa», avverte il tycoon in mimetica lanciando anche un messaggio «al grande e orgoglioso popolo iraniano: l’ora delle libertà è vicina. State al riparo, non lasciate le vostre abitazioni, è molto pericoloso là fuori. Ci sono bombe che cadono ovunque».

Un delirio di onnipotenza di un uomo dall’ego ipertrofico all’ennesima potenza: “Questo regime imparerà presto che nessuno dovrebbe mettere in discussione la forza e la potenza delle Forze Armate degli Stati Uniti. Ho costruito e ricostruito il nostro esercito durante la mia prima amministrazione, e non esiste sulla Terra un esercito che si avvicini anche solo lontanamente alla sua potenza, forza o sofisticazione”.

Al coro dei guerrafondai “preventivi” non poteva mancare la voce del fascista capo israeliano. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha minacciato di “tagliare la testa” a chiunque in Israele sostenga o inciti a favore dell’Iran nel contesto dell’escalation militare in corso tra i due Paesi. «Se c’è qualcuno, ovunque in Israele, che pensa di sostenere l’Iran, non ci metta alla prova. Lo affermo in modo inequivocabile: taglieremo la testa a chiunque cerchi di incitare o sostenere il nemico», ha dichiarato Ben-Gvir in un comunicato.

Il che significa che ogni voce critica interna sarà marchiata, trattata, additata e repressa. Chi si oppone, per i fascisti messianici al potere a Tel Aviv, è un traditore, una minaccia alla sicurezza dello Stato e del popolo ebraico.

L’attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l’Iran è stato pianificato congiuntamente per mesi. È quanto sostiene una fonte anonima della sicurezza israeliana citata da Channel 12, secondo la quale Tel Aviv e Washington sono «sulla stessa lunghezza d’onda». È previsto, ha aggiunto, che la «fase iniziale» dell’attacco congiunto duri quattro giorni. La tempistica degli attacchi iniziali è stata studiata per sorprendere gli iraniani, che non si aspettavano un attacco diurno.

La stampa mainstream è stata già arruolata. Come per il genocidio di Gaza. Israele ha il diritto di difendersi dalla minaccia degli ayatollah. I missili a lunga gittata dei pasdaran possono raggiungere e colpire l’Europa. Chiacchiere. Che tendono a coprire la realtà vera. Quella di due criminali che usano la guerra per distogliere (Trump) l’opinione pubblica dalle rivelazioni degli Epstein files che possono travolgere il tycoon e affossarlo nelle elezioni di midterm di novembre.

E lo stesso discorso vale per Netanyahu. La guerra per evitare di essere inchiodato alle proprie pesanti, acclarate responsabilità nel tragico 7 ottobre. La guerra per poter vincere, da comandante in capo le elezioni di ottobre. Non importa il prezzo. In sangue, morte, distruzione. Tanto a pagarlo sono i popoli.

Quanto a Trump, chissà se ora, dopo il Board per Gaza, s’inventerà anche quello per l’Iran. L’uomo che guida l’iperpotenza mondiale è capace di tutto. E di peggio.

Post-scriptum. Al duo criminale del futuro del popolo iraniano non importa un accidente. Sono carne da macello. Punto.