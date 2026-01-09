Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

9 Gennaio 2026 - 16.42

ATF

Un contributo eccezionale. Per lo spessore degli autori e la profondità delle riflessioni. Jill Jacobs è rabbino e amministratore delegato di T’ruah, un’organizzazione americana per i diritti umani. Avi Dabush è rabbino e direttore di Rabbis for Human Rights.

Per Haaretz hanno cofirmato un pezzo dal titolo

Israele sta abbandonando il sacro valore della vita in favore di un populismo violento

Scrivono Jacobs, una delle donne rabbino americane, e Dabush: “È difficile decidere cosa simboleggi il punto più basso raggiunto dallo Stato ebraico: l’approvazione della pena capitale per i terroristi in una prima votazione alla Knesset, o la festa del baklava nel parlamento israeliano e lo scambio di spille con il simbolo degli ostaggi, che simboleggiavano la speranza e la responsabilità per la vita umana, con spille a forma di cappio del boia che il rabbino Meir Kahane brandì alla Knesset negli anni ’80 prima di essere legalmente espulso da essa. Questi due eventi insieme dipingono un unico quadro: l’abbandono della sacralità della vita a favore di un populismo violento.

Il disegno di legge proposto, che si applica solo all’omicidio di ebrei e che obbliga i giudici a infliggere la pena di morte ai terroristi, è in contrasto con il progresso della storia umana. Nel corso dell’ultimo secolo, la maggior parte dei paesi del mondo ha abolito la pena capitale, e tale abolizione è diventata una condizione per l’adesione all’Unione Europea. Anche negli Stati Uniti, che per anni sono stati il simbolo di un paese democratico in cui la pena capitale continua ad esistere, solo la metà degli stati la utilizza ancora come misura legale. Prove cumulative indicano che dal 1973 oltre 200 persone in attesa di esecuzione sono state scagionate.

Da un punto di vista umano, ebraico e sionista, questo non è solo un altro vergognoso disegno di legge. È emblematico del degrado dello spirito ebraico che si è formato nel corso di migliaia di anni. Incarna il calpestamento dei principi della sacralità della vita umana e dell’uguaglianza degli esseri umani. Riflette anche il disprezzo per l’imperativo etico contenuto in Genesi 9: “Per mano dell’uomo sarà versato il sangue dell’uomo, perché l’uomo è stato creato a immagine di Dio”. In netto contrasto con quanto sta avvenendo nel parlamento dello Stato ebraico, lo storico progresso verso l’abolizione della pena di morte si è basato in larga misura sull’ispirazione ebraica. I pensatori liberali che hanno guidato la campagna contro la pena capitale si sono basati sul principio della sacralità della vita, come formulato nella Bibbia e nella tradizione ebraica.

Al di là del dibattito sull’efficacia di questa punizione – su cui si sono accumulate molte esperienze di vita reale che testimoniano la mancanza del suo effetto deterrente e persino il pericolo di un’escalation di violenza, rapimenti ed esecuzioni reciproche – è chiaro che tale punizione è una profonda violazione dei precetti morali sia universali che ebraici. Si tratta di una consapevole rinuncia ai fondamenti morali a vantaggio di un populismo violento kahanista, che ha travolto numerose figure politiche. Non è un caso che i saggi del Talmud, autorevoli interpreti della Torah, abbiano creato ogni possibile ostacolo per impedire la pena capitale. Ciò includeva la necessità di due testimoni oculari del crimine, l’obbligo di un avvertimento esplicito prima della commissione del crimine e una chiara distinzione tra crimini capitali e crimini finanziari, il tutto dovuto alla suprema sensibilità morale verso la vita umana. Un Sinedrio che impone una condanna a morte anche solo una volta in 70 anni è descritto come “distruttivo”. Il rabbino Tarfon e il rabbino Akiva affermarono che se fossero stati membri del Sinedrio, non avrebbero mai condannato nessuno a morte. Nella loro formulazione, la continua esistenza teorica della pena di morte serve solo come deterrente.

Mosè Maimonide, o Rambam, stabilì che la pena capitale non sarebbe tornata fino al ripristino del Sinedrio dopo la ricostruzione del Tempio. Seguendo le sue orme, il rabbino Yitzhak Halevi Herzog, secondo rabbino capo di Israele e nonno dell’attuale presidente israeliano, stabilì al momento della fondazione dello Stato che “fino all’arrivo del Messia, alla ricostruzione del Tempio e al ripristino del Grande Sinedrio, lo Stato ebraico non imporrà la pena capitale. … Ci sono Stati che esistono ai nostri giorni senza tale punizione, nemmeno per l’omicidio. Le statistiche hanno dimostrato che l’omicidio non è più comune in tali paesi che in quelli che praticano la pena capitale … quindi, la pena di morte non dovrebbe essere istituita nel nostro Stato”.

Ad Herzog si unì il rabbino Meir Chai Uziel, il primo rabbino capo sefardita del Paese. Egli scrisse che “l’opinione della dottrina giuridica in Israele è che le condanne a morte sancite dal tribunale dovrebbero essere evitate il più possibile. … Tali sentenze venivano emesse in passato solo per intimidire i peccatori”.

I rabbini Herzog e Uziel fecero così eco alla conclusione di innumerevoli studi che dimostrano che la pena capitale non è un deterrente. Nel caso dei terroristi islamici, per i quali il sacrificio e il martirio sono un fattore chiave della loro motivazione, il rischio è ancora maggiore. Non si tratta di una mossa che salverà vite umane, ma piuttosto il contrario. Non è un passo che porterà onore allo Stato di Israele, ma che lo degraderà allo status di uno Stato in competizione con l’Iran, la Cina e l’Arabia Saudita. Per questo piangiamo.

Oggi, tutte le principali organizzazioni confessionali ebraiche negli Stati Uniti – ortodosse, conservatrici, riformiste e ricostruzioniste – si oppongono alla pena di morte. Anche in Israele, i leader religiosi, insieme alle persone religiose, devono ergersi come un muro fortificato a sostegno della sacralità della vita e contro una legge che toglie la vita. Una breccia in questo muro danneggerà tutti noi per generazioni. Se ignoriamo l’avvertimento insito nel detto ‘ chi distrugge un’anima, è come se distruggesse un intero mondo’, perderemo una pietra miliare dell’identità e della cultura ebraica e scivoleremo lungo un pendio scivoloso che porterà all’esecuzione dei “traditori”, con o senza parentesi, e degli oppositori del regime di ogni tipo. Questa tendenza malevola deve essere fermata ora”, concludono i due rabbini.

Da incorniciare.

Hanin Majadli è una grande giornalista. E ancor più una grande donna. Nei suoi reportages c’è un carico di umanità che impreziosisce le analisi e le considerazioni politiche.

“Arabi cattivi”: i cittadini palestinesi di Israele vengono spinti alla disperazione

Racconta, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Majadli: “Una mia amica mi ha chiamato per la nostra consueta chiacchierata e mi ha davvero aggiornato sulla sua decisione di lasciare Israele alla fine dell’anno. Non è più possibile vivere qui, mi ha detto, tra l’incudine dei crimini efferati e il martello del fascismo e della crescente coscienza genocida. Chi lo capisce meglio di me, ho risposto. Non c’è nessuno che non pensi di andarsene o che non se ne sia già andato.

La conversazione è proseguita e poi lei mi ha detto: Dimmi, come fai a continuare a lavorare nel giornalismo e nella scrittura politica? Io non riesco più a guardare il telegiornale, tutto sta diventando troppo difficile da sopportare.

Ma non sono solo le notizie a mettermi a dura prova: anche andare nelle città ebraiche non è più piacevole, ma piuttosto gravoso. Mi sento segnato, esposto, preferisco evitare il contatto con la società ebraica per ora, anche a costo di un mondo che si restringe sempre più intorno a me fino a farmi sentire davvero soffocare.

Anch’io, ho ammesso. Negli ultimi due anni ho ridotto la mia presenza negli spazi ebraici al punto da andare all’estero per un po’. E poi, con disinvoltura, ha pronunciato una frase destinata a rimanere nella storia: Sai, prima evitavo di leggere i commenti degli israeliani sui post di notizie razzisti o ostili nei nostri confronti; oggi i commenti anche sui post apparentemente positivi sono insopportabili e pieni di odio.

Anche per i post del genere amato, “Guarda quanto è buono questo arabo” – quello che ha recuperato un cane rubato dai territori occupati e lo ha restituito alla sua famiglia israeliana, o ha riparato una gomma a terra dell’auto di un ebreo. E se, in mezzo a questo genere di arabi buoni, gli israeliani chiedono il genocidio e il trasferimento della popolazione, lodano Meir Kahane e non possono più essere persuasi che ci sono arabi buoni, cosa puoi fare tu poverino, mi ha chiesto, e abbiamo riso. E abbiamo anche pianto un po’.

Ho pensato alla violenza che ribolle all’interno di Israele. Non si tratta solo dei social media o delle frange della società. I due anni di genocidio hanno accelerato tendenze che erano già presenti: la brutalizzazione politica e sociale, l’istituzionalizzazione del fascismo e l’erosione sistematica della moderazione, del linguaggio rispettoso e dei confini tra ciò che è permesso e ciò che è proibito. La crudeltà, la violenza e la vendetta hanno smesso di essere viste come una deviazione e sono diventate un’opzione legittima, a volte quasi l’unica.

La disumanizzazione necessaria per giustificare l’uccisione di massa nella Striscia di Gaza non è rimasta lì; si è infiltrata nello spazio israeliano, nelle strade, nel linguaggio e nella realtà quotidiana. Una società abituata a vedere l’intera popolazione palestinese come un bersaglio legittimo per la morte fatica a non proiettare questa visione sui cittadini palestinesi che vivono al suo interno.

Di conseguenza, i cittadini arabi di Israele devono comportarsi con costante cautela per ridurre la loro presenza ed evitare attriti. Se un tempo ciò derivava dalla comprensione delle dinamiche di potere, oggi deriva da una paura concreta.

Il genere del “buon arabo”, che è sempre stato un’altra espressione dello stesso meccanismo, un gesto che presuppone sospetto e anche il riconoscimento di legittimità a coloro che erano disposti a mostrarsi come casi anomali, eccezioni che non confermano la regola, anche questo dubbio piacere e onore è andato perduto.

Alla fine della nostra conversazione, la mia amica ha detto: forse tutto questo – la criminalità organizzata e la violenza dilagante nelle comunità arabe di Israele, l’odio manifesto dimostrato nei confronti dei cittadini palestinesi di Israele, il genocidio a Gaza e la pulizia etnica in Cisgiordania – ha lo scopo di farci disperare, di spingerci fuori e di svuotare lo spazio della presenza palestinese. Quindi lo faremo noi stessi per lasciare loro la terra.

Le ho detto che non mi sembrava assurdo. È rimasta in silenzio per un attimo e poi ha detto: A questo punto, non mi interessa più, farò sumud – la tenacia palestinese – all’estero”, conclude Hanin Majadli.

Questa è la resilienza palestinese. Nessuno riuscirà a piegarla, neanche il governo più disumano nella storia d’Israele.