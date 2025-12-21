Con la guerra russa in Ucraina il commercio dei funerali diventa l’unico settore in crescita

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

21 Dicembre 2025 - 21.19

ATF

L’esercito russo è un esercito terroristico mafioso. Diffonde terrore mafioso, opera terrore mafioso. Lei è l’immagine della Russia di Putin.

Il 9 dicembre, il generale Kouzovliov, che ha guidato il fronte occidentale dell’esercito russo, responsabile, tra gli altri, della città di Koupiansk, è stato decorato con l’Ordine dell’Eroe di Russia, per la cattura di questa città, che aveva trionfalmente annunciato a Putin, e che Putin aveva trionfalmente annunciato al mondo.

Dopo il video girato da Zelensky, immediatamente etichettato falso dai servizi russi, e quindi, da centinaia di account occidentali, abbiamo appreso che il generale Kouzovliov non era più raggiungibile telefonicamente, poiché non era più nelle sue mansioni, e lo sappiamo fin dall’inizio. Il 19 dicembre è morto.

Non è morto sul fronte, come si può immaginare, ma ovviamente si è suicidato, o, si sa, le autorità competenti lo avrebbero ucciso, perché Putin non perdonerà mai, solo mai, in nessuna circostanza, di metterlo in una situazione ridicola.

E la prova che non è morto nelle scartoffie del potere, qualsiasi generale d’armata fosse, quindi è il più alto ranking dell’esercito russo, credo, morto durante la guerra, è che nessuno parla di un funerale nel tempio di Cristo Salvatore, il più grande La chiesa di Mosca, mentre Stanislav Orlov, dice “Lo spagnolo”, leader del 88a brigata russa, brigata esplicitamente composta da ex tifosi di calcio neonazisti, ucciso, troppo in strane circostanze, non sul fronte, ma dai proiettili, avrà ragione, lui, a messa solenne. Insomma, il video di Zelensky avrà fatto una vittima diretta.

I bombardamenti russi sono terribili, recentemente, ad esempio, su Odessa, e privano centinaia di migliaia di ucraini di riscaldamento in pieno inverno, e di acqua. E la rabbia russa in combattimento continua a far venire i brividi alla spina dorsale. Lo dico perché abbiamo imparato come i generali russi, e quindi Kouzovlev, avevano avanzato i loro soldati a Koupiansk. In realtà, non era a Koupiansk, era sotto Koupiansk perché hanno usato, ancora una volta, un vecchio gasdotto, cosa comprensibile, perché tutti questi gasdotti risalgono ai tempi sovietici, e la Russia ha tutti i piani a Mosca.

Avevano usato la stessa tattica ad Avdeyevka e altrove, e ho trovato articoli ucraini che si lamentavano lo scorso settembre dell’avanzamento delle truppe russe e dell’inerzia, dicevano, colpevoli di militari ucraini che erano sempre sorpresi allo stesso modo. Tranne che questa volta.

Sì, i russi usavano le fogne, miglia di tubi di cemento in cui si può solo strisciare, immaginate cosa è, strisciando così, con tutti gli imballaggi , ma gli ucraini li aspettavano all’uscita, uccidendoli, uno dopo l’altro, io stavo proprio per dire senza sosta, perché le unità russe sono state lanciate, inesorabilmente, sempre allo stesso modo: oggi sappiamo che, appena dopo l’uscita del canale, ci sono stati almeno mille morti. Infatti, in tutta la città, ce n’erano molti, molti di più, perché i russi avanzavano anche in piccoli gruppi in città, talvolta vestiti da civili, la città è interamente russofona, con questa particolarità che Koupiansk non poteva essere completamente evacuata, a causa, appunto, delle infiltrazioni russe, i russi che sparano su tutti i veicoli civili, tutte le auto, tutte le ambulanze, e sono rimaste molte persone. Da quello che ho capito, durante questa battaglia, che è ancora in corso, perché ci sono ancora alcune tasche russe isolate, e che, comunque, l’esercito russo è ovunque, il tasso di vittime è passato da una morte ucraina a tre o quattro morti russi, un tasso che non sorprende, se non è mostruoso scrivere questo, ad uno su dieci, e nonostante ciò, da entrambe le parti, l’aggressione rimane la stessa.

Non ci sono quasi prigionieri, poche decine in tutto.

Da entrambe le parti, gli uomini combattono fino alla morte. E per lo stesso motivo: gli ucraini sanno che quello che li aspetta se si arrendono è una tortura sistematica, e non ci sono eccezioni.

I russi sanno che se si arrendono, non saranno torturati, non si conoscono casi di tortura nelle carceri ucraine, ma che le loro famiglie perderanno ogni mezzo di sostentamento, e che, se ritorneranno, lì, sono in grossi guai, perchè nessuno non ha dimenticato il destino dei prigionieri russi durante la guerra del 41-45.

L’esercito russo è un esercito terroristico mafioso.

Diffonde terrore mafioso, opera terrore mafioso.

Lei è l’immagine della Russia di Putin.

Tutti i settori dell’economia sono immersi nel marasma con il petrolio che può scendere a 34 dollari al barile, creando un deficit abissale nel bilancio dello Stato. Si dice che i paesi occidentali abbiano un deficit ancora più grande, il che è vero, che pone già i problemi che conosciamo, ma la situazione russa è, infatti, peggiore, perché i tassi di indebitamento russi non hanno nulla a che vedere con i tassi offerti all’Occidente dai prestatori, e che, quindi, il debito russo sarà molto, molto più serio in futuro.

Lo spettro di un pagamento di default è abbastanza reale, e questo, secondo le analisi è a medio termine, da qui le minacce di guerra prima del collasso, perché la guerra è l’unico risultato della crisi economica: dobbiamo colpire prima, il paese è paralizzato da una crisi sistemica.

Tutti i settori dico No, non tutti.

Cresce un settore dell’economia, e anche una crescita astronomica, sapendo che l’ultimo razzo russo è esploso in volo, proprio recentemente, un fallimento che compromette seriamente lo status della potenza spaziale russa.

Si tratta delle pompe funebri.

Apprendo che le cinque imprese funebri russe arriveranno nel 2025 con un fatturato di 16 miliardi di rubli, che sembrano tanti, ma, in fondo, non molto, con un aumento, in un anno, del 24%. Il numero è significativo perché è l’unico in crescita, importantissimo, in Russia: anche le spese militari non lo sono, sono stabili rispetto al 2024.

No, sono stata colpita da altri due numeri: il prezzo delle bare è aumentato, in un anno, 84% , numeri ufficiali, e il prezzo del funerale stesso, scavando la fossa, prezzo della cerimonia, -51%. L’inflazione, ovviamente, è a doppia cifra, in tutto il Paese, a tutti i prezzi. E sempre più funerali. Sì, questo aumento è costante dal febbraio 2022 ed è coerente.

Non sta rallentando. Proprio il contrario. Immaginatelo, in quasi quattro anni di guerra. Per tutte quelle rovine.

Sulla strada, vedo che ci sono novanta chilometri tra Donetsk e Pokrovsk, e meno come vista d’uccello. In quattro anni, l’esercito russo ha avanzato di 80 chilometri nel settore dove ha avanzato di più. Per quasi due milioni di morti, russi e ucraini, militari e civili, per centinaia di villaggi, città, completamente graffiati dalla carta, dalla faccia della terra, come si dice in russo. Perché Putin non può accettare che i suoi vicini esistano su soggetti liberi, e che chiedano di vivere liberi, che vogliono una società democratica.

Decisamente, ciò che prospera con Putin è la morte.

La morte e il suo commercio