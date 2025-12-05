Cisgiordania occupata non è più solo lo "Stato dei coloni": è diventata anche lo “Stato in divisa militare”

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

5 Dicembre 2025 - 19.34

ATF

Correzione d’obbligo. Quello instaurato con la forza nella Cisgiordania occupata non è più solo lo “Stato dei coloni”. È diventato anche lo “Stato in divisa militare”.

Uno Stato, offerto dall’Idf

Ne dà conto, con la consueta passione civile e capacità analitica, Hanin Majadli. Che su Haaretz scrive: “Recentemente sono apparsi alcuni post online che presentano un’iniziativa dell’esercito che invita soldati e civili a visitare siti archeologici e avamposti in Cisgiordania, alcuni dei quali sono sotto il controllo dell’Autorità Palestinese. Il soldato che presenta l’annuncio si rivolge allo spettatore e chiede: “Non hai ancora fatto la proposta? Abbiamo trovato alcuni posti nella zona dove puoi portare la tua ragazza per un appuntamento. Puoi anche chiederle di sposarti, visto che sei già lì”. Che romantico, consigli per visitare i territori occupati insieme a propaganda politico-religiosa.

Lo scopo di questi video è quello di cementare il legame tra gli israeliani e le diverse parti del Paese. L’Idf sta promuovendo un unico Stato, chiamato Israele, che si estende dal fiume al mare. Non esistono più i confini del 1967 o la Linea Verde; non esistono più territori occupati o confini. C’è un unico grande “spazio”, chiamato Israele. L’esercito ha smesso di nascondere ciò che ha coltivato per anni: un unico regime, un unico sovrano, un governo civile per gli ebrei e uno militare per i palestinesi.

Ma la dura verità è che questa campagna non rivela nulla di nuovo sull’esercito. Rivela ripetutamente la natura del centro liberale in Israele. Questo campo mormora “due Stati” come un mantra vuoto, solo per poter vivere in pace con la convenienza dell’occupazione. Queste persone recitano “soluzione diplomatica” al mattino, solo per consegnare i propri figli come guardie a protezione degli insediamenti la sera. Guardano questo video dell’Idf – che romanticizza gli insediamenti trasformando l’apartheid in un’attrazione – e nulla li commuove. Né li commuoverà mai.

Il centro liberale in Israele nutre ancora la tendenza a sostenere contemporaneamente due convinzioni contraddittorie, una tendenza che gli conferisce una calma totale. Queste convinzioni sostengono che Israele sia al tempo stesso ebraico e democratico e che “correggere” l’occupazione sia una questione di scelta politica piuttosto che una questione essenziale. Per loro, l’occupazione iniziata nel 1967 non è stata altro che una deviazione momentanea dal percorso, non un elemento fondamentale del progetto sionista. Ecco perché credono che sarà sempre possibile riprendere il controllo e uscire dai territori, tornando ad essere un piccolo paese normale che cerca di sopravvivere in un Medio Oriente ostile.

Dopo due anni di genocidio, questa idea immaginaria è rimasta quasi del tutto immutata. Al contrario: è diventata un meccanismo di difesa. Anche ora, quando lo stesso esercito sta dicendo ad alta voce ciò che i palestinesi ripetono da decenni, continuano ad aderire alla loro fantasia etica.

Martedì, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato due risoluzioni che chiedono la fine dell’occupazione in Cisgiordania e sulle alture del Golan. La risposta ufficiale di Israele: l’Assemblea Generale è scollegata dalla realtà. Israele non tornerà ai confini del 1967 e non abbandonerà il Golan. Né ora, né mai. E il centro liberale? Crede che quando Benjamin Netanyahu sarà sostituito, le cose cambieranno.

Una volta ho chiesto a qualcuno: a che punto inizierai a vedere la realtà per quella che è, e non come insisti a immaginarla? A quanto pare, lo scenario che spaventa di più il campo liberale non è l’occupazione, ma la possibilità opposta: uno Stato unico, in cui palestinesi ed ebrei israeliani vivono sotto un unico regime democratico, senza superiorità etnica e senza privilegi ebraici. È proprio questa idea, che consiste nella riconciliazione e nel reciproco riconoscimento storico, con una democrazia libera dalla superiorità etnica e dai privilegi ebraici, che li fa rabbrividire.

Ora, quando l’Idf sta promuovendo un unico Stato de facto, basato sull’apartheid e non sull’uguaglianza, alla maniera del Sudafrica, forse sarà più facile per il campo liberale accettare la realtà che tanto teme. Forse questa mossa li costringerà a guardarsi allo specchio e vedere chi sono veramente, non chi amano fingere di essere”, conclude Majadli. Onore a lei.

“Perché siamo qui”: la campagna dell’Idf incoraggia il turismo in Cisgiordania con la propaganda dei coloni

Da leggere e “incorniciare” il report, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, a firma Noa Shpigel e Nir Hasson.

Documentano gli autori: “L’Idf sta conducendo una campagna online che esorta i soldati e il pubblico a visitare i siti archeologici e gli avamposti illegali in Cisgiordania, comprese le aree B e A sotto il controllo dell’Autorità Palestinese. Il progetto, chiamato “Beshvil Yehuda” (“Sulle tracce della Giudea”), opera attraverso gruppi WhatsApp e Telegram e pagine Instagram e YouTube, e lo scorso luglio ha persino pubblicato un libro.

Oltre a fornire informazioni sui luoghi in cui sono stati uccisi dei soldati e sui siti commemorativi, il progetto funge anche da canale di propaganda per i coloni.

I video includono consigli per visitare vari siti, pubblicità di aziende private, messaggi politici e narrazioni religiose e archeologiche, alcune delle quali prive di fondamento scientifico. I contenuti sono presentati da ufficiali dell’Idf, soldati, guide turistiche civili e archeologi, nonché da personalità politiche provenienti dagli insediamenti.

Il progetto è stato realizzato da un soldato della zona che ha prestato servizio nella Brigata regionale della Giudea. Ha continuato a dirigerlo durante il suo servizio di riserva con il pieno sostegno dei comandanti superiori. Un video recentemente caricato su YouTube mostra il comandante della Brigata regionale della Giudea, Shahar Barkai, il comandante della Brigata regionale della Samaria, Ariel Gonen, e i loro vice. Nel video, il capo dell’unità di portavoce dell’Idf in Cisgiordania afferma: “Dopo le visite guidate, vedo come il legame si rafforza e la capacità di portare a termine la missione viene potenziata grazie a una comprensione più ampia di ciò che rappresenta questo luogo”.

Un altro ufficiale aggiunge: “Siamo qui perché questi sono i gloriosi punti di riferimento del popolo di Israele”.

Un articolo del luglio 2024 sul sito web del portavoce dell’Idf descriveva il progetto, sottolineando che “il sergente maggiore Elia aveva un grande sogno: collegare ogni combattente, civile e turista della Brigata regionale della Giudea al patrimonio e alla storia del settore”. Il sito web afferma che l’obiettivo era “tracciare un percorso che attraversasse i luoghi simbolo della zona – dagli eventi storici del periodo biblico, alle storie precedenti alla fondazione di Israele, fino alle battaglie combattute dopo la fondazione dello Stato di Israele – che collegasse il maggior numero possibile di soldati all’essenza della missione e rispondesse alla domanda: perché siamo qui?”.

Attraverso i canali del progetto, decine di video invitano i soldati e il pubblico a visitare siti come il “Mausoleo Samaritano” nel centro di Nablus. In un video, una guida spiega che il luogo si trova “a 80-100 metri dalla Tomba di Giuseppe”. Un altro video consiglia di visitare un bacino idrico nel villaggio di al-Karmil nell’Area A. La guida afferma che risale al periodo del Mandato, ma sostiene che sia stato costruito sopra una piscina precedente, collegando quest’ultima alla storia biblica di Nabal di Carmel, senza alcuna prova archeologica. Altri video promuovono visite ad avamposti illegali, sorgenti precedentemente utilizzate dai palestinesi prima che i coloni le occupassero, sinagoghe situate all’interno di villaggi palestinesi e altro ancora.

Il canale, gestito dalla Brigata della Giudea, offre anche una piattaforma ai leader dei coloni. In un video, Eyal Gelman, capo del Consiglio regionale di Har Hevron, racconta una storia miracolosa sostenendo che Abramo venne a completare un quorum di preghiera in una sinagoga nel centro di Hebron alcune centinaia di anni fa.

Un altro video, condiviso dalla pagina Facebook dell’Hebron Visitors’ Center, mostra Noam Arnon, portavoce della comunità ebraica di Hebron, che spiega la marcatura del luogo di sepoltura di Giacobbe nella Grotta dei Patriarchi. Sullo sfondo di immagini di soldati che visitano il sito, Arnon dice: “Il nome di Giacobbe è stato cambiato in Israele. Il nome Israele è all’origine di tutto lo sviluppo storico del popolo di Israele, della terra di Israele, della Torah di Israele e, ai nostri giorni, dello Stato di Israele, del governo di Israele, delle forze di difesa israeliane e della Knesset “. In un altro video, esordisce dicendo:” Saluti, residenti e soldati della terra di Giudea”.

Un video include consigli su luoghi ideali per appuntamenti romantici e proposte di matrimonio. Il presentatore, in uniforme e presentato come membro del team “Beshvil Yehuda”, consiglia siti come la Negohot Farm nelle colline a sud di Hebron, un avamposto costruito nel 2018, insieme a diverse altre località, alcune delle quali costruite su terreni palestinesi di proprietà privata.

Un altro video mostra una guida armata in uniforme che spiega la rivolta di Bar Kochba. “Valeva la pena ribellarsi?”, chiede, per poi parlare delle centinaia di migliaia di persone che sono morte. “Credo che ne sia valsa la pena per essere un popolo libero nella nostra terra, per la libertà”, conclude mentre una bandiera israeliana sventola sopra un villaggio palestinese.

Il canale include anche pubblicità di attività commerciali private, come un chiosco di caffè nel sito archeologico di Susya, sulle colline a sud di Hebron. “Se visitate l’antica Susya oggi, troverete un sito storico impressionante: una sinagoga incredibilmente conservata, video audiovisivi, grotte da esplorare e, naturalmente, un delizioso chiosco di caffè!”, afferma un video. Un altro pubblicizza la fabbrica di tahini Har Bracha sul Monte Gerizim.

Un video commemora Ze’ev (Jabo) Erlich, ucciso insieme al soldato Gur Kehati in un controverso incidente in un sito archeologico in Libano. Un altro invita residenti e soldati a partecipare all’accensione delle candele di Hanukkah in sua memoria nell’antica sinagoga del villaggio di Samu’, situato nell’Area B delle colline a sud di Hebron.

In un altro ancora, il vicecomandante della Brigata Samaria dice di trovarsi nel villaggio di Nisf Jubeil, nel governatorato di Nablus, e suggerisce che potrebbe essere uno dei luoghi in cui operava il profeta Elia. Racconta una storia musulmana su uno sceicco che viveva lì e dice: “Cosa c’è di vero? Non lo so. Va bene, non importa: questa storia si adatta al nostro scopo. E comunque, come diceva Jabo: anche se non è vero, molte persone vengono qui da molti anni; quindi, fa parte della storia di questo luogo”.

La Brigata Samaria gestisce un canale simile chiamato “Beshvil Shomron”. Uno dei suoi video, girato nel sito archeologico di Sebastia, mostra una guida in uniforme che sostiene che le installazioni termali adiacenti a un tempio romano fossero in realtà bagni rituali ebraici.

Il progetto ha preso slancio durante la guerra, ma Neta Caspin, un ufficiale di riserva che ha prestato servizio nella brigata, ha dichiarato a Haaretz che già nel 2022 i video del progetto venivano distribuiti nel gruppo WhatsApp del battaglione. “È strano definirlo ‘normalizzato’, perché nessuno si è nemmeno preso la briga di criticarlo”, ha detto, descrivendo con quanta disinvoltura è stato accettato.

“C’è un colono che presta servizio come riservista nella brigata ed è responsabile del progetto turistico”, dice. Secondo Caspin: “Ogni settimana ci inviano un programma educativo e i soldati possono scegliere di partecipare a un tour nel settore mentre sono in servizio di riserva. Anche se non si sceglie di partecipare, ci si può comunque ritrovare a un evento del battaglione o della brigata in uno dei siti storici, oppure i comandanti del battaglione possono essere inviati a garantire una preghiera (ebraica) in un villaggio palestinese. È davvero difficile definirlo ‘normalizzato’, perché si tratta semplicemente di una totale cecità nei confronti del pesante prezzo che l’ideologia di questo progetto impone ai palestinesi della zona”.

Emek Shaveh, una Ong di archeologi che si occupa del ruolo dell’archeologia nel conflitto israelo-palestinese, ha dichiarato: “Il legame tra le uniformi e l’ideologia dei coloni è già noto; la novità è il modo palese e sfacciato con cui i coloni lo utilizzano per influenzare un pubblico prigioniero: giovani soldati che, attraverso i siti storici, ricevono un indottrinamento di destra e religioso da figure autorevoli a cui sono subordinati”.

L’organizzazione ha aggiunto: “Che ogni madre ebrea sappia che la conquista è completa e che l’esercito israeliano è diventato uno strumento al servizio di un unico settore politico. D’ora in poi, non solo manderà i propri figli a proteggere (persone come) Jabo o i Breslover alla Tomba di Giuseppe, ma anche a connettersi personalmente con quelle stesse posizioni ideologiche”.

Il portavoce dell’Idf ha dichiarato: “Lo scopo dei video è esclusivamente quello di presentare informazioni storiche sui siti archeologici della regione, per rafforzare la conoscenza e il legame con la storia della Giudea e della Samaria. Sottolineiamo che la politica è chiara: non vi è alcun incoraggiamento o indicazione a visitare luoghi in cui la presenza è vietata senza l’autorizzazione delle autorità competenti e senza la sicurezza dell’Idf”.

Il portavoce non ha spiegato perché nei video fossero incluse agende politiche e religiose né perché fosse stata consentita la partecipazione di personaggi politici”.

Così il report di Shpigel e Hasson. Coloni armati e impuniti e un esercito aggressivamente ideologizzato: un mix esplosivo. Per i palestinesi. E per ciò che resta , ben poco ormai, dell’Israele democratico.