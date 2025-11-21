I coloni israeliani tra violenza e fanatismo: perché incendiano la Cisgiordania a costo di autodistruggersi

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

21 Novembre 2025 - 19.33

ATF

La trasformazione d’Israele non può essere spiegata e compresa limitandosi ad attingere dalla sfera della politica. I cambiamenti vanno ben oltre questa pur importante dimensione e investono altre decisive sfere: quella culturale, quella demografica, quella religiosa. Un cambiamento di pelle che Globalist ha documentato in questi anni avvalendosi del decisivo contributo delle più autorevoli firme del giornalismo indipendente israeliano.

Oltre il principio del piacere ebraico: l’espansione della Cisgiordania e la “pulsione di morte” dei coloni

Così ne scrive, su Haaretz, Carolina Landsmann: “Con l’aumento degli episodi di violenza dei coloni in Cisgiordania, i trasgressori hanno iniziato a vantarsi apertamente delle loro azioni, a volte chiamandosi “i Battaglioni di Re Davide”. Hanno pubblicato un elenco dettagliato dei villaggi palestinesi che sono stati attaccati, insieme a un video di un adolescente mascherato che indossa frange rituali, e invece di intitolarlo “Terrore ebraico”, lo hanno chiamato “Luce ebraica”.

A prima vista, si tratta di un’esternazione del loro desiderio di occupazione e controllo. Ma vorrei proporre un’interpretazione diversa, nello spirito di Freud. Vorrei sottolineare qualcosa di più profondo che sta accadendo sotto la loro dichiarazione d’intenti, qualcosa che va “oltre il principio del piacere ebraico”.

Non si tratta di un movimento volto a massimizzare il controllo e l’espansione, ma di un’incursione in una parte dell’inconscio in cui la distruzione e la perdita sono fini a se stesse, una “pulsione di morte”. La radicalizzazione dei coloni non deriva dal desiderio di controllo, ma dal suo opposto. È il desiderio di tornare a uno stato pre-sovrano, proprio come l’uomo, secondo Freud, desidera tornare a uno stato pre-organizzato.

In questa lettura, i coloni stanno incendiando la Cisgiordania a perché sono gelosi della Striscia di Gaza. Il fuoco che divampa in Cisgiordania è l’inconscio dei coloni che sussurra al mondo: “Internazionalizzate anche noi”.

La violenza in Cisgiordania è espressione di una profonda e collettiva compulsione alla ripetizione. Non mira all’affermazione della sovranità, ma piuttosto alla sua perdita, un’altra ripetizione del ciclo chiuso della costruzione di una “casa” e poi della sua distruzione, più e più volte. Questo ciclo continua a ripetersi – il Primo Tempio, il Secondo Tempio – non a causa di un fallimento storico, ma come meccanismo psicologico.

È come nel gioco del fort/da giocato dal nipote di Freud. Il bambino gettava un rocchetto di legno con un filo attaccato fuori dalla sua culla finché non scompariva dalla sua vista. Poi gridava “fort” (“andato”), poi lo riportava indietro e gridava ‘da’ (“qui”). Il controllo non si ottiene attraverso la stabilità, ma attraverso la ciclicità della perdita e del recupero del controllo. L’ebreo messianico ultranazionalista cerca di giocare a fort/da con la Terra di Israele: controllarla per perderla; perderla per controllarla ancora una volta.

Per un breve momento nella storia, è sembrato che il progetto sionista cercasse di creare un nuovo israeliano che avrebbe staccato il filo dal rocchetto. Ma l’ebreo lo ha riattaccato. Per lui, il sionismo era un “da!” troppo lungo. Il 7 ottobre è stato, nel profondo dell’inconscio, un’opportunità per rimettere in carreggiata il gioco. E così abbiamo avuto l’apocalisse israeliana. Ma è stato un “momento miracoloso” per la pulsione di morte ebraica.

Forza, America, conquistateci, Donald Trump! Forza, Tony Blair, conquista Gaza! Gran Bretagna, ripristina il Mandato! Forza, Turchia, siediti ai nostri confini e conquista di nuovo Gerusalemme!

Non importa quale impero vincerà; l’importante è che ci tolga la terra. Gaza sta diventando internazionale e da lì l’intero conflitto diventerà internazionale. La coalizione di governo diventerà internazionale grazie al perdono concesso al primo ministro Benjamin Netanyahu. L’intero Paese diventerà internazionale.

Ci hanno insegnato che “il sionismo è un ideale eterno”. Ma alla fine, realizzarlo compromette le condizioni per la sua esistenza come ideale. Sogniamo Gerusalemme, non controlliamola. Perché quando la controlliamo, non possiamo fare a meno di perderla. Ancora e ancora.

L’ebreo che ha eliminato gli israeliani nel 1996, quando Netanyahu è salito al potere per la prima volta dopo l’assassinio di Yitzhak Rabin, cercava apertamente la “Grande Terra di Israele”. Ma nel profondo del suo inconscio, cercava la “Terra Ideale di Israele”, quella biblica, che non può esistere se non come desiderio, come sogno.

Occupare territori, costruire insediamenti, messianismo: nessuna di queste è l’azione di un sovrano. Sono tutte dirette verso la perdita. Come il nipote di Freud, la destra messianica sta ricreando la scomparsa per sperimentare il ritorno: costruire per distruggere; distruggere per costruire. Fort – distruzione; da – uno stato; fort – distruzione”, conclude Landsmann.

Così stanno le cose. Brutte, molto brutte.

La mossa devastante di Israele cerca di rubare il futuro ai palestinesi

L’annientamento dei palestinesi passa anche dalla distruzione della loro identità storica, culturale, archeologica.

Così un editoriale di Haaretz: “Tel Sebastia, nel nord della Cisgiordania, è uno dei siti archeologici più importanti del territorio. Gli archeologi l’hanno identificata con la città biblica di Samaria, la capitale del regno settentrionale di Israele. Sopra la città biblica ci sono strati e reperti delle epoche romana, bizantina, islamica e ottomana. Il villaggio palestinese di Sebastia, che è vicino al sito, è nato proprio dall’antica città che si trovava lì. Gli abitanti del villaggio si guadagnano da vivere in parte grazie ai ristoranti, ai negozi di souvenir e alle visite guidate al sito. Guadagnano anche dai migliaia di ulivi che lo circondano.

La settimana scorsa, il tenente colonnello Ravit Niv dell’Amministrazione Civile Israeliana in Cisgiordania ha emesso un avviso di espropriazione di tutti i terreni della zona, sia il sito archeologico che gli uliveti circostanti, per un totale di 1.800 dunam (450 acri). L’obiettivo dell’espropriazione è quello di “preservare e sviluppare il sito e aprirlo al pubblico”. Ma chiunque conosca la questione dell’espropriazione dei terreni in Cisgiordania e la politica dell’attuale governo israeliano – in cui Bezalel Smotrich è ministro della Difesa con responsabilità nell’Amministrazione Civile – capisce che l’obiettivo non è quello di sviluppare il sito per “tutto il pubblico”, ma di confiscarlo a un pubblico particolare, i palestinesi, e trasferirlo a un altro, i coloni.

È quello che è successo con l’espropriazione del sito archeologico di Susya, nelle colline a sud di Hebron. Il controllo è stato trasferito ai coloni e i residenti palestinesi sono stati cacciati. L’espropriazione di Susya è avvenuta 40 anni fa e fino ad ora è stata la più grande confisca di terra in Cisgiordania per scopi archeologici. L’espropriazione di Sebastia è sei volte più grande. Ma non c’è bisogno di scavare nella storia o cercare indizi sulle intenzioni dell’Amministrazione Civile. Il ministro degli Affari della Diaspora Amichai Chikli le ha rese esplicite. “L’archeologia e la storia dimostrano ancora una volta chi sono i veri proprietari della Giudea e della Samaria”, ha detto, usando il termine biblico per indicare la Cisgiordania.

L’espropriazione a Sebastia è una grave violazione del diritto internazionale, un altro passo verso la completa annessione della Cisgiordania a Israele e una spinta al progetto di insediamento. L’espropriazione è anche uno schiaffo al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta cercando di promuovere una soluzione regionale. Inoltre, viola la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di lunedì, i cui obiettivi includevano la creazione di “un percorso credibile verso l’autodeterminazione e la statualità palestinese”.

Il governo sta attuando una devastante manovra a tenaglia in Cisgiordania. Permette ai terroristi ebrei di scatenarsi in violenze ultranazionaliste e allo stesso tempo espropria le terre palestinesi. La conclusione ovvia è che il suo obiettivo, a causa delle pressioni esercitate da Trump, dall’Arabia Saudita e da altri paesi arabi, è quello di incendiare la zona e affossare ogni possibilità di accordo politico. In effetti, lo Stato sta agendo contro gli interessi dei suoi cittadini e sta cercando di garantire che la catastrofe sia irreversibile”.

Kahanismo liberale: ecco il nuovo partito israeliano che vuole che gli arabi abbracciano il sionismo

Della serie al peggio non c’è mai fine.

Di cosa si tratti lo chiarisce con la consueta acutezza analitica e coraggio intellettuale, Hanin Majadli, che sul quotidiano progressista di Tel Aviv annota: “Proprio quando pensavo che la politica israeliana avesse raggiunto il limite della follia, è arrivato il partito Oz. Il suo programma sembra una brochure sull’aliyah degli anni ’20 o ’30, un mix strano tra il vecchio Mapai “bella Israele” e il kahanismo alla Itamar Ben-Gvir versione 2025. Kahanismo liberale.

Quando ho letto il programma – fascismo in una confezione carina e educata – ho pensato alla seconda Nakba che questo partito ci causerà se non ci uniamo a loro. Poi mi sono ricordato che il populismo a buon mercato e le minacce contro gli arabi sono sempre state l’ultima risorsa dei politici israeliani senza scrupoli, e ho tirato un sospiro di sollievo.

Il partito Oz è, prima di tutto, il progetto personale di Einat Wilf, , che negli ultimi anni, e in particolare dal 7 ottobre, si è posizionata nella zona grigia tra la destra e la sinistra. L’ex membro della Knesset per il Partito Laburista e per Atzmaut fa di tutto: un libro, un podcast, video in cui spiega le sue opinioni e ora un partito. Perché no, tanto meglio per lei. Il risultato è una base ideologica che sa di vacuità: troppo ideologicamente logora per la destra, troppo a destra per il centro e priva di qualsiasi spina dorsale morale per la sinistra, anche quella sionista. Insomma, un partito che sprecherà voti da tutte le parti.

La piattaforma del partito rispetto al conflitto è principalmente un atto di accusa nei confronti dei palestinesi (che senza dubbio finirà per includere richieste di resa politica). Sotto il titolo “Perseguire la pace basata sull’accettazione del sionismo da parte degli arabi e dei palestinesi” c’è una richiesta principale, ovviamente rivolta ai palestinesi – cittadini di Israele e residenti nei territori occupati e controllati da Israele: rinunciare alla loro identità palestinese, cancellare il ricordo delle ingiustizie subite e abbracciare incondizionatamente la narrazione sionista.

Wilf non menziona il ruolo di Israele nel creare la situazione in cui ci troviamo ora. La piattaforma non fa alcun riferimento all’occupazione, all’apartheid, alle violazioni dei diritti umani o ai diritti umani in generale, nemmeno per quanto riguarda la popolazione sotto il controllo dello Stato occupante.

Cosa viene menzionato? Il “palestinianismo” come termine demoniaco, come se il problema non fosse la realtà politica creata da Israele, ma l’esistenza stessa delle aspirazioni nazionali palestinesi. In tutto questo manca un fattore chiave: la reciprocità. Pensavo che gli accordi politici fossero una questione di dare e avere. Non per Wilf. Perché le cose vanno male per gli israeliani? È colpa dei palestinesi. Perché le cose vanno male per i palestinesi? Anche questo è colpa dei palestinesi. La piattaforma di Wilf è una grande richiesta di capitolazione palestinese e di accettazione della narrativa israeliana. Ragazzi, è così che gli israeliani amano la loro pace. E poi diranno che non c’è nessun partner.

Solo in Israele qualcuno sembra pensare che sia ragionevole chiedere a un popolo sotto occupazione di adottare l’ideologia nazionale dell’occupante come condizione per la pace e la tranquillità. È questa l’assurdità del discorso israeliano: trasformare la resa psicologica dei palestinesi in una “road map per la pace”. Tutto questo oltre a evitare la violenza: una richiesta fondamentale che dovrebbe valere per entrambe le parti nei negoziati.

La richiesta che i palestinesi e il futuro Stato palestinese accettino il sionismo o l’identità ebraica di Israele come condizione necessaria per la pace o un accordo politico è politicamente irrealizzabile; è una sfacciataggine colonialista antiquata. Cambia il nome di Israele in Stato ebraico e sionista e noi dovremo chiamarti così.

Oz, in questo contesto, non è un’anomalia, ma piuttosto la realizzazione precisa della fantasia israeliana: un tentativo di annettere i palestinesi alla narrativa sionista; e se non gli piace, che se ne vadano”, conclude Majadli.

È proprio vero, al peggio non c’è mai fine.