 Il piano Trump-Putin non è pace ma capitolazione di Kiev: la Casa Bianca migliore alleata del Cremlino
Top
Home > Esteri > Il piano Trump-Putin non è pace ma capitolazione di Kiev: la Casa Bianca migliore alleata del Cremlino

Il piano Trump-Putin non è pace ma capitolazione di Kiev: la Casa Bianca migliore alleata del Cremlino

La perplessità dei leader della Ue che sarsanno chiamati a prendere posizione

Il piano Trump-Putin non è pace ma capitolazione di Kiev: la Casa Bianca migliore alleata del Cremlino
Preroll

globalist Modifica articolo

20 Novembre 2025 - 11.02

ATF

Arrivando alla riunione, l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas, ha dichiarato:

“Come europei abbiamo sempre sostenuto una pace lunga, duratura e giusta, e accogliamo con favore ogni sforzo per raggiungerla. Naturalmente, perché qualsiasi piano possa funzionare, servono il coinvolgimento degli ucraini e degli europei: questo è molto chiaro.

Dobbiamo anche capire che in questa guerra c’è un aggressore e c’è una vittima. E non abbiamo sentito parlare di alcuna concessione da parte russa. Se la Russia volesse davvero la pace, avrebbe potuto accettare un cessate il fuoco incondizionato già da tempo; invece vediamo ancora una volta, anche questa notte, bombardamenti contro civili: il 93% degli obiettivi russi sono infrastrutture civili — scuole, ospedali, palazzi residenziali — con l’obiettivo reale di uccidere quante più persone possibile e infliggere il massimo della sofferenza.”

Kallas ha anche confermato che, per quanto a sua conoscenza, nessun leader europeo è stato coinvolto nella preparazione della proposta.

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha insistito sul fatto che la pace in Ucraina non può significare “capitolazione” per Kyiv.

“Servono discussioni per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina; esse devono partire da un cessate il fuoco sulla linea del fronte, che consenta discussioni ordinate sulle questioni territoriali e di sicurezza”, ha affermato.

Anche lo spagnolo José Manuel Albares ha ribadito che qualsiasi piano di pace per l’Ucraina deve coinvolgere Kyiv e l’Unione europea.

Leggi anche:  Europa tra scandalo ucraino, avanzata russa e rischio di guerra immediata

Ma non tutti sono ugualmente favorevoli: l’ungherese Péter Szijjártó ha affermato che l’Ue dovrebbe interrompere immediatamente ogni futuro pagamento a “una mafia della guerra” in Ucraina, avvertendo che “è un’illusione dire che il tempo giochi a favore dell’Ucraina”.

La riunione dell’Ue si svolge mentre l’Ucraina piange le 26 vittime uccise in un attacco russo a Ternopil, con altre 22 persone ancora disperse.

Native

Articoli correlati