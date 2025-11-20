Il piano Trump-Putin non è pace ma capitolazione di Kiev: la Casa Bianca migliore alleata del Cremlino

Arrivando alla riunione, l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas, ha dichiarato:

“Come europei abbiamo sempre sostenuto una pace lunga, duratura e giusta, e accogliamo con favore ogni sforzo per raggiungerla. Naturalmente, perché qualsiasi piano possa funzionare, servono il coinvolgimento degli ucraini e degli europei: questo è molto chiaro.

Dobbiamo anche capire che in questa guerra c’è un aggressore e c’è una vittima. E non abbiamo sentito parlare di alcuna concessione da parte russa. Se la Russia volesse davvero la pace, avrebbe potuto accettare un cessate il fuoco incondizionato già da tempo; invece vediamo ancora una volta, anche questa notte, bombardamenti contro civili: il 93% degli obiettivi russi sono infrastrutture civili — scuole, ospedali, palazzi residenziali — con l’obiettivo reale di uccidere quante più persone possibile e infliggere il massimo della sofferenza.”