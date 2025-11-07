Durante la “pace di Trump”, Israele continua a uccidere ogni giorno

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2025 - 11.24

ATF

Nonostante il cessate il fuoco concordato il 10 ottobre con Hamas, Israele prosegue gli attacchi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. A Gaza City, un drone israeliano ha colpito il quartiere di Shujaya, ferendo un bambino che è stato ricoverato all’ospedale al-Ahli Arab, riferisce l’agenzia Wafa.

Nel frattempo, in Cisgiordania occupata, l’esercito israeliano ha ucciso due palestinesi vicino al villaggio di al-Judeira, tra Gerusalemme Est e Ramallah. L’esercito sostiene che i due stessero lanciando molotov contro una strada e ha diffuso un video dell’episodio.

Le autorità israeliane non hanno riportato feriti tra i loro ranghi. Ma la cronaca quotidiana di bombardamenti, incursioni e demolizioni mostra che, anche in quella che Washington e Tel Aviv definiscono “pace”, per i palestinesi la guerra non è mai davvero finita.