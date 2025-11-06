Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

Non so come si traduca in ebraico “l’unità fa la forza”. Ma di certo l’unità del campo anti-Netanyahu è condizione fondamentale per provare a vincere la “battaglia delle urne”.

Solo un fronte unito può salvare Israele da Netanyahu, dal kahanismo e dal fondamentalismo

Lo rimarca, su Haaretz, Uri Misgav., tra i più acuti analisti politici israeliani.

Annota Misgav: Trent’anni dopo l’assassinio di Yitzhak Rabin, alla fine di un’altra settimana pazzesca di tensioni e follia, come ai vecchi tempi, dobbiamo smetterla di nascondere la testa sotto la sabbia. Dobbiamo cercare la luce alla fine del tunnel. Possiamo farlo con l’immaginazione guidata: immaginando una possibile vittoria e usando questa immagine per capire cosa serve per arrivarci. È un po’ come il reverse engineering, per usare un termine industriale.

Ecco l’unico quadro di vittoria immaginabile nelle attuali circostanze politiche e sociali di Israele: un’elezione e, subito dopo, il giuramento di un nuovo governo. Naftali Bennett come primo ministro. Gadi Eisenkot come ministro della difesa. Yair Lapid come ministro degli esteri. Avigdor Lieberman come ministro delle finanze. Yair Golan come ministro della sicurezza nazionale. Naama Lazimi come ministro dell’istruzione. Tzipi Livni come ministro della giustizia. Einav Zangauker come ministro degli interni. Shikma Bressler come ministro della scienza e dell’innovazione. Merav Ben Ari come ministro dell’uguaglianza sociale. Chili Tropper come ministro della cultura e dello sport. Ci credete?

Un gabinetto del genere convocherebbe una commissione d’inchiesta statale sul disastro del 7 ottobre, fisserebbe limiti di mandato per i primi ministri e vieterebbe alle persone condannate o incriminate per reati di candidarsi alle elezioni.

Ciò porterebbe a un piano quinquennale per la riorganizzazione delle Forze di Difesa Israeliane e la ristrutturazione dei servizi di polizia e penitenziari. Dichiarerebbe un progetto nazionale per combattere la criminalità, l’abbandono e la discriminazione nella comunità araba in Israele. Troverebbe e stabilirebbe modi per far rispettare l’obbligo di prestare servizio militare o civile al maggior numero possibile di giovani in questo paese. E con l’aiuto degli americani, degli europei e dei paesi musulmani moderati, rinnoverebbe con cautela e responsabilità la diplomazia invece di ricorrere all’uso della forza, più forza e solo forza.

Affinché ciò avvenga, il blocco politico che va da Bennett ai Democratici deve conquistare almeno 61 seggi alla Knesset, preferibilmente 64. La Lista Araba Unita fornirebbe sostegno dall’esterno. In seguito, sarebbe possibile considerare l’espansione delle fila attraverso una versione moderata dello Shas o di parti di esso. Moshe Arbel è un eccellente funzionario pubblico ed ex membri dello Shas come Yigal Guetta o il rabbino Elhanan Danino e altri come loro sono degni di far parte di un governo israeliano di riparazione e riabilitazione.

Può succedere? Non lo so. Di sicuro non mi fido dei sondaggi. In ogni caso, non mi fiderei delle mie previsioni passate. Dopotutto, dieci anni fa pensavo che anche Isaac Herzog potesse battere Benjamin Netanyahu. E dopo l’invasione e il massacro del 7 ottobre, mi sembrava logico che il governo che aveva portato a tanta distruzione sarebbe finito nella pattumiera della storia. (Benny Gantz, il perdente, e Gideon Sa’ar, il truffatore, avevano altri piani).

Insomma, non ho idea se ci sia qualche possibilità che questo accada, ma poiché, in ogni caso, è l’unica opzione per salvare Israele, vale la pena considerarla retrospettivamente per vedere cosa deve succedere affinché si creino le condizioni necessarie.

Innanzitutto, un’unificazione delle forze. Un passo essenziale è già stato compiuto: la fusione tra Meretz e il Partito Laburista. A causa del rifiuto di Merav Michaeli di permettere che ciò accadesse tre anni fa, è salito al potere il governo Netanyahu-Ben-Gvir. Ora, persone come Yoaz Hendel e Chili Tropper, esponenti della destra moderata e statista, devono essere portate nel campo di Bennett e occorre trovare una formula che consenta a Lapid ed Eisenkot di candidarsi insieme. Ma non si intravede alcuna soluzione al problema Benny Gantz. Si può solo sperare che nessuno voti per lui.

In secondo luogo, c’è il compito che il campo di sinistra in Israele deve assumersi, anche se è contro la sua natura: calmarsi un po’ e poi andarci piano con la paura, la divisione, il purismo, il negativismo e la disperazione. Non c’è bisogno di chiamare Bennett messianico o Lapid fascista o Eizenkot militarista. Non lo sono.

Sono solo persone che la pensano diversamente da noi su alcuni argomenti e questioni. Non sono perfetti. La situazione è tutt’altro che perfetta, e questa è l’unica (e ultima) possibilità di salvare questo posto. L’altra opzione è continuare con Netanyahu, il kahanismo e il fondamentalismo.

L’unica cosa importante è la vittoria. Che arrivi presto quel giorno.”, conclude Misgav. Lo attendono in tanti quel giorno liberatorio. E non solo in Israele.

Trent’anni dopo l’assassinio di Rabin, gli israeliani devono smettere di avere paura della pace e iniziare a temere una vita senza di essa.

Ayman Odeh, avvocato, nato ad Haifa, leader del Partito comunista d’Israele, parlamentare alla Knesset per la Lista Araba Unita, , è uno dei leader della comunità degli arabi israeliani – 2,1 milioni, il 20,9% su una popolazione, secondo un recente aggiornamento dell’Ufficio Centrale di statistica di 8.907.000 (il 74% ebrei).

Odeh ha scritto un bellissimo pezzo per Haaretz, a cavallo tra memoria e futuro. Con una indicazione politica che è una risposta, importante, alle sollecitazioni di Misgav.

Racconta Odeh: “Ho seguito la manifestazione per i 30 anni dall’assassinio di Yitzhak Rabin, che si è tenuta sabato sera nella piazza che porta il suo nome. È stato un evento importante, emozionante e necessario. Circa 100.000 persone si sono riunite, hanno parlato, cantato, gridato e applaudito per la pace. Sono i nostri partner.

Ma insieme all’emozione, sono sorte alcune domande che non possono essere ignorate. Com’è possibile che nessun parlamentare che rappresenta i cittadini arabi sia stato invitato alla manifestazione? Come mai i media tacciono su questo fatto? Com’è possibile che tutti i leader dell’opposizione ebraica siano stati invitati, ma quelli che rappresentano la comunità araba siano stati esclusi?

Questo è in netto contrasto con ciò che Rabin stesso aveva capito e messo in pratica. Boicottare i leader eletti della comunità araba non è un dettaglio marginale, è l’antitesi dell’eredità di Rabin. Ciò è particolarmente vero se si considera che, dal 7 ottobre, le voci più chiare che chiedono la fine della guerra e un accordo politico tra i due popoli provengono dai rappresentanti della comunità araba. Stanno facendo sentire la loro voce molto più di chi è salito sul palco e ha parlato a nome di Rabin, cancellando però il suo principio più fondamentale.

Ma non sto ignorando il fatto che le parole della dottoressa Nasreen Haddad Haj-Yahya, esperta di relazioni arabo-ebraiche, sono state accolte con applausi ed emozione. Ha parlato di una partnership ebraico-araba e la folla era d’accordo. Questo dimostra solo quanto il pubblico sia pronto per una vera partnership politica, molto più dei leader che dovrebbero rappresentarlo.

Dopotutto, il coraggio di Rabin non si è limitato a tendere la mano per la pace. Ha anche incluso il semplice riconoscimento che i rappresentanti della comunità araba sono legittimi, soprattutto quando si tratta della pace tra i due popoli.

All’improvviso mi sono ritrovato a Haifa all’inizio degli anni ’90. Ho rivisto la piazza davanti alla Rothschild House nel quartiere Carmel Center: ebrei e arabi, giovani e anziani, che si tenevano per mano e cantavano “A Song for Peace”, il grande successo del 1969. Una gioia genuina, una speranza che sembrava quasi tangibile. Lo ricordo bene, anche se a volte mi sembra che sia stato solo un sogno.

C’era qualcosa nell’aria allora, non solo speranza, ma la sincera sensazione che il futuro fosse già arrivato. Che forse le guerre sarebbero finalmente finite e l’occupazione sarebbe terminata. Che sarebbe stato possibile vivere qui, tutti noi, senza paura, arabi ed ebrei insieme. Che Dio non solo “crea la pace nei suoi luoghi elevati”, ma anche tra di noi, qui, in questa terra, tra israeliani e palestinesi.

Allora ero giovane.

Sentivo quell’entusiasmo nelle ossa, la felicità nelle strade, la gente che parlava degli accordi di Oslo come se fossero l’alba di un nuovo giorno. Anch’io credevo che potessimo condividere questa terra tra tutti i suoi abitanti.

Ma poi, quella notte nella piazza principale di Tel Aviv 30 anni fa, tre proiettili hanno ucciso non solo Yitzhak Rabin, ma anche il primo leader israeliano che era riuscito a convincere gran parte dell’opinione pubblica israeliana che esisteva una reale possibilità di pace. Quei proiettili erano diretti contro la speranza, contro la collaborazione, contro l’idea stessa che la pace tra israeliani e palestinesi fosse possibile.

Trent’anni dopo l’assassinio di Rabin, Israele si è allontanato dalla pace, non solo politicamente, ma anche moralmente. Soprattutto moralmente.

Non è un caso che una delle prime frasi pronunciate dall’assassino Yigal Amir in tribunale, quando gli è stato chiesto perché avesse ucciso Rabin, sia stata: “Non è il mio primo ministro, dato che Rabin è stato eletto dagli arabi, letteralmente dagli arabi, il 20%”.

Come riportato da Haaretz tre giorni dopo l’assassinio, Amir ha dichiarato: “Ero a quella manifestazione; il 50% dei partecipanti erano arabi. Qualcuno lo ha riportato? Qualcuno ha detto che erano il 50% arabi? Sono gli arabi che decideranno il mio futuro in questo Paese?“

La destra è riuscita a far capire a tutti i leader israeliani che non devono fidarsi dei cittadini arabi. Che non devono invitarli agli eventi del” campo della pace”, nemmeno alle riunioni più tecniche dell’opposizione, quelle che riguardano solo l’agenda della Knesset.

Già allora, Benjamin Netanyahu e il suo campo capirono che l’unico modo per sconfiggere la sinistra era eliminare la possibilità di una partnership ebraico-araba, perché la speranza condivisa abbatte i muri tra ebrei e arabi, tra palestinesi e israeliani. Crea un forte campo politico che minaccia la destra israeliana. Quindi deve essere annientato, ucciso.

Questo sviluppo è pericoloso per loro proprio perché è possibile.

Nelle elezioni del 1996, nel tentativo di impedire a Netanyahu di arrivare al potere, la comunità araba ha votato in massa per Shimon Peres, nonostante il dolore per l’orribile massacro di Qana nel sud del Libano all’inizio di quell’anno. Se la decisione fosse dipesa solo dagli ebrei israeliani, Netanyahu avrebbe vinto con il 63% dei voti, non con il risultato effettivo del 50,5%.

Da quella notte, si può chiaramente osservare un processo in cui la destra ha etichettato ogni tentativo di parlare di partnership come una “minaccia alla sicurezza”.

E io, come voi, vedo come quelle stesse forze che hanno applaudito l’assassinio, con le parole o con il silenzio, ora facciano parte del governo, tutte sotto Netanyahu, il serial killer della pace.

È chiaro a tutti noi: la destra kahanista porta avanti una politica che continua ciò che è iniziato allora, una politica di occupazione crudele, disumanizzazione, annientamento, negazione dei diritti, razzismo, fascismo, supremazia, violenza istituzionalizzata e incitamento selvaggio contro i cittadini arabi e i loro rappresentanti.

Non solo hanno ucciso Rabin, ma sono anche riusciti a dissipare l’idea che l’occupazione possa finire e che si possa stabilire una pace giusta tra Israele e Palestina.

Ma non sono riusciti a uccidere la mia memoria.

Non sono riusciti a uccidere le immagini delle persone che ballavano al Carmel Center, a Tel Aviv, a Ramallah, e dei giovani palestinesi che distribuivano rami d’ulivo ai posti di blocco. E a Gaza, quando il dottor Haider Abed al-Shafi, capo della delegazione palestinese, tornò dalla Conferenza di Madrid del 1991, ancora prima di Oslo, decine di migliaia di persone scesero in strada, ballarono e festeggiarono perché credevano che il processo di pace stesse davvero per iniziare.

Non sono riusciti, e non riusciranno mai, a cancellare la profonda consapevolezza che qui ci sono due popoli e che senza la pace non potremo vivere qui.

Trent’anni dopo l’assassinio di Rabin, ci troviamo di nuovo in un momento decisivo. Dopo questi due anni terribili, dobbiamo dire con coraggio: la strada della destra deve essere condannata, smascherata e isolata, perché non è la strada del campo della pace.

Negli ultimi 30 anni, l’evento che ha segnato la sinistra sionista sono stati gli Accordi di Oslo; la destra li ha usati per attaccare la sinistra definendola ingenua, sostenendo che Oslo non ha portato né pace né sicurezza.

Oggi l’evento che ha segnato la destra è il 7 ottobre e la guerra che è seguita, e questa guerra è stata una sconfitta ideologica totale per la destra. Dobbiamo dire forte e chiaro ai membri di questo campo: avete sfruttato il 7 ottobre per interessi politici e messianici. La vostra strada ha fallito. Questa guerra, nonostante tutta la distruzione, tutta la sofferenza e, soprattutto, nonostante tutte le vittime, si è conclusa senza una vittoria politica sul popolo palestinese.

Il conflitto non può continuare a essere gestito con la forza. Dobbiamo tutti capire che ciò che non si ottiene con la forza non si otterrà con una forza maggiore. Questa guerra, più di ogni altra, ha chiarito a tutti i limiti del potere. Non c’è una soluzione militare e non ci sarà una soluzione militare. Dobbiamo anche dire che c’è solo una soluzione: quella politica.

Ci sono due popoli qui, ed entrambi sono qui per restare: 7,5 milioni di ebrei e 7,5 milioni di palestinesi che sono pronti a vivere e lottare qui. È meglio vivere che morire. A distanza di trent’anni, forse è finalmente giunto il momento di smettere di temere la pace e iniziare a temere la vita senza di essa.

Anche l’arabo usa l’espressione “falsa alba”, al-fajr al-kadhib.

Dopo la falsa alba, l’oscurità ritorna più profonda prima che sorga la vera alba.

Oslo è stata la falsa alba. Ma è stato un passo. Un passo importante. E gli ultimi due anni sono stati, per tutti noi, la notte più buia.

Dopo questa notte arriverà la vera alba. Quando arriverà, splenderà su tutti noi, su tutti i nostri figli, palestinesi e israeliani, che meritano di crescere con dignità, sicurezza e pace.

Il sole sorgerà e dovremo alzarci e ricominciare a camminare. Ma questa volta dovremo camminare insieme: ebrei e arabi, israeliani e palestinesi, fianco a fianco. Mi rivolgo ai 100.000 manifestanti che sabato sera sono scesi in piazza Rabin: noi siamo vostri partner e voi siete nostri partner”, conclude Odeh.

Verrebbe voglia di abbracciarlo.