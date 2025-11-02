Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

2 Novembre 2025 - 18.33

ATF

Quell’assassinio, trent’anni fa, cambiò il corso della storia d’Israele, della Palestina, del Medio Oriente.

L’assassinio di Rabin è stato un test per la democrazia israeliana, e noi l’abbiamo fallito.

Scrive su Haaretz Zehava Galon: “L’assassinio di Yitzhak Rabin, come ha scritto all’epoca il giornalista e commentatore legale Prof. Moshe Negbi, è stato un “omicidio perfetto e redditizio”.

A distanza di 30 anni, possiamo dire che l’omicidio è stato perfetto perché è stato fatto con la collaborazione di alcuni rabbini che gli hanno dato l’imprimatur halakhico e non hanno mai pagato per questo.

“Senza una sentenza halakhica o una designazione din rodef [legge del persecutore] imposta a Rabin da un certo numero di rabbini di mia conoscenza, sarebbe stato difficile commettere l’omicidio”, ha dichiarato l’assassino, Yigal Amir, durante l’interrogatorio. Din rodef implica che è halakhicamente lecito uccidere qualcuno (“il persecutore”) che minaccia la vita di un’altra persona.

L’assassinio è stato proficuo perché Amir è riuscito a creare la realtà politica che cercava. Il governo di Israele oggi è più vicino alla visione di Amir che a quella di Rabin.

I rabbini Dov Lior e Nahum Rabinovitch, che hanno etichettato Rabin come rodef, non sono mai stati portati davanti alla giustizia. Anni dopo, Lior ha dato la sua approvazione scritta al controverso libro “Torat Hamelech”, che giustifica la violenza perpetrata dagli ebrei contro i non ebrei. Gli autori sono stati indagati per incitamento e lo stesso Lior si è rifiutato di presentarsi per essere interrogato. I suoi amici hanno organizzato una marcia a suo sostegno e 25 membri della Knesset hanno firmato una petizione in sua difesa.

Gli autori non sono mai stati processati. Le autorità hanno preferito che qualcun altro si occupasse della ferita che si era aperta, così, anno dopo anno, è diventata un’ulcera e ha iniziato a marcire.

Ecco perché non mi sorprende che nessuno osi fermare i terroristi ebrei in Cisgiordania mentre fanno pulizia etnica ed espellono comunità di pastori dai loro luoghi di residenza, e che tolleriamo la presenza dei kahanisti nel governo e di quelli che appendono cartelli con la scritta “I progressisti sono traditori” vicino alla residenza del primo ministro.

L’assassinio di Rabin è stato un test, e noi abbiamo fallito. Anno dopo anno, abbiamo preferito distogliere lo sguardo, chiudere un occhio e sperare che qualcun altro si occupasse del problema.

Il governo e le autorità giudiziarie si sono convinti che se avessimo lasciato che gli estremisti gestissero i loro piccoli regni – la yeshiva Hesder, gli avamposti della Cisgiordania e gli insediamenti – avremmo comunque potuto creare e sostenere un’economia high-tech avanzata. Non hanno capito che ciò a cui gli estremisti aspiravano, e avrebbero sempre aspirato, era l’intero regno.

L’assassinio di Rabin è stato solo il primo tentativo di prendere il controllo. Nel 2013, attivisti di destra si sono organizzati sotto il nome di The Revolt per fare attacchi terroristici contro i palestinesi. Cercarono di rovesciare il governo e sostituirlo con uno Stato halakhico.

Il servizio di sicurezza Shin Bet sospettava che Meir Ettinger, nipote del rabbino Meir Kahane, facesse parte di questo gruppo. Da allora Ettinger è diventato un giornalista investigativo per il sito web di estrema destra Hakol Hayehudi e in passato ha riportato con orgoglio ogni pogrom compiuto dai “felici di destra”. Molti “giornalisti” di destra erano felici di aiutarlo a raccogliere donazioni.

Anche la riforma giudiziaria faceva parte dello stesso processo. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, che un mese prima dell’assassinio di Rabin era in piedi su un balcone affacciato su una protesta in piazza Sion a Gerusalemme e che successivamente ha partecipato a ogni possibile atto di incitamento, è specializzato nell’incitare alla violenza distogliendo lo sguardo, fingendo di non vedere o sentire nulla.

Se Netanyahu spera di diventare re, i coloni lo trattano principalmente come l’asino del Messia. Qualcuno dubita che Amir avrebbe sottoscritto le dichiarazioni del rabbino Eliezer Kashtiel, suocero del nuovo capo dello Shin Bet David Zini? “Sì, siamo razzisti.

Certo che esistono le razze; noi crediamo nel razzismo. In questo mondo esistono le razze e le persone hanno tratti genetici. Questo ci impone di pensare a come aiutarle “, ha detto in una delle sue lezioni. ”Le nostre considerazioni riguardano il Regno dei Cieli. Come si manifesta? Distruggendo Amalek. Tutti quanti? Sì, tutti quanti. Uomini, donne, bambini, neonati, buoi, pecore”.

Incitamento al razzismo, senza esitazione. Un predicatore musulmano che dicesse cose del genere finirebbe in prigione a vita, ma un rabbino può dirle a generazioni e generazioni di studenti. Solo i bugiardi e gli idioti non capiscono dove questo porterà.

Dopo l’assassinio, la destra si è innamorata della parola “incitamento”, ma l’ha svuotata di ogni significato. L’avvocato Nadav Haetzni una volta ha detto che l’affermazione “L’assassinio di Rabin è stato perfetto e redditizio” era di per sé un incitamento. Ma la critica, per quanto dura, non è incitamento.

In Israele, la destra ricorre ripetutamente alla violenza politica, non perché sia più violenta, ma perché usa l’incitamento e la violenza come arma, soprattutto durante l’era Netanyahu. Nel 2020, Natan Eshel, collaboratore di Netanyahu, è stato registrato mentre diceva la verità: “Questo pubblico – lo chiamo anche non ashkenazita, sì – cosa lo eccita? … Odiano tutto. Questo odio è ciò che unisce il nostro campo”.

È così che agisce quel campo: contro la sinistra, le famiglie degli ostaggi, gli ufficiali dell’esercito, i media e chiunque non sia di destra. Il razzismo era ed è ancora quasi sempre il motore principale di questa incitazione. La destra ha affermato che il governo Rabin, che ha firmato gli Accordi di Oslo e si è battuto per la pace con i palestinesi, dipendeva dai voti degli arabi, come se questi non fossero cittadini israeliani e i loro voti valessero meno. Netanyahu lo ha ripetuto più volte, fino ad oggi. Non ha imparato nulla, ma ne ha bisogno? Perché rinunciare a una formula vincente?

Sono passati trent’anni dalla morte di Rabin. Forse quest’anno smetteremo di avere paura, ci renderemo conto che la democrazia non si misura solo dal grado di accordo, ma anche dalla capacità di gestire i conflitti ideologici, e smetteremo di nascondere le differenze e di coprirci con una falsa unità. La democrazia non richiede unità, ma un accordo sulle regole del gioco che ci permettano di risolvere le nostre differenze senza violenza.

Invece, anno dopo anno, i politici israeliani cercano di confondere le loro posizioni. Hanno detto che Itamar Ben-Gvir era un estremista, ma hanno difficoltà a spiegare chi sia e su cosa non siano d’accordo con lui. Si sono descritti come moderati e poi hanno votato a favore dell’annessione dei territori. Dal punto di vista di Netanyahu, finora ha funzionato alla grande.

Per favore, basta così”.

In ricordo di Oded Lifshitz.

Un ricordo commovente, denso di umanità e di politica. A comporlo, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, è Shay Danieli , è il direttore del dipartimento di raccolta testimonianze e ricerca di Breaking the Silence.

Scrive Danieli: “In qualche modo, mi si è spezzato il cuore quando ho sentito parlare di “Ad Ketzay Hagvul” (“Al confine”), la nuova raccolta di saggi di Oded Lifshitz. Sono contento che sia stata pubblicata, così che altre persone possano provare un po’ di quello che provo io, ma i saggi non possono sostituire la persona, e Oded dovrebbe essere ancora qui con noi, tra i vivi.

Ho sperato fino all’ultimo che riuscisse in qualche modo a sopravvivere alla prigionia. Se ci fosse stato qualcuno che poteva farcela, avrei pensato, quello era Oded. Ho incontrato lui e sua moglie Yocheved – Yochi, o Yochkeh, come lui la chiamava allora – solo una volta, insieme ad altri quattro amici di Breaking the Silence.

Era il 18 settembre 2023, poco meno di un mese prima che entrambi fossero rapiti e portati a Gaza, prima che iniziasse questa guerra crudele, prima della lunga e snervante attesa di un segno di vita, in un’era tettonica diversa.

Oded e Yochi Lifshitz sono stati tra i primi a rompere il silenzio in Israele. Questo è stato anche il motivo del nostro incontro. Hanno dedicato sei anni della loro vita a rivelare al pubblico lo sfollamento forzato dei beduini da parte di Ariel Sharon nel 1972 dall’area allora conosciuta come il saliente di Rafah, l’angolo nord-orientale della penisola del Sinai. Era un pezzo di storia di cui non sapevo quasi nulla prima del nostro incontro. Non lo insegnano a scuola.

Il Rafah Salient è sparito dalla memoria israeliana, forse grazie al successo di Sharon. L’espulsione è avvenuta. Migliaia di beduini sono stati sradicati dalle loro terre quasi senza preavviso. I loro campi sono stati arati, le loro case demolite e nessuno di loro ha ricevuto alcun risarcimento. Sono spariti dalla scena pubblica e la maggior parte delle persone chiama quella zona la “regione di Yamit”, se proprio deve darle un nome.

Ma non Oded. Non Yochi. Hanno sentito parlare dello sfollamento da amici beduini e da persone che avevano partecipato all’espulsione e hanno deciso che bisognava fare qualcosa. Hanno iniziato ad andare regolarmente nella zona, a parlare con i residenti, a registrare ciò che sentivano e a scattare foto. Ci hanno mostrato i poster che avevano realizzato, con le fotografie di Yochi e il testo scritto da Oded.

Era come una prima versione di PowerPoint, che portavano con sé mentre viaggiavano per il paese, cercando di informare il pubblico su questo trasferimento di popolazione, sull’ingiustizia che era stata nascosta. Oded aveva preparato una cartella per il nostro incontro. Le foto erano in bianco e nero e i testi erano brevi, precisi, terribilmente familiari. Accanto alla foto di una casa prefabbricata aveva scritto: “Quando arriva un colono, ottiene una villa.

L’elettricità funziona. L’acqua scorre. Presto avrà una fattoria fiorente“. Sotto la sagoma di una donna in piedi su un cumulo di pietre, c’è scritto: ”Ad oggi, nessuno si è avvicinato a Salman per offrirgli un risarcimento. È stato semplicemente buttato con la sua famiglia oltre la recinzione. Non ha sentito parlare di alcun piano per dargli un alloggio o un risarcimento, un campo o un frutteto”.

A sinistra c’è una foto del recinto: “Questo recinto non è un recinto difensivo e non è stato costruito come tale. È un recinto che denota espropriazione, che delimita i confini dell’area che è stata evacuata. Dietro di esso c’è un ‘progetto abitativo’ per gli sfollati”.

Oded e Yochi hanno combattuto il trasferimento degli abitanti del saliente di Rafah, effettuato per fare spazio all’insediamento di Yamit. Li abbiamo incontrati nel pieno della campagna contro l’espulsione dei residenti di Masafer Yatta, nelle colline a sud di Hebron, in Cisgiordania, apparentemente per creare un’area di addestramento militare sulle rovine delle loro case. Anche quel trasferimento era un’idea di Ariel Sharon.

Oded voleva rendere questo posto migliore, più equo. Non perché fosse ingenuo, come ama pensare la destra, ma perché si rifiutava di mentire a se stesso. Era una persona lucida che capiva meglio di molti altri i costi e i rischi della “gestione del conflitto”, l’idea che Benjamin Netanyahu ha venduto agli israeliani. Ne era consapevole e ha messo in guardia fin dall’inizio sui pericoli. Aveva proprio ragione.

È stato vittima di un’organizzazione terroristica omicida, che lo ha crudelmente rapito dalla sua casa, per poi essere abbandonato da un governo che non ha fatto nulla per riportarlo dalla prigionia. Oded ha lottato con il conflitto per tutta la vita. È terribile vedere che anche lui è caduto vittima del conflitto che abbiamo insistito nel “gestire” invece di risolvere.

Oded e Yochi sono stati rapiti dalla loro casa il 7 ottobre. La loro casa è stata rasa al suolo. L’archivio di foto e testi che avevano creato e conservato in tutti quegli anni si è trasformato in cenere fumante. Il giardino di cactus che avevano creato ha iniziato a rinascere. Non immaginavo allora, nel settembre 2023, che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrei visto Oded vivo.

Riposa in pace Oded. Eri un uomo in un posto dove non c’erano uomini, e hai insistito per rimanere un uomo fino all’ultimo giorno. Non ho avuto la possibilità di dirti quanto sei stato fonte di ispirazione per noi. Quanto continui ad essere fonte di ispirazione per noi, affinché possiamo continuare la nostra lotta. Vorrei poterti dire quanto ci mancherai”.

Di certo, Oded sarebbe piaciuto e reso orgoglioso Yitzhak Rabin.