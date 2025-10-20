Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

20 Ottobre 2025 - 22.19

ATF

La guerra come fine in sé. L’esercizio della forza come sostanza politica. Ovvero: L’ossessione di Israele per il potere: perché la forza militare ha sostituito ogni altra opzione

A spiegarlo molto bene, su Haaretz, è Odeh Bisharat.

Scrive Bisharat: “Qualche tempo dopo il sanguinoso attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che «non si è trattato di un olocausto, non perché mancasse l’intenzione di distruggerci, ma perché mancava la capacità di farlo». Per due anni Israele ha insegnato al mondo il significato della parola «capacità», al punto da bollare già come «genocidio» quanto accaduto nella Striscia di Gaza.

L’esercizio di qualsiasi capacità dipende da altri fattori, ad esempio il grado di capacità. Se avete pochi dollari in tasca, penserete di acquistare un’auto che è un rottame. Se avete milioni, penserete a un’auto di lusso. E se avete un carro armato, non vi preoccuperete dei fucili.

La capacità militare di Israele è di diversi livelli superiore a quella degli altri attori della regione. Questa capacità lo acceca e viene utilizzata anche quando è un’alternativa terribile (anche se è importante notare che non è sempre stato così. Quando Moshe Sharett era primo ministro a metà degli anni ’50, le sue politiche si scontrarono con quelle dei militaristi che lo circondavano. Purtroppo, furono loro a vincere).

Un altro fattore è il prezzo che si deve pagare per impiegare una capacità. Se utilizzarla comporta l’arresto o una spesa, ci si penserà sicuramente due volte. Ma per molti anni Israele ha goduto di uno status privilegiato di “esenzione dalla punizione”. Poteva occupare, distruggere ed espellere senza essere chiamato a rispondere delle proprie azioni. Questo atteggiamento ha dato i suoi frutti e l’atteggiamento indulgente dei suoi “amici” non ha fatto altro che aumentare il suo appetito.

Un’altra questione è se l’esercizio di una capacità sia la risposta in tutti i casi. È lecito sparare a qualcuno perché ti ha preso in giro, come se fosse una minaccia reale alla tua sicurezza? In altre parole, la proporzionalità è un fattore importante nell’esercizio di una capacità. Quando manca, l’ordine mondiale viene minato. E allora, nel momento in cui la parte più debole percepisce che sei debole, ti attaccherà.

Quella dichiarazione di Netanyahu significa essenzialmente che se non sei il più forte, sei perduto. Ma il mondo, fortunatamente, non funziona così. Ci sono paesi forti e paesi più deboli che tuttavia hanno buoni rapporti di vicinato. Nel mondo arabo, prima che iniziasse il conflitto con Israele, non c’erano pogrom contro gli ebrei, anche se la capacità esisteva. Gli ebrei che vivevano in pace con i loro vicini arabi erano coinvolti in ruoli di rilievo nell’economia, nella letteratura e in altri campi.

In altre parole, la capacità non vaga per le strade da sola: ha bisogno di una scorta, come l’incitamento o l’oppressione, per spingerla all’azione.

Al contrario, subito dopo che gli inglesi hanno lasciato la regione, Israele ha usato la sua “capacità” per espellere centinaia di migliaia di persone. E grazie a questa “capacità”, ha distrutto circa 500 villaggi arabi.

Dopo il 7 ottobre, Israele – soprattutto l’Israele orientato alla sicurezza – era pieno di rabbia. Ciò era dovuto innanzitutto alle atrocità di Hamas, ma anche alla sua bruciante umiliazione per il modo in cui i palestinesi avevano preso l’iniziativa. Quel lavoro – occupare, espellere, commettere massacri qua e là – è di esclusiva competenza di Israele. E i palestinesi avevano espropriato Israele dell’esclusività su tali crimini.

Il problema è che la “capacità” – cioè il potere – è diventata l’opzione predefinita. La forza è diventata uno strumento che risolve tutti i problemi, anche quelli che potrebbero essere risolti con meno forza o senza alcuna forza.

E qual è il risultato? Il pubblico israeliano si sveglia ogni giorno con notizie sulla scoperta di stoccaggi di armi – a volte in Cisgiordania, a volte a Gaza, a volte in Siria, Libano, Iran, Iraq o Yemen. Si scopre che le capacità esercitate hanno un prezzo molto alto. Dopo ogni vittoria, emerge un’altra sfida alla sicurezza che attende un’altra vittoria. Quanto durerà ancora? Questa notte non finirà mai?

L’Israele orientato alla sicurezza spaventa tutti. È “straniero, nel suo volto, nelle sue mani, nella sua lingua”, per citare una frase dell’antico poeta Al-Mutanabbi. Egli disse anche che “la terra peggiore di tutte è quella dove non ci sono amici”. Anche i paesi che non hanno sentito il peso del lungo braccio di Israele non sono felici di essere suoi amici. E, per inciso, la situazione non è diversa in altre parti del mondo”.

Quando le vite e le morti dei cittadini palestinesi di Israele avranno davvero importanza?

È il fronte interno della guerra etnica che i fascisti al governo hanno dichiarato contro i palestinesi di Israele, oltre il 20% della popolazione.

Ne scrive con la consueta empatia umana e profondità documentale, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Nagham Zbeedat.

“Erano le cinque del mattino di venerdì – racconta Zbeedat – quando degli spari hanno squarciato il silenzio del nostro quartiere. Come molti cittadini arabi palestinesi di Israele, ho sviluppato il riflesso di immobilizzarmi ogni volta che sento quel suono, ma la paura per mio fratello minore mi ha fatto balzare dal letto. Nello stesso istante, lui è corso fuori dalla sua stanza ed entrambi ci siamo precipitati l’uno verso l’altro per controllare che stessimo bene.

Invece di seguire l’istinto di autodifesa, abbiamo fatto quello che finiscono per fare troppi di noi: abbiamo guardato fuori dalla finestra per vedere da dove provenissero gli spari. Il rumore era così forte che abbiamo pensato fosse diretto a noi. Non era così. Era diretto ai nostri vicini di casa, il cui unico “reato” era stato quello di rifiutarsi di pagare il pizzo ai criminali locali.

Fuori, due uomini armati stavano sparando alla casa. Uno sparava all’impazzata contro l’abitazione della famiglia, l’altro puntava la pistola contro chiunque osasse uscire. Un vicino ha cercato di gridare loro di smetterla, ma hanno immediatamente sparato nella sua direzione per zittirlo. Abbiamo guardato tutti con terrore. Nessuno poteva intervenire.

Molto più tardi è arrivata la polizia. Hanno raccolto i proiettili, raccolto le testimonianze e se ne sono andati.

Si potrebbe pensare che finisca qui. Che questo sia un paese democratico governato dallo Stato di diritto, dove anche i criminali potrebbero temere le conseguenze. Ma meno di 24 ore dopo, gli aggressori sono tornati con dei rinforzi. Questa volta, gli spari erano più forti, più intensi, più lunghi, come artiglieria. Il padre della porta accanto ha urlato loro di smetterla, disperato di proteggere i suoi figli, mentre i criminali prendevano di mira la loro camera da letto e le loro auto. Qualsiasi movimento all’esterno avrebbe potuto trasformare tutto questo in un massacro.

Venti minuti dopo la scomparsa degli uomini armati, finalmente è arrivata la polizia. Due agenti. Nessuna urgenza. Nessuna consapevolezza che fosse appena stato commesso un tentato omicidio. A differenza delle decine di auto della polizia armate fino ai denti che arrivano per demolire una casa palestinese o arrestare qualcuno per un post su Facebook, questa volta sono entrati con calma, come se stessero rispondendo a una lite tra vicini.

Quando i vicini sono usciti per sostenere le vittime, la priorità degli agenti non era catturare i tiratori, ma disperdere i passanti “irrilevanti”, come se la nostra presenza fosse il problema. Come se la loro totale mancanza di impegno ed empatia non fosse la cosa più rilevante e offensiva in quel momento.

Questa non è una storia isolata. È un modello ricorrente. Dal 2018, la criminalità nelle città arabe all’interno di Israele ha continuato a crescere in modo sempre più sfacciato e letale, ma la risposta della polizia rimane pericolosamente apatica. I cittadini arabi costituiscono poco più di un quinto della popolazione, ma rappresentano la maggioranza delle vittime di omicidio. Solo nel 2023, 244 cittadini arabi sono stati uccisi: l’anno più mortale mai registrato. Quest’anno, finora, gli omicidi hanno già superato i 200 decessi.

Nelle comunità ebraiche, la polizia risolve circa il 70-80% degli omicidi. Nel frattempo, nelle comunità arabe, il tasso di riduzione si aggira spesso intorno al 20%. Nel 2023 è sceso a un incredibilmente basso 10,5%. Questi numeri parlano chiaro. Lo Stato ha la capacità di agire con decisione quando vuole, ma sceglie di non farlo quando le vittime sono arabe.

I funzionari amano incolpare la comunità per la sua “mancanza di collaborazione”, ignorando la realtà che essi stessi hanno contribuito a creare. Le persone hanno paura di testimoniare perché sanno che la polizia non le proteggerà. Per decenni hanno assistito al fiorire incontrollato della criminalità organizzata, alla proliferazione delle armi illegali e alla diffusione delle estorsioni. La polizia non è intervenuta quando sono comparsi i primi segnali di allarme. Al contrario, ha trattato questa violenza come un “problema interno arabo” e non come una crisi nazionale.

Quando si tratta di fare irruzione nelle case, reprimere le proteste o demolire edifici nelle comunità arabe, la polizia è rapida e aggressiva. Ma quando le famiglie sono prese di mira da uomini armati nel cuore della notte, la sua risposta è tardiva, minima e indifferente.

Questo fallimento è politico, non logistico. Per anni, i cittadini palestinesi sono stati considerati una minaccia alla sicurezza piuttosto che cittadini con pari diritti. Le forze di polizia sono strutturate per controllarci, non per proteggerci. Le agenzie di intelligence monitorano i nostri post sui social media con più attenzione di quanto non facciano con le armi da fuoco illegali utilizzate nella stragrande maggioranza degli omicidi.

Negli ultimi anni sono state costruite nuove stazioni di polizia in alcune città arabe, ma senza una vera fiducia da parte della comunità o un personale adeguato, sono poco più che una facciata. Quando la gente vede gli agenti stare a guardare dopo un tentato omicidio, il messaggio è chiaro: siete soli.

E così, le comunità sono lasciate a navigare in un panorama mortale dove la criminalità organizzata detiene il potere e lo Stato distoglie lo sguardo. Ogni colpo di pistola alle 5 del mattino non è solo un attacco a una casa, è un attacco al concetto di uguaglianza, all’idea che le nostre vite contano tanto quanto quelle di chiunque altro.

Sebbene Israele possa aver fallito nel tentativo di pulizia etnica dei palestinesi a Gaza durante la sua guerra genocida, sta riuscendo in un diverso tipo di distruzione all’interno di Israele e della Cisgiordania: un lento soffocamento attraverso l’incuria, la violenza e la burocrazia. La burocrazia diventa la scusa per l’inazione: i fascicoli si accumulano mentre i casi di omicidio rimangono irrisolti e le dichiarazioni ufficiali sostituiscono la responsabilità.

Invece di affrontare questo fallimento, il ministro israeliano per l’Uguaglianza sociale May Golan – che è lei stessa sotto indagine penale per corruzione, frode e abuso di fiducia – sta spingendo per espandere la sua autorità su un nuovo programma di lotta alla criminalità nella società araba. Come riportato da Haaretz la scorsa settimana, Golan sta lavorando per trasferire fondi da altri ministeri alla polizia e al Ministero della Sicurezza Nazionale per istituire nuove unità di polizia, deviando i budget originariamente stanziati per il piano quinquennale di sviluppo della comunità araba.

“Si tratta di un tentativo di trasferire fondi dalla comunità araba alla polizia”, ha dichiarato ad Haaretz un alto funzionario di un ministero governativo. L’ironia è evidente: mentre le famiglie piangono le vittime di omicidi irrisolti, la “soluzione” proposta dal governo proviene da un ministro sotto indagine penale il cui piano potrebbe privare le comunità arabe delle risorse destinate in primo luogo al loro miglioramento.

Ma questo non è inevitabile. Lo stesso Stato che vanta capacità di intelligence e sicurezza di livello mondiale potrebbe smantellare le reti criminali che terrorizzano le comunità arabe, se lo volesse. Potrebbe risolvere gli omicidi, proteggere i testimoni e perseguire le armi illegali con la stessa intensità con cui si dedica alla sorveglianza politica.

Fino a quando non lo farà, i cittadini palestinesi continueranno a vivere nella paura, contando i secondi che intercorrono tra il rumore degli spari e l’arrivo di un’auto della polizia che potrebbe arrivare o meno.

Siamo presumibilmente cittadini israeliani uguali agli altri. Abbiamo lo stesso diritto alla sicurezza, alla giustizia e alla dignità. Ma ogni risposta indifferente della polizia, ogni omicidio irrisolto, ogni proiettile raccolto e imbustato senza conseguenze ci dice il contrario.

Due ore dopo, finalmente è arrivata un’ambulanza”.