25 Settembre 2025 - 17.20

ATF

Mentre il criminale di guerra che governa Israele proclama all’assemblea generale delle Nazioni Unite le sue “verità” scagliandosi contro il mondo (151 Paesi) che hanno osato riconoscere lo Stato palestinese, in Israele c’è un giornale libero che racconta la verità.

Definire l’Autorità Palestinese uno “Stato terrorista” è l’ennesima menzogna di Netanyahu

Così Haaretz in un editoriale che fa da contraltare alla narrazione propagandistica snocciolata anche al Palazzo di Vetro da Benjamin Netanyahu: ““La risposta all’ultimo tentativo di imporci uno Stato terrorista nel cuore della nostra terra sarà data dopo il mio ritorno dagli Stati Uniti”, ha dichiarato domenica il primo ministro Benjamin Netanyahu in una dichiarazione rilasciata dopo l’ondata di riconoscimenti dello Stato palestinese alle Nazioni Unite, aggiungendo: “Per anni ho impedito la creazione di quello Stato terrorista, contro enormi pressioni, sia interne che esterne. … Inoltre, abbiamo raddoppiato gli insediamenti ebraici in Giudea e Samaria e continueremo su questa strada “.

Netanyahu sta mentendo. Quando Mahmoud Abbas è diventato presidente palestinese, nel 2006, ha dichiarato esplicitamente che la sua strada sarebbe stata puramente politica. Da allora, l’Autorità Palestinese ha collaborato con le agenzie di sicurezza israeliane per prevenire il terrorismo. Non è e non è mai stato uno” Stato terrorista”. Questa è una menzogna che fa comodo a Netanyahu. Nel 2009, quando Hamas controllava già la Striscia di Gaza e Netanyahu tornò come primo ministro, scelse di boicottare Abbas, alimentare la divisione palestinese e preservare il dominio del terrore di Hamas come foglia di fico per la sua intransigenza sul processo di pace.

I due leader, ciascuno responsabile del destino di milioni di persone, vivevano a meno di un’ora di macchina l’uno dall’altro, e Netanyahu non ha mai avviato un solo incontro con Abbas. Il motivo è ovvio: non voleva affrontare la questione principale, dal punto di vista di Abbas: la divisione della terra e la creazione di uno Stato palestinese. Sì, esiste il terrorismo palestinese, un crimine che non ha giustificazione. Ma non proviene dall’Autorità Palestinese e non può essere separato dalla brutale realtà dell’occupazione e dell’apartheid.

La prova è nel futuro, non nel passato. Israele deve ascoltare Abbas e la maggior parte dei paesi del mondo, unirsi al consenso internazionale e dichiarare la sua disponibilità a istituire uno Stato palestinese nei territori del 1967. Deve costruire partnership in materia di sicurezza, economia e sociale. Una mossa del genere cambierebbe radicalmente la situazione di Israele: più i palestinesi vedranno un futuro reale, meno motivazione ci sarà per il terrorismo. È anche chiaro che rimuovere Hamas dall’equazione politica e disarmarlo – una condizione che è ovvia per tutti i paesi che aderiscono all’iniziativa – è una componente necessaria di un tale accordo.

Non dobbiamo essere ingenui: gli estremisti di entrambe le parti continueranno a cercare di sabotare qualsiasi accordo, come è successo dopo gli accordi di Oslo con l’ondata di attacchi terroristici palestinesi, il massacro compiuto da Baruch Goldstein e l’assassinio del primo ministro Yitzhak Rabin da parte di un assassino ebreo che cercava, e riuscì, a fermare il processo di pace. Ma questo non è un motivo per abbandonare la maggioranza e lasciare che i terroristi dettino la realtà.

Invece di ascoltare i ministri di estrema destra che invocano “l’imposizione della sovranità” e “la completa distruzione dell’Autorità Palestinese”, Israele deve tornare sulla via della diplomazia. Ciò aumenterebbe la sua sicurezza, migliorerebbe le sue relazioni con i paesi arabi e musulmani che hanno dichiarato all’Onu che la sicurezza di Israele è importante per loro, consentirebbe una riduzione del bilancio della difesa e contribuirebbe alla prosperità di entrambi i popoli”.

Perché i poteri forti sauditi stanno fallendo contro Trump e il muro di Netanyahu

Di grande interesse, su questo fronte cruciale, è il report, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, a firma Zvi Bar’el, tra i più autorevoli analisti politici israeliani.

Spiega Bar’el: “Mohammad Bin Salman, il sovrano de facto del Regno dell’Arabia Saudita, può vantare uno straordinario successo diplomatico: la sua campagna per ottenere il riconoscimento dello Stato palestinese e promuovere la soluzione dei due Stati ha acquisito ulteriore legittimità quando dieci paesi, tra cui Canada, Gran Bretagna, Australia, Spagna, Irlanda e Francia (quest’ultima partner di Bin Salman sin dall’inizio dell’iniziativa), hanno annunciato il loro riconoscimento. Tuttavia, il successo diplomatico dell’Arabia Saudita sottolinea allo stesso tempo la debolezza del regno. Nonostante i suoi stretti rapporti personali e commerciali con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il principe ereditario non è riuscito a convincerlo a unirsi al riconoscimento di uno Stato palestinese e a persuadere Israele ad accettarlo. Pertanto, l’intera impresa rimane una dichiarazione di intenti, per quanto impressionante, che non darà frutti nell’immediato futuro, se mai lo farà.

Il valore della “carta vincente” che l’Arabia Saudita aveva in mano, ovvero la normalizzazione con Israele, è stato eroso dalla guerra a Gaza. Trump non la considera più una “leva” dopo che Israele ha rinunciato ad essa rifiutandosi ostinatamente di raggiungere una soluzione concordata al problema palestinese, o almeno di porre fine alla guerra a Gaza. Peggio ancora, la guerra si è estesa al Golfo dopo gli attacchi all’Iran e al Qatar.

L’Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo sanno che le loro tradizionali leve di potere, così come i loro impegni a investire trilioni di dollari nell’economia statunitense, garantiranno loro un trattamento caloroso da parte del presidente. Ma non sono sufficienti per influenzare la sua politica estera. Bin Salman, uno stretto alleato americano che Trump ha dichiarato di apprezzare “troppo”, è un leader frustrato. Il suo successo nel reclutare la comunità internazionale per la sua campagna a favore dello Stato palestinese (un’idea che solo due anni fa gli interessava poco) potrebbe costituire un passo avanti verso la soluzione del conflitto israelo-palestinese, ma al momento sembra senza speranza.

Bin Salman ha percorso una strada lunga e tortuosa da quando è stato considerato una figura indesiderabile negli Stati Uniti e in gran parte del mondo a causa del suo presunto ruolo nell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi a Istanbul nell’estate del 2018. Un anno dopo, Bin Salman ha subito un altro duro colpo dal suo “amico” Trump, che è rimasto indifferente all’attacco iraniano con missili e droni contro gli impianti di Aramco, che ha bloccato circa la metà della produzione petrolifera del Paese. Trump disse allora al principe ereditario che era pronto ad aiutare il regno, ma solo a pagamento.

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, alleati di Riyadh nella guerra in Yemen contro gli Houthi, conclusero che l’America era solo un partner limitato. Le relazioni bilaterali hanno raggiunto il nadir sotto il presidente Joe Biden, che ha promesso di trasformare il regno in uno “Stato paria” e ha evitato Bin Slamn il più possibile. Tuttavia, l’aumento dei prezzi del petrolio ha costretto Biden a “andare a Canossa”, nell’estate del 2022, ovvero a volare a Riyadh e a “battere il pugno” con il disprezzato principe ereditario nella speranza che bin Salman aumentasse la produzione di petrolio.

Biden fallì, ma la porta fu riaperta per contatti regolari tra Washington e la corte reale saudita, anche se Bin Salman non fu mai invitato alla Casa Bianca. La rielezione di Trump migliorò ulteriormente le relazioni, ma a quel punto l’Arabia Saudita aveva iniziato a costruire relazioni migliori con la Cina e la Russia. In una drammatica impresa del 2023, Riyadh ha rinnovato le relazioni formali con l’Iran attraverso la mediazione cinese. Un anno prima, bin Salman aveva preso le distanze dalla coalizione statunitense che combatteva gli Houthi nello Yemen e aveva firmato un accordo di cessate il fuoco.

La debolezza dei sauditi non era evidente nei confronti degli Stati Uniti, ma anche in Medio Oriente il loro leader immaturi ha vacillato. A differenza della Turchia e del Qatar, che hanno sponsorizzato milizie ribelli “private”, comprese quelle che hanno destituito Bashar al-Assad dal potere lo scorso dicembre, Riyadh è rimasta un osservatore quasi senza alcun coinvolgimento.

Appena tre mesi prima della destituzione di Assad, Riyadh ha riaperto la sua ambasciata a Damasco, mentre lavorava per riportare il presidente siriano nella Lega Araba. I sauditi sono stati sorpresi dal rapido successo di al-Sharaa nel rovesciare il regime di Assad e si sono affrettati a riconoscere il suo governo, a garantirgli il loro appoggio e a convincere Trump a stringere la mano ad al-Sharaa, una persona che era stata considerata un terrorista con una taglia di 10 milioni di dollari sulla sua testa.

L’Arabia Saudita potrebbe potenzialmente essere il principale contributore alla ricostruzione della Siria. Insieme al Qatar, ha ripagato il debito del Paese nei confronti della Banca Mondiale. Ma il compito di stabilizzare il nuovo regime siriano è stato affidato alla Turchia, al Qatar e agli Stati Uniti, mentre l’Arabia Saudita rimane nel ruolo di bancomat.

Per quanto riguarda il Libano, che per anni è stato considerato un protettorato saudita a causa degli stretti legami tra il suo carismatico primo ministro, Rafik al-Hariri, e la famiglia reale, bin Salman non è riuscito a liberare il Paese dal dominio iraniano. Il suo tentativo nel 2017 di costringere l’allora primo ministro Saad al-Hariri a espellere Hezbollah dal suo governo si è concluso con un imbarazzante fiasco. Bin Salman arresto al-Hariri in un hotel di Riyadh e lo costrinse ad annunciare le sue dimissioni. Sotto la pressione francese, il primo ministro fu rilasciato dalla sua sontuosa detenzione e, al suo ritorno in Libano, annunciò di aver revocato le sue dimissioni. Hezbollah celebrò il voltafaccia, così come l’Iran.

Nello stesso anno, bin Salman si è lanciato in un’altra avventura quando ha imposto sanzioni economiche e diplomatiche al Qatar in coordinamento con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e l’Egitto. Il blocco durato quattro anni ha portato i qatarioti a rafforzare i loro legami con l’Iran e a creare un asse strategico con la Turchia, che ha acquisito i diritti per costruire una base militare a Doha. Nel 2019, i due paesi hanno istituito un comando militare congiunto.

Il rinnovo delle relazioni tra Arabia Saudita e Iran ha dato nuova vita alla prospettiva di negoziati per un nuovo accordo nucleare tra Teheran e Washington. Dal punto di vista dell’Arabia Saudita, che si è opposta all’attacco alle strutture nucleari iraniane, un accordo nucleare è necessario per mantenere la sicurezza della navigazione nel Golfo Persico.

Bin Salman aveva avvertito già nel 2018 che se l’Iran avesse ottenuto una bomba nucleare, l’Arabia Saudita avrebbe senza dubbio fatto lo stesso. Ma nell’ultimo anno, l’Arabia Saudita ha condotto un intenso dialogo diplomatico con la leadership iraniana nel tentativo di convincerla ad ammorbidire la sua posizione. Ha fallito, proprio come ha fallito nel convincere Trump a fornire all’Iran garanzie di non attaccarlo, come richiesto da Teheran.

Inoltre, nonostante le leve a sua disposizione, sono paesi come l’Oman, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e persino l’Egitto, piuttosto che l’Arabia Saudita, ad essere stati “adottati” dall’Iran come mediatori. Da una distanza di sicurezza, l’Arabia Saudita ha assistito all’attacco iraniano alla base statunitense di Al-Udeid in Qatar a giugno, senza che Washington muovesse un dito. Questo mese ha assistito all’attacco israeliano alla casa di Khalil Al-Hayya a Doha, che aveva lo scopo di eliminare la leadership di Hamas. Proprio come nel 2019, quando la stessa Arabia Saudita è stata presa di mira dai ribelli Houthi, gli Stati Uniti sono rimasti nuovamente in disparte.

La scorsa settimana, l’Arabia Saudita e il Pakistan hanno firmato un patto di difesa reciproca in base al quale un attacco a uno dei due paesi sarà considerato dall’altro come un attacco a se stesso. I termini dell’accordo rimangono segreti, ma un alto funzionario saudita ha dichiarato a Reuters: “Si tratta di un accordo difensivo globale che comprende tutti i mezzi militari”.

Alcuni analisti hanno interpretato l’accordo come una risposta all’attacco israeliano al Qatar o come un deterrente contro l’Iran. Tuttavia, l’accordo era in gestazione da molto tempo e i negoziati al riguardo erano iniziati molto prima dell’attacco al Qatar. Sembra che l’Arabia Saudita riconosca che le sue ambizioni di sviluppare un programma nucleare indipendente che includa l’arricchimento dell’uranio sul proprio territorio rimarranno probabilmente sulla carta. L’alleanza difensiva con gli Stati Uniti, negoziata con Biden in cambio dell’accordo di normalizzazione con Israele, è stata archiviata in qualche cassetto dimenticato.

L’«alleanza difensiva» con il Pakistan nucleare è apparentemente una dichiarazione d’intenti e una dimostrazione di forza dell’Arabia Saudita nei confronti dell’Iran e degli Stati Uniti, che non hanno ancora risposto. Per inciso, sarà interessante vedere come verrà attuata questa alleanza se il Pakistan sarà attaccato dall’India, il principale partner commerciale dell’Arabia Saudita.

Il fatto stesso che l’Arabia Saudita stia ricorrendo a una simile “dichiarazione d’intenti” pubblica indica i limiti dell’influenza del regno sull’amministrazione Trump. L’Arabia Saudita non può e non intende staccarsi dalla protezione americana in materia di sicurezza. In un’intervista alla Fox News nel settembre 2023, bin Salman ha affermato che Riyadh potrebbe spostare “il proprio armamento dall’America a un altro luogo”. Un’Arabia Saudita forte, ha detto, significa un’America forte. “Non si vuole che questo cambi”.

Da allora, l’Arabia Saudita ha acquistato miliardi di dollari in armi americane e investito più di un trilione di dollari nell’economia statunitense. Per quanto riguarda le “leve” che tali accordi dovrebbero dare al regno, esso sarà costretto ad adattarsi al modus operandi di Trump, che ascolta bin Salman ma dà retta a Benjamin Netanyahu”, conclude Bar’el.

Più chiaro di così…