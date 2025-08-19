Il mio "cartellino bianco" su "diplomazia letteraria" scritto da Melania Trump e Olena Zelenska

globalist Modifica articolo

19 Agosto 2025 - 22.45

ATF

Innanzitutto, due ricordi storici:

il 15 agosto 1920, 105 anni fa, l’esercito polacco, sostenuto dall’esercito della Repubblica Ucraina e un corpo di spedizione di poche centinaia di ufficiali francesi, tra cui un certo capitano De Gaulle, bloccò l’Armata Rossa di Trotsky avanti Varsavia. Fu il cessate il fuoco che fermò l’espansione dell’imperialismo russo e salvò l’Europa dal bolscevismo (il suo avatar dell’epoca).

I sovietici contavano già sull’Ungheria di Bela Kun per conquistare la Germania.

24 anni e sei mesi dopo, a Yalta, Roosevelt e Churchill, lucido ma devastato dalla guerra, permise all’URSS di Stalin di fare un grande salto verso ovest, concedendogli mezza Europa. Ricordiamo, se necessario, che fermare un tiranno espansionista è più efficace rompendogli i denti che prendendolo in giro.

Oggi siamo a metà strada, l’Ucraina si è rotta un sacco di denti russi negli ultimi 3 anni e mezzo, ma Putin è riuscito a permettersi una dentiera cinese, con denti persiani e nordcoreani, e morde ancora, mentre Trump è troppo appassionato di risatine e adulazione per essere onesti. La forza americana non è essenziale in Europa per sconfiggere la Russia, ma può fare molta strada e rendere le cose molto meno mortali per tutti. Quindi è meglio cercare di tenere gli Stati Uniti dalla nostra parte piuttosto che lasciarli cambiare schieramento e radunare la Russia, che sarebbe oggettivamente catastrofico.

Se Trump sia o meno un agente o una semplice “risorsa” non è davvero rilevante. Ciò che conta è cosa faranno gli Stati Uniti e da che parte della forza si posizioneranno. L’Europa può fortunatamente contare su un certo numero di alleati, anche se Trump ha selezionato i post più esposti dei famigerati filorussi. E poi è ancora possibile ribaltare Trump da solo. Questo è ciò per cui ieri Zelensky e i leader europei, hanno avuto apparentemente un po’ di successo, fino al prossimo sbalzo d’umore.

In programma, nuovo vestito nello studio ovale e scherzi boxe non Trump, ma il giornalista in sub-fibra, marito della filorussa eletto Taylor-Greene, che ha ricevuto una bottiglia di vodka russa ad Anchorage come ringraziamento russo per il suo commento sul vestito russo. Zelensky sei mesi fa. Zelensky ha sottolineato che indossava ancora lo stesso, anche se era cambiato.

E Big Donald sta spaccando…

Tra due auto-congratulazioni di Trump, per le abilità di golfista di suo figlio o per i mali del voto per corrispondenza (Trump sostiene che gli Stati Uniti sono gli unici a praticarlo, mentre i due paesi per cui voto, Francia e Svizzera, fanno lo stesso), Zelenski gli ha consegnato una lettera di ringraziamento di sua moglie a Melania e soprattutto ha trovato il modo di spiegare a Trump che l’Ucraina era lontana dall’essere sconfitta militarmente dall’enorme macchina da guerra russa, a differenza di quanto Putin gli ha fatto credere. Ha spiegato, tra l’altro, che del 20% del territorio ucraino occupato, il 15% è stato colto di sorpresa, nel 2014, Crimea, Donetsk e Luhansk, senza veri combattimenti e che in undici anni, tra cui tre duri combattimenti, la Russia ha preso solo meno del 5% del territorio, a costo di atroci perdite di oltre un milione di uomini, tre volte più delle perdite ucraine.

Non è proprio quella che si può definire una vittoria schiacciante, ed è ancora più intollerabile debacle a lungo termine.

D’altra parte, ci si può chiedere da dove viene questa percezione complessiva di una sconfitta ucraina, diffusa nei cosiddetti ranghi filo-ucraini.

Il disfattismo è una vecchia malattia, del resto intervistando il popolo che vive al fronte, le dichiarazioni parlano di una situazione disperata, pur riconoscendo che i soldati continuino a sostenere il contrario. Così, i civili ucraini, che si dicevano pronti a lasciare la loro città se dovesse essere consegnata ai russi dai negoziatori, sembrano rifiutarsi di tenere conto della realtà.

Mentre la realtà è che l’Ucraina sta combattendo, eliminando mille russi ogni giorno da anni e facendo pure retromarcia distruggendo le principali avanzate russe in questo momento.

So da dove viene questo consenso, nasce ovviamente negli uffici propaganda del Cremlino, ma si diffonde e prende forza nelle sale stampa e nelle sale degli hotel dove ci sono i “grandi” giornalisti nelle zone di conflitto.

Bocche larghe sicure di se stesse e del loro cinismo, ma senza spina dorsale, assaltando la loro cosiddetta lucidità.

La vera chiarezza è per il momento tra i leader europei intorno a Zelensky che ho trovato ieri. Solo i pazzi amano la guerra e tutti vorrebbero che finisse, prima gli ucraini, ma non a tutti i costi. Per la popolazione interessata e per non ricominciare. Ridendo alle battute di Trump, sono riusciti a limitare i danni: l’America rimane in gioco e continua a fornire armi e assistenza. Ci sarà sempre tempo per regolare i conti dopo, altrimenti ci pensa la storia.

Ora i fatti: Putin può accettare un incontro bilaterale con Zelensky, Mosca informata.

Zelensky ribadisce che non si tratta di cedere i territori del Donbass non conquistati dalla Russia. E per questo, è un vero e proprio labirinto di fortificazioni militari e città economicamente importanti, le cui popolazioni, anche quando sono russofone, non vogliono diventare russe ad ogni costo. Senza contare le migliaia di preziosi combattenti ucraini e stranieri morti per difenderli da undici anni.

A proposito, la questione della localizzazione e della sicurezza di un incontro Putin-Zelensky sarà cruciale. La scomparsa di Zelensky oggi non cambierebbe la determinazione degli ucraini, anzi. Non c’è molto da dire sull’eliminazione di Putin, che potrebbe cambiare il futuro della Russia.

Differenza principale tra democrazia e autocrazia.

Se i russi si rifiutano di andare verso la pace, il senatore Graham ha ricordato che le sanzioni secondarie restano, pronte a servire, mentre gli europei preparano un pacchetto per il 19 settembre. È probabile che economicamente la Russia non sopravviverà a un quarto anno di guerra.

L’atteggiamento della Cina sarà quello decisivo.

Finora il Medio Impero è l’unico vero vincitore di “operazione speciale.”

Sta fagocitando il suo storico rivale e guarda gli americani ridicolizzarsi davanti al mondo a causa delle sinistre sfaccettature del loro presidente pagliaccio. L’Europa si sta esaurendo, ma allo stesso tempo si rafforza e individua le sue debolezze, proprio come altrove l’Ucraina, che sta guadagnando il suo posto di grande Europa e di grande risorsa nelle armi e nelle nuove tecnologie, oltre alle sue risorse naturali.

L’Ucraina entrerà a far parte dell’UE e se non aderisce alla NATO, non sarà un dramma, perché potrebbe essere l’argomento di una nuova architettura chiamata n“coalizione di volontari” che riunisce democrazie, sottolineo democrazie, di tutto il mondo, in cui gli Stati Uniti avrebbero meno peso. Dopo tutto, Svizzera e Austria non fanno parte della NATO mentre l’Ungheria ne fa parte. Così l’informale può diventare buono. Sarebbe una costruzione sul modello europeo, una confederazione di nazioni uguali piuttosto che un imperium dipendente da un unico centro.

È anche pungente notare che sono gli stessi americani a decostruire il loro impero, sfruttando la preferenza sui loro alleati più stretti. Da notare che la coalizione di volontari non esclude la presenza di truppe sul campo in Ucraina dopo la pace, a cui gli Stati Uniti potrebbero persino partecipare.

Addendum: detto questo, per questo, ci deve essere prima la pace e sembra improbabile che nasca da un incontro con Putin Zelensky, tranne per un imprevedibile colpo teatrale, tranne che nella testa di uno sceneggiatore malato come nei servizi segreti.

La prospettiva è piuttosto quella di perseguire la guerra, fino a quando la Russia non sarà esausta. A meno che Putin non capisca Zelensky e gli europei solo accettando la maggior parte delle sue condizioni, non NATO e Donbass + Crimea russa, ma bypassando, protezione efficace di Ucraina e Donbass meno le restanti città ucraine gli offrono una via d’uscita.

Quindi questa è una buona notizia, proprio come i danni record raggiunti dai canali pro Trump negli Stati Uniti per porre fine alle cause per diffamazione contro aziende che producono macchine per conteggiare i voti, accusate da Trump di aver truccato le elezioni del 2020. Trump non è stato perseguito ed è un peccato, ma i canali che hanno preso il sopravvento e sviluppato i suoi colloqui hanno dovuto pagare uno quasi 70 milioni di dollari e l’altro oltre 700 milioni di dollari per evitare una causa legale. Personalmente avrei preferito una causa legale, che avrebbe permesso di smascherare le bugie di Trump, ma manteniamo la pragmaticità e speriamo che almeno un po’ di quei soldi vada a tirare fuori i repubblicani dalle urne. Con o senza voto per corrispondenza.

Non perdetevi il mio “cartellino bianco” su “diplomazia letteraria”, scritto da Melania Trump e Olena Zelenska.