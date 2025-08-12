Israele non ferma la mano assassina: 89 palestinesi uccisi in un giorno, 15 erano in fila per il cibo a Gaza

globalist Modifica articolo

12 Agosto 2025 - 18.44

ATF

Israele ha intensificato i bombardamenti su Gaza, uccidendo almeno 89 palestinesi in 24 ore, tra cui almeno 15 persone in fila per ricevere cibo, nonostante l’indignazione internazionale per la morte, il giorno precedente, di sei giornalisti nel territorio.

L’agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che i raid aerei israeliani su Gaza City si sono intensificati nei tre giorni successivi all’approvazione, da parte del gabinetto di sicurezza di Benjamin Netanyahu, di piani per espandere la guerra nel territorio.

Cinque persone, tra cui due bambini, sarebbero morte di fame, mentre i ministri degli esteri di 24 Paesi, tra cui Regno Unito, Australia, Francia, Spagna e Giappone, hanno avvertito che “la sofferenza umanitaria a Gaza ha raggiunto livelli inimmaginabili”. I ministri e l’Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, hanno chiesto al governo di Israele di consentire immediatamente l’ingresso degli aiuti e di permettere agli operatori umanitari essenziali di lavorare a Gaza. “È necessario agire con urgenza per fermare e invertire la carestia”, hanno dichiarato.

Secondo Fares Awad, capo dei servizi di ambulanza nel nord di Gaza, più di 15 persone sono state uccise mentre attendevano la distribuzione di cibo al valico di Zikim, nel nord della Striscia.

Nel sud del territorio, cinque persone — tra cui una coppia e il loro figlio — sono state uccise da un raid israeliano contro una casa nella città di Khan Younis, mentre altre quattro sono morte in un attacco contro un accampamento di tende nella vicina Mawasi, secondo fonti mediche.

Il portavoce della protezione civile, Mahmud Bassal, ha detto che i quartieri residenziali di Zeitoun e Sabra sono stati colpiti “con raid aerei molto pesanti che hanno preso di mira case civili, forse anche edifici alti”.

I residenti hanno descritto il bombardamento come il più intenso delle ultime settimane. “Sembrava che la guerra fosse ricominciata”, ha raccontato Amr Salah, 25 anni, a Reuters. “I carri armati sparavano colpi di artiglieria contro le case, diverse abitazioni sono state colpite, e gli aerei hanno effettuato quelli che chiamiamo ‘anelli di fuoco’, cioè una serie di missili lanciati su alcune strade a est di Gaza.”

“Ci sono martiri sotto le macerie che nessuno può raggiungere perché i bombardamenti non si sono fermati”, ha detto Majed al-Hosary, residente a Zeitoun.

Undici corpi sono stati recuperati dalle macerie di precedenti attacchi israeliani, ha dichiarato il ministero della Sanità su Telegram, tra cui diverse vittime di raid su Gaza City.

L’esercito israeliano ha dichiarato di star verificando le notizie e di adottare precauzioni per ridurre i danni ai civili. Separatamente, ha affermato di aver ucciso decine di miliziani nel nord di Gaza nell’ultimo mese e di aver distrutto altri tunnel usati dai combattenti nella zona.

Sul terreno, non si è visto alcun segnale di un’avanzata più profonda verso Gaza City come parte della nuova offensiva israeliana approvata, che dovrebbe iniziare nelle prossime settimane.

Le più recenti morti legate alla carestia portano a 227 il bilancio delle vittime della fame registrate dal 7 ottobre 2023, tra cui 103 bambini, secondo il ministero della Sanità di Gaza. Il complesso medico Nasser ha confermato la morte di un bambino di sei anni per malattie legate alla fame nella città meridionale di Khan Younis, mentre i medici hanno riferito della morte per malnutrizione di un uomo di 30 anni.

Israele è sotto crescente pressione per la guerra lunga 22 mesi contro Hamas, con esperti sostenuti dall’ONU che avvertono di una carestia diffusa nella Gaza assediata.

Israele ha imposto un blocco e restrizioni agli aiuti in entrata, ma in una conferenza stampa di domenica Netanyahu ha definito “completamente falsa” l’accusa che il suo governo stia perseguendo una “politica della fame”. Ha riconosciuto l’esistenza della fame e problemi nella distribuzione degli aiuti, gestita dalla Gaza Humanitarian Foundation sostenuta da Stati Uniti e Israele, ma ha accusato i media di “menzogne” sulla gravità della crisi.

A 22 mesi dall’inizio del conflitto, la guerra di Israele contro Gaza ha ucciso in totale 61.599 palestinesi e ne ha feriti 154.088 dal 7 ottobre 2023, secondo il ministero della Sanità di Gaza.

Un’ondata di condanne è seguita alla morte del noto giornalista di Al Jazeera Anas al-Sharif, ucciso insieme a quattro colleghi in un raid israeliano domenica. La Hind Rajab Foundation (HRF) e il Centro Palestinese per i Diritti Umani hanno annunciato che presenteranno un reclamo congiunto alla Corte penale internazionale per le loro uccisioni.

Le Forze di difesa israeliane hanno ammesso di aver condotto l’attacco, sostenendo che Sharif fosse il leader di una cellula di Hamas responsabile di lanci di razzi contro Israele — un’accusa che Al Jazeera e lo stesso Sharif avevano in passato definito infondata.

L’indagine di HRF ricostruisce la catena di comando da Netanyahu fino ai vertici dell’esercito israeliano, compresi comandanti dell’aeronautica e dell’intelligence.

Il segretario generale dell’ONU, António Guterres, ha condannato le uccisioni e il suo portavoce ha chiesto un’indagine indipendente.

Il capo dell’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini, ha scritto su X: “L’esercito israeliano continua a silenziare le voci che denunciano atrocità da Gaza.”

“Sono inorridito dall’uccisione di altri 5 giornalisti a Gaza City. Dall’inizio della guerra, più di 200 giornalisti palestinesi sono stati uccisi nella totale impunità.”