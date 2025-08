Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

4 Agosto 2025 - 22.09

ATF

Per equilibrio, esperienza, ricchezza di fonti, Amos Harel è ritenuto tra i più autorevoli analisti politici israeliani. Uso a far parlare i fatti, disdegnando toni apodittici, Harel spiega, come ben sintetizza il titolo di Haaretz, :

Il vero obiettivo della visita di Ben-Gvir al Monte del Tempio: sabotare l’accordo di cessate il fuoco a Gaza

Argomenta Harel: “Il momento in cui il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, è apparso al Monte del Tempio/Complesso di Al-Aqsa la mattina di Tisha B’Av, insieme a fanatici e membri delle organizzazioni del Monte del Tempio, deve essere compreso in un contesto politico più ampio.

La posta in gioco è ancora una volta la crescente preoccupazione per gli ostaggi ancora detenuti a Gaza e il vasto sostegno pubblico a un accordo per garantirne il rilascio, anche a un prezzo elevato.

Consapevole dell’opinione pubblica, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha improvvisamente cambiato rotta, segnalando il suo sostegno a un accordo globale con Hamas piuttosto che all’accordo provvisorio precedentemente approvato.

Tuttavia, ciò che può sembrare un progresso potrebbe rivelarsi un passo indietro. Un accordo completo comprende molte questioni complesse che non sono state ancora discusse in dettaglio né concordate e l’annuncio, come al solito, proviene da un alto esponente politico anonimo e potrebbe rivelarsi solo un’altra tattica dilatoria del primo ministro che, durante i 22 mesi di guerra, ha evitato costantemente di compiere mosse decisive.

Nel frattempo, Ben-Gvir ha gettato benzina sul fuoco. Il ministro, responsabile della polizia che regola lo status quo del sito, si è unito domenica alle preghiere e ai canti. Gli attivisti hanno sventolato bandiere israeliane e intonato l’inno nazionale ai piedi della scalinata della moschea di Al-Aqsa e della Cupola della Roccia.

Non si tratta della sua prima provocazione. Nel maggio 2021, in qualità di membro del Parlamento israeliano, aveva annunciato che avrebbe trasferito il suo ufficio nel quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme Est, a seguito degli scontri tra ebrei e palestinesi. Secondo quanto riferito, Netanyahu era furioso con lui.

Poco dopo, Hamas ha lanciato razzi su Gerusalemme, scatenando la guerra di Gaza del 2021.

Diciotto mesi dopo, Netanyahu non aveva più esitazioni. Nel dicembre 2022 ha formato un’alleanza scellerata con i partiti messianici di destra Otzma Yehudit e Sionismo Religioso, nominando Ben-Gvir ministro della Sicurezza nazionale e membro del Gabinetto, nonostante gli avvertimenti dell’establishment della Difesa.

Da allora, Ben-Gvir ha costantemente minato le norme della polizia per il Monte del Tempio, alimentando l’indignazione nel mondo arabo e musulmano. Durante i nove mesi della crisi del colpo di Stato giudiziario, i disordini sono divampati nell’arena palestinese sotto il familiare slogan: “Al-Aqsa è in pericolo”.

Il 7 ottobre 2023, poco dopo che Hamas ha inviato i suoi uomini a compiere un massacro terroristico nel Negev occidentale, alti funzionari di Hamas hanno inviato una lettera all’allora segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, per invitarlo a unirsi all’attacco. La loro principale argomentazione era la necessità di difendersi dai tentativi degli ebrei, con Ben-Gvir in prima linea, di danneggiare le moschee sul Monte del Tempio.

Mentre i fanatici di destra festeggiano un altro successo sul Monte del Tempio, l’ufficio del Primo Ministro ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che non ci sarà alcun cambiamento dello status quo. O Netanyahu non era a conoscenza degli eventi sul Monte del Tempio, oppure la visita è stata coordinata con Ben-Gvir, con i negoziati per un accordo sugli ostaggi sullo sfondo.

Nel frattempo, la situazione a Gaza sta peggiorando. Da un lato, le immagini dei gazawi affamati hanno suscitato indignazione a livello mondiale e hanno portato alla richiesta, in parte accolta, che Israele apra le dighe e invii gli aiuti a Gaza.

Dall’altro lato, le organizzazioni terroristiche palestinesi hanno diffuso dei video che mostrano due ostaggi israeliani, emaciati e irriconoscibili. Queste immagini hanno sconvolto l’opinione pubblica israeliana, intensificando le proteste di sabato sera a Tel Aviv. Tuttavia, i ministri sono rimasti impassibili.

Il gabinetto si riunirà lunedì, con un giorno di ritardo a causa del Tisha B’Av, e il primo punto all’ordine del giorno sarà l’aumento della sicurezza di Netanyahu e della sua famiglia, in risposta alle crescenti minacce nei loro confronti. A quanto pare, la vita di alcune persone preoccupa di più il gabinetto rispetto a quella di chi è ancora intrappolato nei tunnel di Hamas.

Ora la domanda è: quanto forte sarà la pressione dell’amministrazione americana su Netanyahu affinché sia più flessibile a Gaza? E quali sono le possibilità di raggiungere un accordo quando Hamas ritiene di avere il sopravvento grazie alla condanna globale di Israele?

Nel frattempo, l’estrema destra israeliana continua a chiedere la completa rioccupazione di Gaza, l’espulsione dei palestinesi e la costruzione di nuovi insediamenti.

È tornata l’arroganza del primo ministro, rafforzata dal successo percepito dell’attacco all’Iran? Molto dipenderà dalla posizione del capo di Stato maggiore dell’IDF, Eyal Zamir, riguardo alle richieste del governo di riprendere l’offensiva contro Hamas.

Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta esercitando pressioni su Netanyahu, questa volta sulla Siria meridionale. Domenica si sono verificati nuovi scontri tra milizie druse e sunnite-beduine vicino a Sweida, dove, a metà luglio, gli attacchi hanno causato centinaia di morti e centinaia di ostaggi.

I colloqui per uno scambio di prigionieri, le cui forze druse hanno rapito centinaia di combattenti beduini, hanno fatto pochi progressi.

Israele è intervenuto nei combattimenti di luglio su richiesta dei leader drusi israeliani, bombardando un convoglio della milizia beduina e carri armati del governo siriano e sferrando un attacco simbolico contro il quartier generale dell’esercito siriano a Damasco.

Netanyahu e il ministro della Difesa, Israel Katz, hanno giurato fedeltà ai drusi e hanno minacciato il regime e le milizie che operano in coordinamento con esso. Israele ha persino delimitato una sorta di zona di influenza nel sud della Siria e ha annunciato che avrebbe impedito con la forza l’ingresso di veicoli blindati nell’area di Sweida.

Tuttavia, nelle ultime due settimane, tale impegno non è stato rispettato, come riferito a causa delle pressioni degli Stati Uniti che continuano a vedere di buon occhio il presidente siriano Bashar al-Assad, nonostante i suoi legami con i jihadisti di cui in passato era membro.

Il presidente Trump è attento alle richieste degli Stati del Golfo, desiderosi di contribuire alla stabilizzazione del nuovo governo siriano, e considera i massacri nel sud della Siria come incidenti marginali che non dovrebbero compromettere le relazioni con al-Sharaa. Il presidente siriano, nei colloqui con Israele, ha sottolineato che considera gli eventi nel sud del Paese una questione interna siriana e ha chiesto a Israele di non intervenire.

Nel frattempo, cresce l’angoscia tra i drusi. Secondo alcune stime, decine di migliaia di drusi, quasi 200.000, sono fuggiti dai villaggi a ovest dell’enclave verso Sweida a causa degli attacchi ai loro villaggi.

I drusi affermano che il governo siriano ha imposto un quasi blocco sulle montagne druse, con segni emergenti di fame. Si registrano, inoltre, danni sistematici alle forniture di acqua, elettricità e carburante nella regione, nonché un tentativo da parte del governo di interrompere le reti di comunicazione.

Anche in questo caso, il primo ministro israeliano deve muoversi con cautela, stretto tra le richieste interne di sostegno alla comunità drusa in Israele e l’attuale posizione degli Stati Uniti, che invitano alla moderazione.”

Come ha detto Piers Morgan, se i palestinesi devono lasciare Gaza, perché gli israeliani non dovrebbero lasciare Israele?

Una affermazione intelligentemente provocatoria usata da Odeh Bisharat, per sviluppare, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, un’analisi di spessore.

Rimarca Bisharat: “Molti israeliani, tra cui funzionari, giornalisti e influencer, così come persone comuni, stanno attualmente cercando di perpetrare liberamente un genocidio e una pulizia etnica a Gaza, senza rendersi conto che ci sono stranieri nella stanza. Il loro comportamento è un miscuglio di arroganza, malvagità e crudeltà.

Il mondo di oggi, nonostante le grandi distanze, è come un piccolo angolo cottura, dove tutti sentono, vedono e tremano.

L’attuale processo per questo comportamento israeliano disgustoso si sta svolgendo nel programma televisivo del giornalista britannico Piers Morgan.

I protagonisti salgono uno dopo l’altro sul palco sotto gli occhi di tutto il mondo. Entrano allegri e a testa alta, ma ne escono strisciando.

Il protagonista di questa settimana è stato l’ambasciatore israeliano presso l’Onu, Danny Danon. Oltre al solito copione – Morgan presenta i fatti e l’intervistato israeliano risponde con assurde smentite – l’ambasciatore ha anche sottolineato la “moralità” israeliana.

“Questo non è, Dio non voglia, un genocidio a Gaza”, ha detto, “ma è diritto di ogni palestinese cercare di lasciare Gaza e trasferirsi in un altro Paese”. Al termine del suo commovente discorso, è rimasto sbalordito dalla risposta di Morgan: “E perché gli israeliani non lasciano Israele e non danno ai gazawi la possibilità di vivere lì?”.

Lo ammetto, ho sentito la terra tremare sotto i miei piedi. Un intervistatore britannico, che fino a poco tempo fa difendeva Israele con tutte le sue forze, sta rispondendo a questo alto funzionario israeliano con lo stesso argomento. Perché dovrebbero andarsene i palestinesi? Perché non gli israeliani?

Perché gli arabi dovrebbero sempre adeguarsi alla sicurezza e al benessere degli israeliani? Se Gaza è un tale problema, allora il problema è degli israeliani. Soprattutto perché i gazawi erano lì prima e, secondo le regole sindacali, chi entra per ultimo esce per primo.

Stiamo assistendo a un fenomeno incredibile. Mentre i crimini a Gaza continuano, il mondo si esprime con commenti a cui gli israeliani non sono abituati, dopo decenni in cui l’aberrazione è diventata la normalità. Ora le cose stanno cominciando a cambiare.

Israele, nella partita di calcio che sta giocando contro il resto del mondo, ha mandato in campo tutti i suoi giocatori, portiere compreso, per giocare all’attacco. La sua porta è rimasta incustodita e tutte le domande che, fino a questo momento, erano state messe a tacere per solidarietà con il dolore degli ebrei durante l’Olocausto, stanno inondando il dibattito.

Circolano video che deridono la pretesa degli ebrei di avere un diritto di nascita sulla terra come scusa per confiscare il territorio arabo. Anche l’argomento secondo cui gli arabi rappresenterebbero una minaccia per Israele sembra ridicolo, alla luce delle sue enormi conquiste e dell’incredibile potere che sta dimostrando a Gaza e in tutta la regione.

Più Israele diventa estremista, più si tira il tappeto da sotto i propri piedi. Più Israele avanza e distrugge Gaza e la Cisgiordania, più il mondo indietreggia e riaffiorano le domande del passato: l’espulsione di massa del 1948 non è stata un crimine di guerra?

Dopo l’attacco sanguinario di Hamas, Israele aveva il mondo dalla sua parte, ma ora sta vivendo due tipi di follia: una mania di vendetta e una mania messianica, per cui il 7 ottobre è un’occasione per realizzare le parole dei profeti secondo un’interpretazione distorta.

La vendetta, come è ben noto, distrugge anche il vendicatore, mentre il messianismo promette una guerra eterna.

È quindi nell’interesse di Israele chiudere rapidamente i casi del 1948, del 1967 e quelli di Gaza e della Cisgiordania, altrimenti quelle persone insolenti potrebbero risalire fino al primo congresso sionista di Basilea e qualcuno potrebbe chiedersi cosa c’entrassero quegli europei in cravatta con la Palestina, che per loro era oltre le montagne.

La catena di argomenti israeliani sta cadendo a pezzi e, se i pazzi qui continueranno a ripetere il loro mantra “o noi o loro”, temo che arriveremo a una realtà “né noi né loro” e l’inferno ci inghiottirà tutti”, così conclude Bisharat.

Mala tempora currunt..