Gli amici di Netanyahu elogiano Trump che ha chiesto l'annullamento del processo contro il premier israeliano

26 Giugno 2025 - 15.41

ATF

Alcuni membri del governo di Benjamin Netanyahu hanno elogiato l’appello di Donald Trump per annullare il processo per corruzione a carico del primo ministro israeliano.

Il presidente statunitense ha dichiarato mercoledì sera di aver “appena saputo che Bibi è stato convocato in tribunale per lunedì”, aggiungendo di voler proporre una grazia per quello che ha definito “un grande eroe”.

Miki Zohar, ministro della Cultura di Israele, ha definito il processo “assurdo” e ha affermato che Netanyahu passerà alla storia come “uno dei più grandi leader di sempre”.

In un post su X ha scritto:

Il presidente Trump ha ragione – è ora di annullare il processo!

Il presidente della più grande potenza mondiale, e un vero amico del popolo ebraico, Donald Trump, sta dando voce a ciò che molti cittadini israeliani provano nel cuore – soprattutto in questi giorni storici per il nostro Paese.

Shlomo Karhi, ministro delle Comunicazioni, ha condiviso il post di Trump a sostegno di Netanyahu, dicendo che vorrebbe vedere il primo ministro israeliano “schiacciare in tribunale la persecuzione politica”.

Il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha definito Trump “assolutamente nel giusto” e ha invocato una “riforma urgente” del sistema giudiziario del Paese.