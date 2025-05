Texas, la destra reazionaria vuole esporre i Dieci Comandamenti nelle scuole: religione come un'arma politica

globalist Modifica articolo

25 Maggio 2025 - 16.40

ATF

In Texas, la destra repubblicana spinge per un controverso disegno di legge che imporrebbe l’esposizione obbligatoria dei Dieci Comandamenti in tutte le aule delle scuole pubbliche. Il Senato statale ha già approvato la misura, e anche la Camera – a maggioranza repubblicana – le ha dato una prima approvazione. Il voto finale è atteso nei prossimi giorni, ma l’esito appare scontato: il governatore Greg Abbott, anche lui repubblicano, ha già promesso che firmerà la legge.

Il provvedimento, noto come “Senate Bill 10”, si scontra frontalmente con la giurisprudenza federale, che in casi simili – come in Louisiana – ha sancito la violazione del principio costituzionale di separazione tra Stato e Chiesa. Tuttavia, i repubblicani texani sembrano intenzionati a forzare la mano, nella consueta strategia della provocazione culturale e della polarizzazione ideologica.

Durante il dibattito, il deputato James Talarico ha denunciato l’ipocrisia del provvedimento, ricordando che la votazione è avvenuta proprio di sabato, giorno del Sabbath ebraico, vietato dal quarto comandamento. Un paradosso che mostra quanto l’uso politico della religione sia spesso sganciato dalla sua effettiva pratica o comprensione.

Non è un caso isolato. Questo disegno di legge si inserisce in una più ampia campagna della destra reazionaria, tesa a reinserire in modo forzato simboli religiosi cristiani nelle scuole pubbliche, con il pretesto di “restaurare valori” e “rafforzare l’identità nazionale”. Un altro provvedimento approvato in parallelo consente ai distretti scolastici di offrire momenti facoltativi di preghiera o lettura di testi religiosi durante l’orario scolastico. Anche questa misura è destinata a diventare legge, vista la determinazione di Abbott e dei suoi alleati.

“Bisogna incoraggiare i nostri ragazzi a leggere la Bibbia ogni giorno”, ha dichiarato il deputato repubblicano Brent Money. Eppure, nei fatti, questi proclami tradiscono lo spirito del Vangelo: invece di insegnare compassione, rispetto delle diversità e giustizia sociale – principi cardine del messaggio cristiano – si impone un simbolismo rigido e divisivo, funzionale più a una battaglia culturale che a una reale educazione religiosa.

La legge prevede che in ogni aula venga affisso un poster o una copia incorniciata (41×51 cm) di una specifica versione dei Dieci Comandamenti in inglese. Ma come hanno sottolineato numerosi leader religiosi cristiani ed ebrei in una lettera congiunta, questa imposizione ignora le differenze confessionali e il pluralismo religioso di uno Stato che conta milioni di studenti di fedi diverse, o senza fede.

In Texas ci sono oltre 6 milioni di studenti distribuiti in circa 9.100 scuole pubbliche. Imporre un unico codice religioso in questo contesto appare più come un gesto autoritario che educativo. È significativo ricordare che già nel 2005, quando era procuratore generale, Greg Abbott difese con successo la presenza di un monumento ai Dieci Comandamenti davanti al Campidoglio dello Stato, vincendo una battaglia davanti alla Corte Suprema. Oggi quella stessa logica viene riproposta nelle aule scolastiche, con un intento ancora più ideologico.

Questa non è una difesa della fede, ma la sua strumentalizzazione. La destra reazionaria americana non promuove il cristianesimo: lo utilizza come un randello per marcare identità, escludere il diverso, affermare una supremazia culturale. Nella sostanza, calpesta i principi evangelici di amore per il prossimo, accoglienza e umiltà. Perché la fede, quella vera, non si impone con una legge, né si affigge su una parete. Si vive.