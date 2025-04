Canada, Carney trionfa e attacca a Trump: "Vuole le nostre terre e le nostre risorse ma non accadrà mai"

globalist Modifica articolo

29 Aprile 2025 - 12.50

ATF

Il Partito Liberale guidato dal primo ministro Mark Carney ha vinto le elezioni federali canadesi lunedì 28 aprile 2025, concludendo una sorprendente rimonta elettorale alimentata dalle minacce di annessione e dalla guerra commerciale lanciate dal presidente statunitense Donald Trump.

Secondo le proiezioni, i Liberali otterranno più seggi alla Camera dei Comuni (343 totali) rispetto ai Conservatori. Non era però ancora chiaro se riusciranno a raggiungere la maggioranza assoluta (172 seggi) o se dovranno allearsi con partiti minori per governare.

Fino a poche settimane fa, i Liberali sembravano diretti verso una sconfitta netta. Ma gli attacchi di Trump all’economia canadese e le sue dichiarazioni sulla possibilità che il Canada diventi il 51° stato degli USA hanno suscitato una forte reazione patriottica tra i canadesi, che ha cambiato il corso della campagna elettorale e permesso ai Liberali di ottenere il loro quarto mandato consecutivo.

Durante il discorso della vittoria a Ottawa, Carney ha sottolineato l’importanza dell’unità nazionale di fronte alle minacce statunitensi e ha dichiarato chiusa l’epoca di cooperazione con Washington iniziata dopo la Seconda Guerra Mondiale.

“Abbiamo superato lo shock del tradimento americano, ma non dobbiamo mai dimenticare le lezioni apprese,” ha detto Carney. “L’America vuole le nostre terre, le nostre risorse, la nostra acqua, il nostro Paese. Non sono minacce campate in aria. Trump sta cercando di spezzarci per poterci possedere. Ma questo non accadrà mai. Tuttavia, dobbiamo prendere atto che il mondo è cambiato radicalmente.”

Una sconfitta per i Conservatori

Il leader del Partito Conservatore, Pierre Poilievre, sperava che le elezioni diventassero un referendum contro l’ex primo ministro Justin Trudeau, la cui popolarità era calata negli ultimi anni a causa dell’aumento del costo della vita. Tuttavia, con il ritiro di Trudeau e la nomina di Carney – ex governatore delle banche centrali di Canada e Regno Unito – i Liberali hanno ritrovato slancio.

Nel suo discorso di concessione, Poilievre ha promesso di continuare a lottare per i canadesi, pur non avendo ancora conferma del proprio seggio personale.

“Siamo consapevoli di non aver raggiunto il traguardo,” ha dichiarato. “Il cambiamento richiede tempo e impegno. Dobbiamo imparare da questa notte per ottenere un risultato migliore quando i canadesi saranno di nuovo chiamati al voto.”

Il comportamento provocatorio di Trump, culminato con nuovi post in cui rilanciava l’idea dell’annessione del Canada, ha indispettito milioni di elettori, spingendoli in molti casi a votare in anticipo. Si stima che 7,3 milioni di canadesi abbiano votato prima del giorno delle elezioni, stabilendo un record.

Le reazioni degli elettori e degli analisti

Reid Warren, residente a Toronto, ha dichiarato di aver votato per i Liberali perché Poilievre gli “sembrava un mini-Trump”, mentre lo storico Robert Bothwell ha affermato:

“Trump ha fatto un favore ai Liberali. Le sue dichiarazioni sono state un danno per i Conservatori.”

Cosa accadrà ora

Nonostante la vittoria, Carney dovrà affrontare sfide difficili. Se i Liberali non otterranno la maggioranza assoluta, dovranno cercare l’appoggio di partiti minori come il Bloc Québécois – formazione separatista del Québec – o i Nuovi Democratici (NDP), che però hanno avuto una performance deludente. Il leader del NDP, Jagmeet Singh, ha annunciato le sue dimissioni dopo otto anni alla guida del partito.

Daniel Béland, professore di scienze politiche alla McGill University, ha dichiarato:

“È una vittoria spettacolare, ma se i Liberali non avranno la maggioranza, l’instabilità politica in un Parlamento minoritario potrebbe complicare le cose.”

Questa è stata la prima volta, dal 1988, che la politica estera ha avuto un ruolo così centrale in un’elezione canadese, con i rapporti con gli Stati Uniti al centro del dibattito.

Il Canada, oltre al conflitto commerciale con gli USA, affronta una crisi del costo della vita. Oltre il 75% delle esportazioni canadesi è diretto negli Stati Uniti, e l’intenzione di Trump di riportare la produzione automobilistica nel sud rischia di danneggiare pesantemente l’economia canadese.

Durante la campagna, Carney ha promesso che ogni dollaro ricavato dalle contro-tariffe sui beni statunitensi sarà destinato a sostenere i lavoratori colpiti dalla guerra commerciale. Ha inoltre promesso la conferma del piano per le cure dentistiche, un taglio fiscale per la classe media, un’immigrazione più sostenibile e maggiori fondi alla radiotelevisione pubblica CBC.