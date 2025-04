Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

27 Aprile 2025

Le lettrici e i lettori di Globalist hanno imparato a conoscere e, si spera, ad apprezzare l’ultimo grande baluardo dell’informazione indipendente in Israele: Haaretz.

Israele continua a pensarsi, rilanciata dalla stampa mainstream di casa nostra, come l’unica democrazia in Medio Oriente. Ne dubitiamo fortemente. Su una cosa, però, gli assertori di questa narrazione potrebbero insistere per portare acqua pulita al loro scricchiolante mulino: nei Paesi arabi non c’è un giornale come Haaretz. Ma statene certi, gli ultras di Israele questo argomento non lo utilizzeranno mai. Perché? Semplice. Perché vorrebbe dire riconoscere e far conoscere le analisi, gli editoriali, le opinioni, i reportage che il giornale progressista di Tel Aviv pubblica ogni giorno nella sua costante, coraggiosa, documentata, denuncia dei crimini perpetrati dal peggiore governo nella storia dello Stato d’Israele.

Tutto il mondo ha partecipato al funerale del Papa, tranne l’ignobile leadership politica di Israele

Il titolo e lo sviluppo dell’editoriale di Haaretz ne è l’ennesima conferma: “Sabato, centinaia di migliaia di cattolici a Roma e tanti altri in tutto il mondo hanno dato l’ultimo saluto al Papa argentino morto la settimana scorsa. Il presidente americano Donald Trump, il suo predecessore Joe Biden, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il re di Giordania Abdullah e il primo ministro dell’Autorità Palestinese sono venuti apposta per la cerimonia enorme che c’è stata tra la Basilica di San Pietro e Santa Maria Maggiore. In totale erano 12 re, 52 capi di stato e 14 primi ministri.

Israele ha fatto un po’ pena, non si è reso conto dell’importanza del momento e ha mandato una delegazione ridotta al minimo. Israele è stato rappresentato al funerale dall’ambasciatore di Israele in Vaticano, Yaron Zeidman. Per farti un esempio, anche Arabia Saudita e Iran hanno mandato una delegazione ministeriale alla cerimonia.

Questa imbarazzante decisione non è stata casuale, come dimostra la saga delle tiepide condoglianze pubblicate sui social dal Ministero degli Esteri israeliano dopo la morte del Papa. Il messaggio è stato cancellato poco dopo la sua pubblicazione, per poi essere ripubblicato pochi giorni dopo. Israele ha deciso di offendere la memoria del papa defunto per il suo “peccato” di aver criticato duramente Israele per come ha gestito la situazione dal 7 ottobre 2023 e per le sue parole in sostegno ai palestinesi di Gaza.

Israele, con Benjamin Netanyahu e i suoi lacchè come il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar, è un paese che si offende facilmente e fa la predica agli altri. Quasi tutti quelli che osano criticarlo sono “antisemiti” e chiunque non si allinei alle politiche estremiste di Netanyahu, in patria e all’estero, viene immediatamente condannato. Però, il diritto di sentirsi offeso è solo di Netanyahu, della sua famiglia e del suo governo. Poi, quando si parla della dignità di una persona morta che non è ebrea o israeliana, Dio non voglia, il leader del mondo cattolico dice che è lecito comportarsi in modo offensivo e insultare il morto.

Francesco, che è stato un papa controverso dentro e fuori dalla Chiesa cattolica, è stato la guida spirituale di oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo per diversi motivi. Anche se il governo ha avuto qualche problema con quello che ha detto sulla guerra a Gaza, perché lui è contro la guerra e ha chiesto più volte di fermare la crisi umanitaria a Gaza, il suo comportamento non è comunque giustificabile.

Si è anche assicurato di incontrare i sopravvissuti israeliani alla prigionia di Hamas e ha pregato per il rilascio degli ostaggi rimasti. Se avesse avuto una presenza dignitosa e rispettosa al suo imponente servizio funebre, non avrebbe fatto pensare che era d’accordo con le sue posizioni, non per quanto riguarda la dottrina cattolica e sicuramente non per quanto riguarda il massacro di Hamas e la guerra a Gaza.

Il disprezzo che la Gerusalemme ufficiale ha mostrato nei confronti di Francesco si è visto di più nel regime di Netanyahu che nel Papa. Israele è diventato un paese governato in modo ignobile da un premier che ha perso ogni freno, sia dentro che fuori”.

Quella parola impronunciabile

Così, sempre su Haaretz, ne scrive Hanin Majadli: “Qualche settimana fa, uno scrittore, poeta e giornalista israeliano mi ha chiesto di partecipare a un’antologia sulla pace. Avrebbe incluso opere di scrittori, attivisti e intellettuali del campo umanista, ovviamente dopo il 7 ottobre.

Ho detto che l’invito era gradito e che, ovviamente, sono favorevole alla pace. Però, secondo me, adesso, è più importante parlare di genocidio che di pace, anche se è chiaro che sono due cose collegate.

Ha risposto: “Sì, è vero, non abbiamo usato le parole ‘genocidio’ o ‘guerra’ nell’invito, e forse avremmo potuto rendere il linguaggio più preciso. È chiaro che il termine è stato preso in considerazione e può essere citato nel testo.

Avanti veloce. Ultimamente si è parlato della Conferenza Popolare per la Pace che dovrebbe tenere la Coalizione per la Pace. La conferenza si è tenuta anche l’anno scorso, un evento di due giorni a Gerusalemme con tutti i movimenti della sinistra sionista, le organizzazioni della società civile, il campo umanista e i suoi partner.

Il programma della conferenza è interessante e prevede una serie di conferenze e attività, una sorta di Woodstock di incontri affascinanti, per lo più incentrati sul dopoguerra – come ricostruire, come marciare per la pace e un altro piccolo evento sulla Nakba.

Non sono un guastafeste e non voglio che la chiamino “conferenza sul genocidio o sulla guerra”. Le persone devono ricevere speranza, ovviamente. Ma ho notato che molte delle persone che ora sono tra le prime a dire che parteciperanno alla conferenza di pace sono le stesse che si sono rifiutate di fare riferimento direttamente a ciò che sta accadendo a Gaza. Hanno sempre parlato solo degli ostaggi, opponendosi alla guerra solo perché “non riporta a casa gli ostaggi”.

La pace è una cosa bellissima, chi non la desidera? Non è una cosa da poco in un paese come Israele, dove la maggior parte della gente è a favore del genocidio e considera l’uccisione di massa di bambini gazawi come un danno collaterale. La maggioranza non riconosce il popolo palestinese e il suo diritto di esistere. So bene dove viviamo. Però, mi chiedo qual è il senso di questo campo che rifiuta il dibattito sull’occupazione o sullo sterminio, ma che cogli al volo l’occasione per parlare di pace.

È la stessa logica di chi, prima del 7 ottobre 2023, voleva parlare solo della “violenza dei coloni”, ma non dell’occupazione e dell’apartheid, e voleva parlare solo dell’occupazione del 1967, ma non della Nakba del 1948. Sono le stesse persone che parlano con grande rispetto del diritto all’esistenza di Israele, proprio quando la Palestina non esiste. Una logica che si avvolge di belle parole, quando il sangue viene versato e l’ingiustizia dilaga.

Quindi, anche se non mi oppongo a una conferenza di pace, non posso partecipare (e non penso nemmeno di essere stata invitata), perché la pace che non riconosce l’orrore che sta accadendo in questo momento è solo una illusione politica che serve alla coscienza israeliana e ai suoi interessi”.

La brama di vendetta di Israele contro Gaza ci contamina tutti

È l’amara verità disvelata da Raviv Drucker: “L’operazione di Israele a Gaza del maggio 2021 – scrive Drucker – sarebbe dovuta finire domenica 16 maggio, ma è stata spostata alla notte tra giovedì e venerdì. Il motivo principale era che c’era l’opportunità di uccidere il capo dell’ala militare di Hamas, Mohammad Deif. Alla fine, Israele ha deciso di non farlo. L’esercito pensava che ucciderlo sarebbe stato come uccidere 70 persone che non stavano combattendo.

Oggi sembra una finzione. Quando hanno deciso di uccidere Ahmed Ghandour, il comandante della Brigata Nord di Gaza di Hamas, hanno distrutto interi edifici pieni di civili, solo per uccidere un uomo. “Ora approviamo l’uccisione del comandante di un plotone di Hamas anche se questo potrebbe significare la morte di altri 70 uomini”, ammette un alto ufficiale che ha preso parte ai combattimenti.

Il diritto internazionale ammette le vittime non combattenti se vivono vicino a un obiettivo militare, ma stabilisce delle regole: quanto è importante l’obiettivo, se può essere colpito in altro modo e fino a che punto è possibile ridurre al minimo il numero di vittime non combattenti. Per decenni, le Forze di Difesa Israeliane sono state le migliori al mondo nell’applicare queste regole.

Non in questa guerra. Oggi, la voglia di vendetta, la tendenza a usare la teoria del pazzo e l’idea comune che “tutti siano terroristi” hanno portato a un sacco di azioni che non si possono spiegare o giustificare. È una cosa immorale e disumana, e ci fa sembrare tutti in cattiva luce.

Insomma, dire che la pressione militare non aiuta a far cambiare idea a Hamas è sbagliato. Chi ha lavorato ai negoziati sugli ostaggi (e c’è ancora qualcuno che lo fa) e non fa parte della cerchia del Primo Ministro Benjamin Netanyahu dice che la pressione è utile.

All’inizio della guerra, Israele ha conquistato il territorio nel nord di Gaza e i palestinesi avevano paura di una seconda Nakba. Per questo Hamas ha accettato il primo accordo sugli ostaggi, che per Israele era l’«accordo dei sogni».

Anche oggi, il fatto che Hamas abbia cambiato idea e sia passato dalla disponibilità a rilasciare un ostaggio vivo a cinque ostaggi vivi, e ora potenzialmente tutti, è dovuto in gran parte alla pressione militare e ancor più all’interruzione degli aiuti umanitari, che l’hanno danneggiata molto.

Però, la pressione militare continua e la fine degli aiuti umanitari sono quasi disumani e, nel lungo termine, faranno sì che Israele perda la sua posizione nella comunità internazionale, rischiando anche altre accuse da parte dell’Aia. Anche se ha un po’ ammorbidito la sua posizione, Hamas probabilmente non accetterà le richieste di Israele. Insomma, dopo il prezzo che abbiamo pagato, gli ostaggi non li ridanno e non ci sarà un accordo.

L’alternativa è impegnarsi in un modo o nell’altro a porre fine alla guerra, a ritirarsi da Gaza e a recuperare la maggior parte, se non tutti, gli ostaggi. Però, in cambio, Hamas manterrà il controllo di Gaza. Netanyahu dice che se continua la guerra, Hamas dovrà lasciare il potere, ma è difficile che accada, a meno che non ci sia un’alternativa di governo.

A Netanyahu hanno chiesto un sacco di volte, in riunioni private, perché non accetti un cessate il fuoco e poi riprendi a combattere dopo qualche mese. Herzl Halevi, il capo dello staff fino al mese scorso, gli ha detto all’inizio della guerra che Hamas non aveva chiesto l’approvazione alle Nazioni Unite per organizzare il suo massacro. Yair Lapid ha un modo fantastico di dirlo: è la prima volta nella storia che il mondo chiede a Netanyahu di mentire e lui non accetta di farlo.

Le spiegazioni del Primo ministro sono cambiate nell’ultimo anno. All’inizio ha detto che farlo sarebbe stato un segno di debolezza per Hezbollah e Iran. Poi ha detto che l’amministrazione Biden non avrebbe mai permesso a Israele di riprendere la guerra in un secondo momento. L’altro giorno ha detto che chiunque pensi che Israele possa riprendere i combattimenti non capisce il sistema internazionale e cosa significhi prendere un impegno del genere con americani, sauditi e altri.

È una scusa un po’ debole. Alcuni ufficiali dell’IDF hanno detto a Netanyahu: “Possiamo farti 10 scuse al giorno per rinnovare i combattimenti – trasporto di munizioni, movimento di uomini armati, contrabbando e così via. Chi se la prenderebbe con Israele in questo caso? L’Arabia Saudita vuole l’eliminazione di Hamas? Donald Trump?

La conclusione è banale e dolorosa. È tutta una questione politica, come al solito con Netanyahu. È una questione di sopravvivenza politica”, conclude Drucker.

Una sopravvivenza politica che comporta l’annientamento di un popolo, la riduzione di Gaza in un campo di sterminio, una guerra permanente.

Benedetto sia Haaretz.