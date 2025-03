Musk e Trump lincenziano in tronco la maggior parte dei dipendenti dell'Us Institute of Peace

globalist Modifica articolo

30 Marzo 2025 - 20.45

La maggior parte dei dipendenti dell’U.S. Institute of Peace, un think tank creato e finanziato dal Congresso degli Stati Uniti, ora sotto il controllo del Department of Government Efficiency (DOGE) di Elon Musk, ha ricevuto email di licenziamento di massa, l’ultima mossa nella politica di ridimensionamento del governo voluta dall’amministrazione Trump.

Le email, inviate agli account personali perché la maggior parte dei dipendenti aveva perso l’accesso ai sistemi dell’organizzazione, sono cominciate ad essere inviate intorno alle 21 di venerdì, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della situazione che hanno parlato a condizione di anonimato per timore di ritorsioni.

Un ex alto dirigente dell’istituto ha affermato che tra coloro che sono stati risparmiati ci sono stati alcuni membri del dipartimento delle risorse umane e un piccolo gruppo di dipendenti esteri che hanno tempo fino al 9 aprile per rientrare negli Stati Uniti. L’organizzazione conta circa 300 persone.

Tra quelli che sono stati mantenuti per il momento ci sono i vicepresidenti regionali, che lavoreranno con il personale nelle rispettive aree per far ritorno negli Stati Uniti, ha riferito un dipendente colpito dalla decisione.

Un ordine esecutivo firmato il mese scorso dal presidente Donald Trump ha preso di mira l’organizzazione, che si occupa di prevenire e risolvere i conflitti, e altre tre agenzie per la loro chiusura. I membri del consiglio, nominati dal presidente e confermati dal Senato, e il presidente dell’istituto sono stati licenziati. Successivamente, si è verificato un confronto tra i dipendenti che hanno bloccato l’ingresso dei membri del DOGE nella sede dell’istituto vicino al Dipartimento di Stato. Il personale del DOGE ha ottenuto l’accesso in parte con l’aiuto della polizia di Washington.

È seguita una causa legale, e il giudice distrettuale degli Stati Uniti Beryl Howell ha rimproverato i rappresentanti del DOGE per il loro comportamento, ma non ha reintegrato i membri del consiglio né permesso ai dipendenti di rientrare nei locali.

Una portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha dichiarato in una email sabato che l’istituto “ha fallito nel suo obiettivo di promuovere la pace” e che Trump “sta portando avanti il suo mandato per eliminare gli sprechi e risparmiare soldi dei contribuenti”.

La lettera inviata ai dipendenti ha comunicato che, a partire da venerdì, “il vostro impiego con noi terminerà”, secondo quanto riferito da un dipendente di lungo corso che ha condiviso parte della comunicazione. Una seconda email, ottenuta dall’AP, ha affermato che i licenziamenti erano stati disposti dal presidente.

Ai lavoratori è stato dato tempo fino al 7 aprile per svuotare le scrivanie.

Mary Glantz, una ex funzionaria del servizio estero che lavorava come consigliere senior presso l’USIP, ha dichiarato di non essere rimasta sorpresa dai licenziamenti notturni, definendoli parte del “manuale” del DOGE.

Glantz ha studiato come la Russia abbia fomentato conflitti in tutto il mondo e analizzato le opzioni per risolverli. Sperava che la sua ricerca potesse continuare e essere utilizzata altrove. Ha detto che l’USIP gioca un ruolo unico grazie al suo focus ristretto sulla risoluzione dei conflitti.

“Siamo l’altro strumento nella cassetta degli attrezzi”, ha detto. “Facciamo questo lavoro, così i soldati americani non devono combattere queste guerre.”

George Foote, un ex avvocato dell’istituto licenziato questo mese e ora parte di uno degli studi legali coinvolti nella causa in corso, ha dichiarato che sabato gli avvocati si sono consultati per discutere i prossimi passi. Ha aggiunto che i dipendenti non sono parte della causa in corso, quindi dovranno intentare una causa separata.