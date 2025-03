La Danimarca a brutto muso contro Trump denuncia le inaccettabili pressioni sulla Groenlandia

globalist Modifica articolo

25 Marzo 2025

In Danimarca e Groenlandia cresce la rabbia per la crescente volontà degli Stati Uniti di controllare l’isola.

L’ultima escalation arriva mentre Usha Vance, la moglie del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, è pronta a partecipare alla gara nazionale di slitte trainate da cani in Groenlandia alla fine di questa settimana, con l’agente per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz e il segretario all’energia Chris Wright che visiteranno anche una base militare americana sull’isola.

Le visite sono viste come un’ingerenza nella politica interna della Groenlandia, a solo poche settimane dalle recenti elezioni, che non hanno mostrato un sostegno maggioritario a una relazione più stretta con gli Stati Uniti, con i negoziati per il prossimo governo ancora in corso.

Il primo ministro uscente Múte Boroup Egede ha criticato le visite e ha insistito che “deve essere dichiarato con forza che la nostra integrità e democrazia devono essere rispettate senza alcuna interferenza esterna.”

Ma questa mattina la prima ministra danese, Mette Frederiksen, è andata oltre, denunciando la “pressione inaccettabile” da parte degli Stati Uniti.

Ha detto alla televisione TV2 che le visite programmate non potevano essere considerate scollegate dalle crescenti affermazioni e rapporti che si sono sentiti dalla parte americana, a partire da gennaio fino ad oggi.

“Non si tratta chiaramente di una visita che riguarda ciò di cui la Groenlandia ha bisogno o ciò che la Groenlandia vuole,” ha detto.

“Devo dire che è una pressione inaccettabile quella che viene esercitata sulla Groenlandia e sulla Danimarca in questa situazione. E si tratta di una pressione che noi resisteremo,” ha aggiunto a TV2.

“È chiaro che quando fai una visita in questo modo, e i politici groenlandesi dicono chiaramente che non vogliono la visita, non puoi interpretarla come rispettosa,” ha aggiunto, secondo TV2.

Nel nuovo contesto della visita imminente di sua moglie, molti commentatori hanno rivolto l’attenzione sull’intervista di JD Vance con Fox dello scorso mese.

In dichiarazioni altamente provocatorie, riportate da noi su Europe Live all’epoca, ha affermato che la Danimarca “non sta facendo il suo lavoro, e non è un buon alleato” non contrastando l’uso delle vie marittime da parte di Cina e Russia nella zona.

Il numero due di Trump ha sostenuto che il territorio è “davvero importante per la nostra sicurezza nazionale.”

Ha detto:

Come risolveremo quel problema, risolveremo la nostra sicurezza nazionale? Se questo significa che dobbiamo prendere un maggiore interesse territoriale sulla Groenlandia, è quello che il presidente Trump farà perché non gli importa di quello che gli europei gridano contro di noi, gli importa mettere gli interessi dei cittadini americani al primo posto.

Per quello che vale, Brian Hughes, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato che la delegazione aveva l’obiettivo di “conoscere la Groenlandia, la sua cultura, la sua storia e il suo popolo.”