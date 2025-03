Dal gelo politico alla speranza di cambiamento: repressione, resistenza e prospettive future nella Russia di oggi

globalist Modifica articolo

di Boris Kagarlickij*

L’inverno politico della Russia è iniziato già prima dello scoppio del conflitto armato con l’Ucraina, che i documenti ufficiali chiamano eufemisticamente “operazione militare speciale” (OMS). La pandemia Covid-19 del 2020 era già servita da pretesto per limitare fortemente la libertà di riunione. A ciò hanno fatto seguito gli emendamenti costituzionali che hanno prolungato il governo del presidente russo Vladimir Putin – già durato 20 anni – di altri 12 anni anticipati, rendendolo di fatto a vita. La pandemia ha anche giustificato la modifica delle leggi elettorali in modo da rendere quasi impossibile il monitoraggio del voto e il conteggio dei voti.

Ciononostante, nell’autunno del 2021, durante le elezioni della Duma di stato, gli elettori di Mosca hanno tentato di eleggere i candidati dell’opposizione nella maggior parte dei distretti. Uno scandalo del genere nella capitale era inaccettabile. Il problema è stato risolto con il voto elettronico a distanza (REV). Non appena i risultati del REV sono stati aggiunti al conteggio complessivo, i candidati dell’opposizione (che spesso erano in testa con margini impressionanti) sono stati improvvisamente superati dai candidati del partito al potere. L’opposizione parlamentare ufficialmente sancita, essendosi rassegnata a questo risultato, ha perso ogni significato politico. Questi partiti non erano nemmeno più percepiti come un canale attraverso il quale i cittadini potevano segnalare l’insoddisfazione per le politiche del governo.

Rimaneva solo l’opposizione non sistemica, il cui rappresentante più influente era Alexei Navalny. Tuttavia, la nuova legislazione repressiva ha rapidamente distrutto la rete nazionale di attivisti che aveva costruito. I loro leader sono stati arrestati o costretti all’esilio. Lo stesso Navalny, tornato dalla Germania dove era stato curato in seguito a un (sospetto) tentativo di avvelenamento, è stato trattenuto all’aeroporto ed è morto in custodia il 16 febbraio 2024. Recentemente, un tribunale russo ha stabilito che anche il solo nominare il nome “Alexei” può essere considerato un segno di estremismo.

Nell’ambito di una più ampia repressione del dissenso, è stata promulgata la famigerata legge sugli “agenti stranieri”. In base a questa legge, qualsiasi cittadino russo ritenuto sotto influenza straniera può essere etichettato come agente straniero senza alcun controllo giudiziario. A coloro che sono stati designati come agenti stranieri viene impedito di insegnare nelle università statali, di partecipare alle campagne elettorali e persino di ottenere un reddito da lavori creativi o di affittare proprietà. La legge continua a essere ampliata con nuovi divieti e restrizioni.

Le autorità hanno esercitato pressioni attive su chi è identificato come “agente straniero” affinché emigri, mentre coloro che sono rimasti in Russia hanno dovuto soddisfare numerosi e umilianti requisiti burocratici sotto la minaccia di multe e, eventualmente, di carcere. Inoltre, è stato creato un registro dei terroristi e degli estremisti, nel quale è possibile includere qualsiasi cittadino in base a una decisione amministrativa. Una volta inserito nell’elenco, un individuo non solo perde l’accesso ai propri conti bancari, ma gli viene anche proibito di effettuare transazioni in contanti attraverso le banche senza un permesso speciale.

Pertanto, ancor prima che i carri armati russi si dirigessero verso Kiev il 24 febbraio 2022, era già stato messo in atto un ampio sistema di misure repressive, che di fatto congelavano la vita politica del paese. Il conflitto armato è servito solo come pretesto per stringere ulteriormente le maglie. Sono state emanate o inasprite decine di ulteriori leggi repressive. Le stime indicano che il numero di prigionieri politici varia da 1.000 a 3.000, anche se ci sono ragioni per credere che queste cifre siano significativamente sottostimate.

Tutti i partiti della Duma hanno sostenuto all’unanimità le politiche del governo. Ciononostante, anch’essi sono stati sottoposti a epurazioni sistematiche. Attivisti e politici ritenuti inaffidabili sono stati etichettati come agenti stranieri (come Oleg Shein di Russia Giusta ed Evgeny Stupin del Partito Comunista della Federazione Russa). Queste persone sono state rimosse dalle posizioni di partito, escluse dalle liste elettorali e costrette a lasciare il paese. Molti hanno taciuto per paura, ma anche questo non ha sempre garantito la sicurezza.

Un’ondata di purghe ha investito le università, portando al licenziamento di professori sospettati di essere liberi di pensiero. Giornali, riviste e siti web sono stati chiusi. Sono stati fatti diversi tentativi, non andati a buon fine, di bloccare i social media, ma lo stato ha incontrato ostacoli tecnologici. L’esodo di massa di persone insoddisfatte della situazione, insieme alla fuga dei giovani che si sottraggono alla mobilitazione nell’autunno del 2022, sembra aver messo fine all’attività civica indipendente, trasformando il paese in un deserto politico. Almeno, questa è l’impressione che si potrebbe ricavare da uno sguardo superficiale, senza prestare attenzione a processi più profondi che spesso sfuggono agli osservatori occasionali.

La realtà dell’accesso dei russi alle risorse online dell’opposizione suggerisce un quadro più complesso. Non si tratta solo del fatto che i critici del regime sono in grado di trasmettere dall’estero, proprio come le “voci nemiche” che un tempo si infiltravano nelle case sovietiche attraverso le onde radio. La lotta in corso su Internet dimostra una resistenza di base diffusa. Ogni volta che YouTube viene rallentato o un altro servizio o social network viene bloccato in Russia, innumerevoli individui esperti di tecnologia sviluppano acceleratori e software per aggirare le restrizioni, molti dei quali sono completamente gratuiti.

Anche il numero crescente di prigionieri politici indica un aumento del dissenso. Inoltre, il loro profilo sociale e culturale è cambiato radicalmente. In passato, il tipico prigioniero politico era un giovane dell’intellighenzia, ma oggi un numero crescente di detenuti è di mezza età, spesso con un livello di istruzione inferiore e impegnato in lavori manuali. Le loro opinioni politiche differiscono significativamente da quelle dell’opposizione liberale metropolitana. Ad esempio, tendono a considerare il passato sovietico in modo molto più positivo, soprattutto le sue politiche sociali. In questo senso, il movimento di protesta sta diventando più popolare, più orientato socialmente e più di sinistra.

Un importante indicatore della disponibilità della società al cambiamento si è avuto nel gennaio 2024 con la campagna per la nomina di Boris Nadezhdin a candidato presidenziale. Il solo fatto che gli sia stato permesso di raccogliere le firme ha suggerito che una fazione all’interno dell’élite al potere era almeno preoccupata di mantenere l’apparenza di procedure democratiche. Nadezhdin, nonostante la sua posizione politicamente moderata, si è presentato come “candidato contro la guerra”. Ma la sorpresa più grande è stata la rapida crescita a livello nazionale degli uffici della sua campagna, che sono spuntati “come funghi dopo la pioggia”, con una partecipazione significativa di vari gruppi di sinistra. Quando la campagna di Nadezhdin ha raccolto 300.000 firme – superando di gran lunga le 100.000 richieste – è stato prevedibilmente squalificato dalla corsa. Tuttavia, questo episodio ha dimostrato chiaramente la presenza di un significativo potenziale di protesta nel paese.

Mentre gli esuli liberali hanno visto la campagna di Nadezhdin con scetticismo nel migliore dei casi, gli attivisti di sinistra rimasti in Russia l’hanno ampiamente sostenuta, anche se in modo critico. È inoltre degno di nota il fatto che le piattaforme online di sinistra, nonostante tutti i rischi e le sfide, si sforzino di continuare a operare dall’interno della Russia. Ciò richiede spesso una maggiore cautela nelle critiche, ma assicura che rimangano in contatto con il loro pubblico. Anche i pochi media liberali rimasti in Russia sono stati costretti ad affidarsi a giornalisti e commentatori di sinistra.

Dopo la morte di Navalny, l’opposizione in esilio è stata afflitta da numerosi scandali e conflitti. Naturalmente, non tutti i membri dell’emigrazione liberale hanno preso parte a queste dispute. Ad esempio, Vladimir Kara-Murza, che ha trascorso un periodo significativo in prigione ed è stato rilasciato nell’agosto 2024 nell’ambito di uno scambio di prigionieri tra la Russia e l’Occidente, ha concentrato tutti i suoi sforzi sul sostegno ai prigionieri politici ancora in Russia. Tuttavia, l’atmosfera generale all’interno della comunità degli esuli non ha contribuito a migliorare la sua credibilità.

Al contrario, gli attivisti rimasti in Russia, insieme ai gruppi all’estero che mantenevano i collegamenti con loro, hanno favorito un ambiente di solidarietà e aiuto reciproco. Il sostegno ai prigionieri politici è diventato un punto focale delle loro attività. Le persone raccolgono fondi, inviano pacchetti di assistenza e scrivono migliaia di lettere per esprimere solidarietà a chi è dietro le sbarre. L’esperienza della raccolta fondi per i prigionieri ha dimostrato l’emergere di una cultura autosufficiente, che opera senza sovvenzioni straniere, sussidi oligarchici o sostegno statale.

Come prima conclusione, possiamo osservare che i processi sottostanti stanno rimodellando l’equilibrio di potere nella società. Quando inizierà la prossima primavera politica, il paesaggio rivelato sotto lo scioglimento dei ghiacci sarà significativamente diverso da quello che esisteva prima del gelo.

Ma abbiamo motivo di sperare in una primavera, per non dire di aspettarcela presto? Sembra di sì.

L’ascesa dell’autoritarismo negli anni 2020 non è stata né casuale né il risultato della cattiva volontà dei veterani dei servizi di sicurezza che avevano conquistato posizioni chiave nello stato. Al contrario, l’escalation del conflitto con l’Ucraina e la marcia su Kiev nel 2022 sono state in gran parte guidate non solo dalle tensioni internazionali, ma anche dalle contraddizioni interne. L’aspettativa era che una “piccola guerra vittoriosa” avrebbe consolidato la società, proprio come l’annessione della Crimea nel 2014. Ma mentre quella vittoria fu rapida e incruenta, questa volta gli eventi si sono svolti in modo molto diverso. La guerra non solo non ha risolto nessuno dei problemi esistenti in Russia, ma ne ha creati di nuovi. Il conflitto ha permesso al governo di rinviare indefinitamente le riforme da tempo necessarie, ma le contraddizioni e le tensioni si sono solo accumulate, anche all’interno dell’élite al potere.

Molti, ovviamente, hanno tratto profitto dalla guerra in Ucraina e dai contratti militari, ma i settori civili dell’economia ne hanno risentito. Allo stesso tempo, la prospettiva di un imminente accordo di pace porta con sé nuove sfide. L’economia russa non è crollata sotto le sanzioni e anzi mostra una notevole crescita, ma è diventata sempre più contraddittoria. La riduzione dei legami con l’Occidente non ha portato a un riorientamento coerente verso i partner commerciali dei BRICS (Brasile-Russia-India-Cina-Sudafrica). Ciò è diventato particolarmente evidente quando Cina e India hanno ridotto gli acquisti di petrolio russo, evidenziando il fatto che, al di là delle esportazioni di materie prime, le aziende russe hanno poco da offrire ai mercati globali.

Nel frattempo, i settori socialmente rilevanti si stanno riducendo rapidamente e la spesa militare è diventata il principale motore della crescita economica. Tuttavia, sostenere questo livello di spesa per la difesa dopo il cessate il fuoco sarà difficile, non solo finanziariamente, ma anche politicamente. La lotta all’inflazione si è basata sull’aumento del tasso di interesse di riferimento della banca centrale, rendendo il credito inaccessibile a gran parte del settore imprenditoriale e soffocando la domanda non militare. È sempre più chiaro che una transizione verso uno sviluppo pacifico richiederà un’enorme ridistribuzione delle risorse e un cambiamento delle priorità e degli approcci, impossibile senza una trasformazione radicale dei processi decisionali – il che significa che il cambiamento politico è inevitabile.

Anche una parte significativa dell’élite al potere sta iniziando a comprendere questa realtà. La maggioranza della società e della classe dominante può sognare di tornare ai giorni “felici” del 2019, ma purtroppo ciò è impossibile – a causa del mutevole panorama geopolitico dell’era Trump, delle sfide economiche e della profonda stanchezza che si è accumulata in tutti gli strati della società dopo il “lungo dominio” di Putin. L’insieme di questi fattori rende il cambiamento non solo atteso, ma inevitabile.

Gli accordi di pace possono ridurre le tensioni globali, ma non risolvono i problemi interni della Russia; al contrario, li esacerbano (uno dei motivi per cui lo stesso processo di pace è così irto di difficoltà). Il cambiamento è in arrivo: l’unica domanda è di chi saranno gli interessi che lo determineranno e su quali principi verranno formulate le nuove priorità.

Le contraddizioni sociali ed economiche richiedono soluzioni politiche. La campagna repressiva del 2020-24 è riuscita solo a congelare temporaneamente la situazione, ma nel farlo ha anche creato nuove condizioni che inevitabilmente influenzeranno gli sviluppi futuri. Come ha osservato il noto blogger di sinistra Konstantin Syomin nel 2023, le richieste di partecipazione alla vita politica vengono ora presentate attraverso il sistema penitenziario. Né gli esuli liberali né gli attuali burocrati saranno in grado di formulare nuove idee per lo sviluppo del paese: entrambi rimangono intrappolati nel passato.

Se inizia il cambiamento, sarà la società stessa a proporre nuovi leader. Alcuni di loro sono attualmente seduti in trincea in Ucraina, altri stanno lavorando per sostenere le iniziative locali o preservare i resti dei media indipendenti. I prigionieri politici di oggi potrebbero trovarsi in prima linea negli sforzi per costruire nuove istituzioni sociali e ripulire le “stalle di Augia” dai problemi accumulati. Sono pronti a lavorare per trasformare il loro paese e il mondo.

Ma per ora hanno bisogno soprattutto di sostegno e solidarietà. Da lì, gli eventi seguiranno il loro corso naturale.

Come questo possa accadere è ben noto alla storia russa.

* Boris Kagarlickij, 66enne moscovita, importante storico e filosofo marxista. K. sta scontando, dal dal 2023, una pena di cinque anni per aiuto al terrorismo in un carcere putiniano. Per la sue posizioni eterodosse aveva già conosciuto la detenzione nel 1982, in pieno regime brezneviano e nel 1993, sotto El’cin .

Schierato contro il politicamente corretto, Kagarllickij cerca di recuperare una prassi e una teoria marxista più “incentrate sugli “interessi e i bisogni oggettivi dei singoli gruppi sociali”. Naturalmente si è schierato contro la cosiddetta Operazione Militare Speciale del 2022.

In italiano ha pubblicato “L’impero della periferia. Storia critica della Russia dalle origini a Putin” (Castelvecchi, 2023).