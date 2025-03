Trudeau attacca frontalmente Trump per i dazi al Canada e lo fa usando le stesse parole 'trumpiane'

globalist Modifica articolo

4 Marzo 2025 - 19.32

ATF

In un discorso rivolto ai canadesi, il primo ministro Justin Trudeau si è rivolto direttamente a Donald Trump, criticando la sua decisione di imporre dazi a uno dei principali partner commerciali degli Stati Uniti e definendola “una cosa davvero stupida da fare”.

“Ora, non è mia abitudine essere d’accordo con il Wall Street Journal, ma Donald, loro sottolineano che, anche se sei una persona molto intelligente, questa è una mossa davvero stupida. Due amici che si fanno la guerra è esattamente ciò che i nostri avversari nel mondo vogliono vedere”, ha dichiarato Trudeau.

Il primo ministro ha aggiunto che il Canada contesterà i dazi statunitensi presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio e attraverso l’accordo di libero scambio che lega i due Paesi. Nel frattempo, il governo canadese ha già risposto imponendo dazi su beni americani per un valore di 30 miliardi di dollari canadesi e ha minacciato di applicare ulteriori tariffe per un totale di 125 miliardi di dollari canadesi entro 21 giorni.

“I nostri dazi rimarranno in vigore fino a quando quelli imposti dagli Stati Uniti non saranno ritirati, e non un momento prima. E se questi dazi non verranno revocati, stiamo portando avanti discussioni attive e continue con province e territori per valutare diverse misure non tariffarie, misure che dimostreranno come in una guerra commerciale non ci siano vincitori”, ha affermato Trudeau.