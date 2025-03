Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

3 Marzo 2025 - 17.10

ATF

Fuori dall’iconografia del presidente immobiliarista, la domanda dalle mille pistole è: su Gaza, c’è del metodo nella follia di Trump?

Ad azzardare una risposta di grande interesse geopolitico, su Haaretz, Hussein Ibish, ricercatore senior presso l’Arab Gulf States Institute, uno dei più autorevoli think thank di geopolitica nel mondo arabo.

Scrive Ibish: “I sei Paesi arabi del Golfo, più gli Stati strategicamente vitali dell’Egitto e della Giordania, si sono recentemente incontrati in Arabia Saudita per iniziare a elaborare una “alternativa” alla “proposta di Gaza” del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’uso delle virgolette è voluto in entrambi i casi. Sia il piano di acquisizione di Trump che l’alternativa araba sono impraticabili nelle circostanze attuali, anche se in misura molto diversa.

Sia Trump che i Paesi arabi – la cui formulazione in corso sarà presumibilmente illustrata in occasione di un vertice d’emergenza della Lega Araba al Cairo questa settimana – stanno tentando uno strano colloquio tra il razionale e lo squilibrato. Tuttavia, entrambi stanno operando al di là della reale prospettiva di attuazione, in particolare a causa delle politiche del governo israeliano. Per sciogliere questo nodo triangolare, è necessario analizzare attentamente le intenzioni di tutte le parti.

L’allucinante fantasia di Trump si basa sullo svuotamento di Gaza dai suoi 2,2milioni di residenti palestinesi – – la maggior parte dei quali già rifugiati da quello che divenne il sud di Israele nel 1948 – e sulla creazione di una “incredibile riviera internazionale” per “i popoli del mondo”. Gli Stati arabi furono quindi costretti a sviluppare una propria “alternativa” in risposta al potere della Casa Bianca. Qualsiasi presidente degli Stati Uniti deve essere preso sul serio, sia a livello nazionale che internazionale, a prescindere da quanto siano sconclusionate le sue dichiarazioni, soprattutto quando le ripete ad nauseam.

Il piano “alternativo” degli Stati arabi

Gli Stati arabi, insieme a quasi tutta la comunità internazionale, sanno che l’assunto chiave della proposta di Trump è un’assurdità fin dall’inizio. I palestinesi non possono andare da nessuna parte. L’Egitto non li accoglierà di certo e anche la Giordania non può e non vuole. Quindi, la stragrande maggioranza di loro rimarrà dove si trova, per un futuro indefinito.

Tuttavia, i paesi arabi stanno assecondando Trump rispondendo ai suoi assurdi vaneggiamenti, perché devono farlo, mentre allo stesso tempo potrebbero avere una possibilità tardiva di fare pressione sul Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, se riusciranno a proporre uno scenario alternativo pragmatico e praticabile per il “giorno dopo” di Gaza.

Questo imperativo non è una novità. Arabi, europei, americani e altri hanno voluto delineare uno scenario realistico post-bellico almeno dal novembre 2023, poco dopo l’inizio della guerra. Ma queste discussioni non sono mai andate avanti perché Netanyahu si è rifiutato categoricamente di prendere in considerazione qualsiasi versione del fondamento indispensabile di un piano del genere: un’amministrazione civile palestinese alternativa che non sia legata ad Hamas.

Ma la politica palestinese è binaria: Se non si tratta di Hamas, allora tale governance deve essere formalmente o informalmente basata sull’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e sull’Autorità Palestinese guidata da Fatah. La comunità internazionale è unita nel riconoscere, come legittimi rappresentanti del popolo palestinese, l’OLP nel registro diplomatico e l’Autorità Palestinese per quanto riguarda la sfera politica e la governance. Quindi, per sostituire Hamas, qualsiasi amministrazione civile alternativa a Gaza dovrebbe attingere funzionalmente il suo potere e la sua autorità da queste entità guidate da Fatah con sede a Ramallah.

Ben prima della visione psicotropa di Trump, e soprattutto da quando ha iniziato a parlarne, la comunità internazionale avrebbe accolto con favore una proposta pratica e quindi i Paesi arabi stanno cercando di delinearne una, nonostante il rifiuto di Netanyahu di prendere in considerazione il concetto. Per loro è una situazione vantaggiosa per tutti: Una soluzione pragmatica per Gaza sulla carta, che si basa principalmente su di loro, ma in cui non verrà chiesto loro, grazie a Netanyahu, di contribuire effettivamente con tutti i soldi o le forze di pace che potrebbero promettere nel prossimo futuro.

La dipendenza di Netanyahu da Hamas

Allora perché Netanyahu è così allergico a un’alternativa ad Hamas, anche dopo l’atroce aggressione del 7 ottobre che ha scatenato 16 mesi di guerra? In effetti, è così contrario che durante l’attuale cessate il fuoco, almeno nella fase 1, quando Israele si è ritirato dalla maggior parte di Gaza, sta accadendo l’inevitabile: Hamas sta riaffermando quotidianamente il suo potere civico e politico in tutto il territorio.

Si tratta di una scelta deliberata e strategica di Israele. Nessuno dovrebbe confondere questo sviluppo con una sorta di coincidenza, incidente o errore di calcolo. È del tutto strategica e rappresenta semplicemente un ritorno al tradizionale approccio divide et impera di Netanyahu nei confronti dei palestinesi.

La logica di Netanyahu presuppone l’imperativo categorico di impedire a tutti i costi la creazione di uno Stato palestinese. È per questo che negli ultimi decenni ha lavorato duramente per mantenere Hamas al potere a Gaza, sebbene circondata, contenuta e periodicamente – e letteralmente – ridotta in dimensioni da guerre di “sfalcio dell’erba”. Ha persino incoraggiato il Qatar a inviare pallet mensili di denaro per coprire gli stipendi dei dipendenti pubblici di Gaza e mantenere il cibo sulle tavole. Qualcuno doveva pagare per questo, quindi perché non Doha, visto che era disposta a farlo?

Allo stesso tempo, Netanyahu e i suoi colleghi hanno lavorato per mantenere l’Autorità Palestinese al potere nelle piccole aree palestinesi autogovernate della Cisgiordania, tenendo Hamas fuori. L’intento era quello di paralizzare il movimento nazionale palestinese dividendolo tra nazionalisti laici e islamisti. La politica funzionò brillantemente, tranne per il piccolo dettaglio che portò inevitabilmente alla catastrofe del 7 ottobre.

Ma proprio come Hamas è stato deliberatamente contenuto ma mantenuto al potere a Gaza, l’Autorità Palestinese è stata sostenuta in Cisgiordania ma continuamente umiliata, degradata, imbarazzata e le è stato negato qualsiasi progresso politico o diplomatico, in particolare verso l’indipendenza, la statualità o persino una maggiore autorità nelle aree sotto il suo controllo nominale.

L’ultima cosa che Netanyahu vorrebbe permettere a Gaza è la creazione di una struttura di potere palestinese alternativa che rafforzi la mano dell’AP e dell’OLP dominate da Fatah e che potenzialmente riunisca i palestinesi sotto la loro guida, emarginando Hamas. Questo perché Fatah, nelle giuste circostanze, potrebbe essere in grado di creare uno stato palestinese, mentre Hamas non può e non vuole. Soprattutto dopo il 7 ottobre, Hamas è troppo radioattivo, ampiamente disprezzato anche nel mondo arabo e troppo disinteressato alla soluzione dei due Stati per rappresentare un tale pericolo.

La leadership israeliana ha dimostrato di preferire trattare con i palestinesi che vogliono uccidere e rapire gli israeliani piuttosto che con quelli che vogliono parlare con gli israeliani e stabilire un accordo praticabile tra due stati. Per il momento, Netanyahu può semplicemente manteere Hamas al potere a Gaza, conducendo una guerra costante per contenerlo e indebolirlo, e mantenere l’Autorità Palestinese in Cisgiordania su un supporto vitale.

È l’ideale. Grazie alle sue stesse macchinazioni, può affermare che non c’è nessuno con cui parlare, nessuna base per uno stato palestinese e nessuna posizione negoziale palestinese unificata. Nonostante il 7 ottobre, continua a seguire la politica del divide et impera, perché l’estrema destra israeliana, che siede nel suo governo, preferisce rischiare altri massacri in stile 7 ottobre a quella che considera una minaccia ben più grave: L’indipendenza palestinese, anche in una piccola parte del paese.

Ma cosa sta tramando Trump? Se avesse menzionato il suo delirio di Gaza una o due volte, o anche meno di dieci volte, si potrebbe liquidare il tutto come una fantasia immobiliare di Manhattan. Ma non smetterà di promuovere il concetto di espellere tutti gli abitanti palestinesi di Gaza e di prendere il controllo del territorio per creare una “magnifica… Riviera del Medio Oriente… per il mondo intero”. Quindi c’è quasi sicuramente un metodo dietro la sua follia.

Non è poi così difficile da individuare. Nella stessa conferenza stampa con Netanyahu, in cui ha insistito ancora una volta sul suo viaggio nell’acido di Gaza, si è anche concentrato sul ripristino delle sanzioni di “massima pressione” sull’Iran. Ma ha sottolineato quanto fosse triste farlo, quanto rispetti l’Iran e gli iraniani e quanto sia interessato a un nuovo accordo nucleare.

Anche gli iraniani, per quanto abbiano reagito con rabbia alle nuove sanzioni, hanno spinto per nuovi negoziati con Washington per quasi due anni, anche prima del crollo di Hezbollah e della caduta di Bashar Assad, le due calamità che li hanno resi praticamente marginali nell’equazione strategica del Medio Oriente.

Gli iraniani hanno un disperato bisogno di un accordo per ottenere un alleggerimento delle sanzioni e il tempo e il respiro per riorganizzarsi, ricostruire e ripensare la loro strategia di sicurezza nazionale, che è andata in pezzi a causa di Israele e della sorprendente vittoria dei ribelli siriani sostenuti dalla Turchia. Teheran ha ancora due potenti carte da giocare: il suo programma nucleare e i considerevoli progressi compiuti verso l’armamento negli anni trascorsi da quando Trump si è scioccamente ritirato dall’accordo di Obama con Teheran; e le potenziali limitazioni volontarie al sostegno dei gruppi di miliziani arabi dell’“Asse della resistenza”, da Hezbollah agli Houthi, che hanno drammaticamente fallito nel fornire la difesa avanzata contro Israele e gli Stati Uniti su cui l’Iran contava.

Inoltre, gli Stati Uniti sono pronti a distruggere il programma nucleare iraniano in pochi giorni se dovessero accorgersi che Teheran sta correndo verso la piena armatura e la creazione di una testata nucleare che possa essere lanciata verso un obiettivo. Per gli iraniani, quindi, la ricerca di un accordo non è un problema.

Anche Trump vuole fortemente un accordo. L’alternativa è una grande campagna di bombardamenti degli Stati Uniti contro le strutture nucleari iraniane. Sarebbe una guerra anche con un Iran molto indebolito, ma feroce, con tentacoli ancora esistenti in tutto il mondo per ritorsioni terribili, tra cui brutali atti di terrorismo contro obiettivi deboli in tutto il mondo.

Ma con un accordo, Trump potrebbe affermare di aver dimostrato che Obama era un idiota e aveva firmato un accordo terribile, di averne ottenuto uno molto migliore e negare fermamente che l’amministrazione Biden abbia contribuito a creare la debolezza iraniana che gli ha presentato questo “accordo molto migliore”, praticamente su un piatto d’argento.

Ma un accordo con Teheran lascerebbe Trump con un grande enigma: come placare un governo israeliano infuriato e i suoi amici evangelici di destra ed ebrei americani. Dovranno essere compensati. Il metodo più ovvio è già stato definito nel documento di Trump “Peace to Prosperity” del gennaio 2020, una farsa taglia e incolla altrimenti ridicola che, cosa fondamentale, prevede l’annessione da parte di Israele di almeno un altro 30% della restante Cisgiordania, compresa la Valle del Giordano.

Questo renderebbe le restanti aree palestinesi interamente circondate dalla Grande Israele, e dovrebbe essere sufficiente per l’infuriata destra israeliana e pro-Israele. In ogni caso, sanno dall’esperienza di Obama che non possono impedire a un presidente americano di fare un accordo con l’Iran. Quindi, tanto vale che prendano quello che possono.

Va notato che in quella stessa famigerata conferenza stampa nello Studio Ovale, Trump disse che avrebbe preso una decisione sulle rivendicazioni di Israele in Cisgiordania entro le prossime quattro settimane. Questa scadenza si avvicina, anche se i tempi potrebbero essere rimandati ancora per molto. Tuttavia, la Knesset si sta già preparando ad annettere un’ampia porzione di Cisgiordania creando una Gerusalemme “metropolitana” pianificata da tempo che taglierà profondamente e dividerà le aree palestinesi.

Trump sta gettando le basi retoriche, ideologiche e atmosferiche per un’annessione importante e fin troppo reale in Cisgiordania, parlando di una campagna di pulizia etnica del tutto fittizia e delirante a Gaza. Il suo “piano” riduce i palestinesi a entità subumane che possono essere spostate nel mondo come tante tessere del domino. Se le cose stanno così, qual è il problema di una piccola annessione in Cisgiordania? A molti americani sembrerà molto meno squilibrata e feroce in confronto, sembrando addirittura un passo indietro dall’orlo del baratro piuttosto che quello che questa politica è in realtà: un salto nel baratro.

Quindi, Trump fa un accordo con l’Iran e chiede un premio Nobel per la pace. Israele mantiene Hamas semi-potente a Gaza, ma sotto costante bombardamento e contenimento. L’Autorità Palestinese si muove a fatica in un bantustan palestinese all’interno di un Israele in espansione che può essere assorbito per essere colonizzato in futuro, proprio come Israele si è costantemente espanso dalla sua fondazione. Gli Stati arabi propongono una soluzione razionale e praticabile e promettono uomini e denaro nella relativa sicurezza che Netanyahu non permetterà mai nulla di tutto ciò.

Tutti vincono… tranne i palestinesi. Quindi cos’altro c’è di nuovo?”, conclude Ibish.

Alla fine del suo lungo e ben documentato report, la domanda posta all’inizio si scioglie. Sì, c’è del metodo nella follia di Trump. Un metodo che liquida definitivamente la questione palestinese, con l’avallo silente dei fratelli-coltelli arabi. Ma anche su questo, non c’è niente di nuovo.