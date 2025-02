McConnell sfida Trump e vota contro Kennedy jr: "Sono un sopravvissuto alla polio, i vaccini salvano vite"

globalist Modifica articolo

13 Febbraio 2025 - 19.13

ATF

Il sopravvissuto alla polio Mitch McConnell afferma di essersi opposto a Kennedy per le sue posizioni sui vaccini

L’ex leader repubblicano del Senato, Mitch McConnell, ha dichiarato di aver rifiutato di votare a favore della conferma di Robert F. Kennedy Jr. come segretario alla Salute a causa del suo scetticismo sui vaccini.

“Sono un sopravvissuto alla polio infantile. Nel corso della mia vita, ho visto i vaccini salvare milioni di vite da malattie devastanti negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Non permetterò che si rimettano in discussione cure comprovate, così come non lo faranno milioni di americani che devono la loro sopravvivenza e qualità della vita a questi miracoli della scienza”, ha dichiarato McConnell, l’unico repubblicano a votare contro la conferma di Kennedy.

“Individui, genitori e famiglie hanno il diritto di lottare per una nazione più sana e di pretendere la migliore consulenza scientifica possibile per prevenire e curare le malattie. Ma avere una storia di diffusione di pericolose teorie del complotto e di indebolimento della fiducia nelle istituzioni sanitarie pubbliche non dà a Kennedy il diritto di guidare questi importanti sforzi.”

Questo è il secondo giorno consecutivo in cui McConnell si oppone a uno dei candidati di Trump. Ieri, infatti, è stato l’unico repubblicano a votare contro la conferma di Tulsi Gabbard come direttrice dell’intelligence nazionale.