Ma quale "Re" o "Genio": Netanyahu è il "maggiordomo" di Trump, immobiliarista di Gaza

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

7 Febbraio 2025 - 12.58

ATF

Ma quale “Re”. Ma quale “Genio”. Benjamin Netanyahu è il gestore del “protettorato di Trump” chiamato Israele.

Netanyahu non è né un re né un genio e il piano di Trump per Gaza lo ha umiliato

È il titolo di Haaretz ad una puntuta analisi di Carolina Landsmann.

Scrive Landsmann: “La destra può acclamare “Re Bibi” fino alla raucedine e la “sinistra” può iperventilare per il fatto che il “genio” l’ha fatto di nuovo. Ma il Primo ministro Benjamin Netanyahu non è né un re né un genio.

È il capo di un protettorato che si è dimostrato incapace di controllare il territorio che gli era stato affidato, lasciando al leader dell’impero l’unica scelta di prendere le redini – e il territorio – nelle proprie mani.

Il silenzio di Netanyahu quando il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto al mondo intero e a sua moglie, per così dire, che “gli Stati Uniti prenderanno il controllo della Striscia di Gaza”, è stato un silenzio imbarazzato, come quello di un bambino i cui genitori hanno deciso di rimettergli il pannolino di notte perché si è scoperto che non è completamente addestrato al bagno.

Prima ancora di parlare della vergogna del trasferimento di popolazione che ha generosamente proposto di effettuare, dobbiamo dire che non c’è niente di più imbarazzante di quello che Trump ha fatto a Netanyahu “Ragazzino, lascia che papà pulisca il casino che hai fatto qui in mia assenza”.

Si possono criticare i palestinesi perché non hanno ancora prodotto nessuno come David Ben-Gurion. Ma il loro fallimento in questo senso non dovrebbe impedirci di vedere il nostro fallimento su questo tema. Ben-Gurion è morto molto tempo fa e l’attuale leadership israeliana è un perfetto esempio di declino generazionale.

Non è un caso che il “blocco basato sulla fede” creda che Trump sia il messia.

Netanyahu ha perso il controllo del conflitto israelo-palestinese.

La sua fama era quella di essere riuscito a gestire il conflitto. Ma abbiamo visto come hanno funzionato tutti i suoi rischi calcolati con Hamas e gli scacchi che ha giocato con il suo ex leader, Yahya Sinwar.

Eppure, ancora oggi, a distanza di quasi un anno e mezzo, non ha nemmeno uno straccio di idea su come tirarci fuori da questo pasticcio. È un finto statista. Bill the Cat sarebbe meglio di lui.

Dopo Pearl Harbor, l’America aveva almeno il D-Day di cui vantarsi. E noi cosa avevamo? Un bulldozer D-9. L’opinionista Yinon Magal ha twittato: “Alla fine, il D-9 è ciò che ha plasmato la natura della guerra. È ciò che ha spinto i gazawi a tornare a sud”. Ed è orgoglioso di questo.

Questo dimostra semplicemente che si possono portare gli ebrei fuori dall’Egitto, ma è impossibile portare l’Egitto fuori dagli ebrei. Eravamo schiavi, s-l-a-v-e-s. E ora siamo liberi? Per favore.

E qual è stata la cosa più umiliante di tutte? Sarebbe una cosa se gli americani avessero preso Gaza con il loro esercito e avessero gestito il loro Mc-Transfer. Ma non fate ridere Mr. America First. Gli stivali americani dovrebbero sporcarsi sul suolo di Gaza? Cos’è questo, il Vietnam? Cos’è questo, la Corea? Prima di tutto, le Forze di Difesa Israeliane faranno piazza pulita per gli occidentali, con il sangue e le anime dei nostri figli e figlie.

Trump vuole lo stesso accordo che hanno i coloni ebrei: massima terra, minimi arabi. Forse la megadonatrice Miriam Adelson ha sviluppato il suo appetito per la Cisgiordania e Gaza, e Gaza è la prima.

Otterrà la terra gratuitamente e ci costruirà sopra a basso costo. (E l’Idf fornirà la sicurezza per l’intera operazione, a spese dei contribuenti israeliani. Perché che valore ha il “piccolo Satana” se non lo controlliamo?

Questo è l’accordo che Trump sta offrendo, l’accordo del secolo! In base a questo accordo, la razza minore farà la pulizia etnica e poi la razza minore potrà andarsene. L’America otterrà uno dei porti più strategici del Medio Oriente e l’Idf sarà responsabile del coordinamento della sicurezza.

E per chi non l’avesse capito, giovedì Trump ha rilasciato un chiarimento sulla Verità Sociale. “La Striscia di Gaza sarà consegnata agli Stati Uniti da Israele al termine dei combattimenti”, ha scritto. Gli Stati Uniti inizieranno poi, “lentamente e con attenzione”, a costruire quello che diventerà uno degli “sviluppi più spettacolari del suo genere”. E, sottolineava, “gli Stati Uniti non avrebbero avuto bisogno di soldati!”.

Anche se si tratta di un’illusione americana, sarebbe saggio comprendere il ruolo umiliante che Israele è destinato a svolgere”, conclude Landsmann.

Un pericoloso psicopatico

Annota, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Uri Misgav: “Non ci sarà un trasferimento di popolazione dalla Striscia di Gaza e gli americani non vi costruiranno una Riviera. Non c’è un piano, non c’è un lavoro amministrativo preventivo, non c’è una fattibilità, non c’è nessuno che accoglierà due milioni di palestinesi. Non siamo ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Più di un milione di tedeschi non verranno trasferiti dai Sudeti in Cecoslovacchia, né milioni di ebrei nel Governatorato Generale per la regione polacca occupata. Durante il suo primo mandato, il presidente degli Stati Uniti ha suggerito che la Corea del Nord “potrebbe avere i migliori hotel del mondo” se rinunciasse alle sue armi nucleari. Da quando ha vinto le elezioni a novembre, ha parlato di reclamare il Canale di Panama, comprare la Groenlandia e annettere il Canada.

Siamo abbastanza vecchi da ricordarci di quando blaterava, durante un incontro con Benjamin Netanyahu, dell’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. L’opinionista israeliano di destra Shimon Riklin ha ballato con una bandiera israeliana fuori dalla Casa Bianca; Yonatan Urich, consigliere del primo ministro per i media, ha twittato: “Domenica la sovranità su tutti gli insediamenti”. Da allora sono passate molte, molte domeniche.

È un insulto all’intelligenza umana prendere sul serio la retorica di Trump. È uno psicopatico malato e viviamo in un’epoca di arretratezza galoppante. Anche Netanyahu è uno psicopatico senza coscienza, ma non è stupido.

Anche lui si è bloccato quando Trump ha parlato di trasferire i residenti di Gaza, in preda all’euforia per gli imbarazzanti complimenti che Netanyahu gli ha rivolto. Come ha detto Levi Eshkol? “Nessuno è mai stato schiaffeggiato per essersi inginocchiato”.

Quando l’abituale viaggio americano dei Netanyahu e dei loro sicofanti svanirà, la realtà rimarrà, come una sbornia familiare che torna a farci visita dopo una notte di bagordi.

È triste vedere che troppe figure e media israeliani collaborano a questo falò delle vanità, con dibattiti al livello di una lezione di educazione civica di seconda media – trasferimento di popolazione: pro e contro.

Prima ancora dell’aspetto morale, questo suggerisce soprattutto superficialità e pigrizia. Questi elementi dei media israeliani sono così facili da manipolare. In questo, sia Trump che Netanyahu sono davvero esperti: un costante bombardamento di parole vuote su cose che non accadranno mai.

Con nostro grande rammarico (lo stupore non è più il caso di dirlo), ci sono anche figure dell’“opposizione” che si offrono subito come volontari per mettersi sotto la barella, per aiutare a sopportare il peso.

Primo fra tutti Benny Gantz, che ha dichiarato che la proposta di Trump mostra “un pensiero creativo, originale e intrigante”. Domani Trump non si ricorderà più a cosa stesse pensando e a noi resterà Gantz.

È davvero una causa persa. Ma il campo politico che rappresenta l’Israele sano, realistico e sobrio – da Naftali Bennett a Yair Golan (sì, sì, questa è l’unica coalizione che potrebbe, forse, salvare Israele) – deve svegliarsi e riorganizzarsi.

Ha il dovere urgente di organizzarsi per continuare a lottare per il rilascio degli ostaggi, contro la ripresa della guerra a Gaza, per rovesciare il governo di distruzione, per ricostruire le comunità di confine di Gaza e la Galilea e per l’istituzione di una commissione d’inchiesta statale sulla più grande sconfitta strategica nella storia del Paese.

Non abbiamo bambini da risparmiare per guerre inutili. Non abbiamo più ostaggi agonizzanti da sacrificare sull’altare del governo Smotrich-Ben-Gvir. Non abbiamo tempo da perdere con le sciocchezze di Trump e gli applausi sommessi di Amit Segal.

Trump sta per trascinare l’Occidente in una catastrofe che forse non abbiamo mai visto né osato immaginare.

Nel frattempo, Russia e Cina aspettano, sfregandosi le mani per la gioia. Netanyahu e la sua roccia di sostegno, spuntata all’improvviso dopo una vacanza di 70 giorni a Miami, questa settimana hanno dedicato quattro ore e mezza a un’intervista registrata con la pastora televangelista Paula White.

Gli evangelici attendono con ansia la seconda venuta di Gesù Cristo, scatenata dalla guerra di Gog e Magog sul Monte Megiddo. Non possiamo permetterci di essere le pedine di pazzi anglofoni provenienti dalla Florida o da Cesarea. Nella nostra terra sanguinante e tragica, ci sono due nazioni; questo non cambierà. Non andranno da nessuna parte. La vita non è un reality show. La vita è realtà”, conclude Misgav.

Così è. Per fortuna in Israele c’è ancora chi non ha abbassato la guardia e continua a battersi. Noi siamo con loro. Nel modo che attiene a chi fa di mestiere il giornalista: dare voce, far conoscere, analisi e autori che mai, statene certi, ritroverete sulla stampa mainstream di casa nostra, carta e siti collegati. Sono troppo impegnati , h24, a propagandare l’Israele di Netanyahu.