Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

19 Marzo 2026 - 20.08

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Per riassumere. Punto primo: Israele è retto oggi da un governo fascista-messianico che ha la guerra perpetua come fine e la convinzione di essere, per volontà divina e pavidità internazionale, al di sopra del diritto e della legge.

Punto secondo: Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir e compagna brutta non sono dei golpisti tradizionali, per capirci non sono saliti al potere per con un golpe militare. Sono espressione politica di una parte forse non maggioritaria ma certamente significativa dell’opinione pubblica israeliana.

Punto terzo: se questa destra vince è anche perché non esiste una proposta politica alternativa, visto che una parte della leadership della cosiddetta opposizione, Lapid, Gantz etc, sembrano fotocopie malriuscite dell’originale Netanyahu.

Punto quarto: in Israele esiste ancora una eroica minoranza della minoranza che continua a battersi quotidianamente contro la deriva guerrafondaia e disumana di chi governa. Di questa minoranza illuminata, ma pur sempre minoranza, fanno parte le giornaliste e i giornalisti di Haaretz, e quelli del sito +972.

Giornaliste e giornalisti dalla schiena dritta, che non si sono lasciati militarizzare dai governanti al potere, ma continuano a produrre analisi, opinioni, reportage dal campo che smantellano la narrazione di regime.

Da anni Globalist ha scelto di raccontare la deriva d’Israele attraverso i loro articoli, con la convinzione che altrimenti l’Israele resiliente sarebbe stata cancellata non solo all’interno del Paese ma qui da noi. Oscurata se non addirittura colpevolizzata dagli ultras di Netanyahu, quelli per cui Israele ha sempre e comunque ragione.

Dell’Israele che resiste fanno parte grandi giornalisti come Gideon Levy e Uri Misgav, firme di punta del quotidiano progressista di Tel Aviv.

Netanyahu, il boss mafioso, va fiero di ciò di cui dovrebbe vergognarsi

Così Levy: “Due uomini, in cravatta e sorridenti, attraversano a grandi passi l’atrio di un edificio di uffici. Il loro inglese è impeccabile. «Sono vivo, ma ho questo biglietto», dice uno, tirando fuori dalla tasca della giacca una scheda perforata simile a quelle che un tempo si usavano in Israele sugli autobus, sui quali lui non ha mai viaggiato.

«Non leggerla», dice al suo compagno, fingendo di nascondergli la tessera. Il secondo uomo distoglie lo sguardo. «Oggi ho cancellato due nomi su questa tessera a perforazione, e vedi quanti ne restano ancora in questo lotto», dice il primo, condividendo comunque un segreto.

«Sai qual è la buona notizia?», dice il secondo, «Il mio nome non è sulla tessera a perforazione».

I due scoppiano in una risata che allevia la tensione. «Sei nella lista dei buoni», rassicura il primo il suo amico. «Spalla a spalla, ci stiamo sbarazzando di questi pazzi furiosi», dice, tirando di nuovo fuori la scheda dalla tasca. «Li stiamo spazzando via», si vanta. «Mi piace», risponde il suo amico.

Non è una serie poliziesca, non è un film sulla mafia, non si tratta di omicidi della malavita, né di killer a pagamento. Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e l’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, che uno Stato ebraico dal Nilo all’Eufrate a loro immagine e somiglianza, sono orgogliosi di atti di omicidio. Non c’è altro modo per descriverlo. Netanyahu ha pubblicato il video sui suoi account social, orgoglioso di essere un boss di primo piano. Recita bene la sua parte.

Ma Netanyahu non ha bisogno di dimostrare il suo talento recitativo: il video è fedele alla realtà, non è finzione, ma un documentario. Israele come organizzazione criminale, Netanyahu come boss mafioso. Lui e i realizzatori del video meritano elogi per la loro onestà e la volontà di raccontare le cose come stanno.

Israele come mafia. Dovrebbe vergognarsi di esserne orgoglioso. La Bulgaria un tempo usava ombrelli avvelenati per eliminare i dissidenti, e ora se ne vergogna. Israele uccide con attacchi aerei e ne va fiero.

Mentre esulta, l’immaginazione prende il volo, e i media e il pubblico tremano di eccitazione ad ogni assassinio. Israele ha già eliminato una parte significativa delle leadership che lo circondano. I cimiteri del Medio Oriente sono pieni zeppi delle tombe di statisti e comandanti, scienziati, giornalisti e anche intellettuali che Israele ha assassinato. Dal poeta Ghassan Kanafani a Beirut nel 1972 al massimo funzionario della sicurezza iraniana Ali Larijani Teheran nel 2026, le carte della morte di Israele sono piene, finché non vengono sostituite con altre nuove.

L’obiettivo dell’assassinio, che non è stato assassinato perché non era mai nato, né la vittima dell’assassinio senza un successore. C’è solo una differenza tra le serie poliziesche e gli omicidi nella vita reale: su Netflix, a volte c’è spazio per mettere in discussione la legittimità degli atti. Nel true crime israeliano, non ci sono domande del genere. Sono visti non solo come legittimi, ma anche come motivo di orgoglio.

Qual è la cosa migliore che Israele ha fatto negli ultimi due anni? L’operazione “Pager” ”? L’orgoglio nazionale per aver mutilato centinaia di persone e ucciso decine? O forse l’eliminazione di Hassan Nasrallah e dei suoi uomini, Yahya Sinwar e suo fratello Mohammed, l’Ayatollah Ali Khamenei e i suoi studenti da Khan Yunis a Teheran. Che bel mondo abbiamo creato.

Gli opinionisti dei media israeliani fanno a gara per indovinare il prossimo obiettivo e quello successivo, tracciando delle X. Il primo ministro e l’ambasciatore girano un video da brividi sugli omicidi mirati. «Lo adoro», dice l’ambasciatore, con gli occhi che brillano. Ma al di là del pretenzioso «quanto sono belle le tue tende» e di quanto siamo eroi, non si può sfuggire alla verità: l’assassinio è un eufemismo per omicidio. I suoi pianificatori ed esecutori sono assassini. Uno Stato che uccide leader in numero così elevato non può essere un membro rispettabile della comunità delle nazioni.

Quando il primo ministro si vanta del suo “talloncino delle morti”, non c’è da stupirsi che i poliziotti di frontiera uccidano una famiglia palestinese per divertimento. Quando l’ambasciatore statunitense dice che “lo adora”, non ci si dovrebbe sorprendere del disgusto che il suo Paese ispira.

La guerra è un affare sporco. Gli omicidi politici non ne sono una parte inevitabile; sono atti di omicidio”, conclude Levy.

Da applausi.

Il consenso israeliano: vivere senza guerra è un male

Come lo è Uri Misgav, che sempre su Haaretz disvela la psicologia di una nazione, così come è stata plasmata dalla narrazione di una comunicazione irregimentata.

Annota Misgav: “Queste righe vengono scritte in via Weizmann, intitolata al primo presidente del Paese. Sono appena tornato da una visita all’ospedale Ichilov, che sta operando in un parcheggio sotterraneo trasformato in ospedale da campo.

Pochi minuti fa è suonata un’altra sirena. Durante la raffica di razzi della notte scorsa, due civili sono stati uccisi nel loro appartamento a Ramat Gan.

Il nord viene bombardato senza pietà, da Nahariya a Kiryat Shmona. La prima pagina del quotidiano Ma’ariv urla: “Non ci sono eredi a Teheran”. Sulla prima pagina di Yedioth Ahronoth c’è una sorta di gioco del tris con segni rossi sulle foto di due alti funzionari iraniani che sono stati assassinati.

Il primo ministro israeliano ha mostrato ai suoi sudditi un video in inglese in cui mostra all’ambasciatore americano una scheda perforata, che apparentemente segna i leader che Israele è riuscito ad assassinare. Si sentono delle risate.

Mi rendo conto che siamo passati a una guerra di omicidi. L’obiettivo della guerra è stato aggiornato. Tre settimane fa, ci è stato detto che questa è una guerra senza scelta, volta a rimuovere una minaccia esistenziale nucleare-balistica e a sostituire il regime in Iran. Da allora, si è scoperto che il regime è ancora intatto, l’uranio e le centrifughe sono al sicuro e i missili non smettono di volare. Non riesco a superare questo errore logico. I cittadini di questo Paese sono stati convinti che un Paese grande e lontano dovesse essere attaccato per impedire la possibilità che lanciasse missili contro di noi, e da allora i missili continuano a essere lanciati contro di noi. C’è scritto sulla fronte dei cittadini di questo Paese che siamo tutti degli ingenui?

Dietro al commentatore Nir Dvori su Channel 12 News si vedono i bombardieri dell’aeronautica militare. La didascalia che accompagna i suoi commenti recita: “L’elenco degli obiettivi dell’Idf e i timori che la guerra finisca”. Israele è diventato un luogo in cui la gente teme che la guerra finisca. La guerra è un bene, vivere senza è un male.

Secondo i sondaggi di opinione, una solida maggioranza della popolazione vuole che la guerra continui. C’è anche una tendenza crescente a sostegno di una manovra di terra in Libano. Sono passati ormai 50 anni dall’Operazione Litani, seguita dalla prima, seconda e terza guerra del Libano.

In un video diventato virale, condiviso con orgoglio dai portavoce dei media, si vede un comandante del battaglione Golani dell’Idf che tiene un discorso di incoraggiamento ai suoi soldati prima che entrino in Libano. «Siamo migliori di loro», urla, «li fotteremo!» I soldati esultano e si mettono a cantare e ballare, citando un canto biblico che incita alla vendetta.

Israele sta perdendo la sua umanità, travolto dall’ultranazionalismo e dalla religiosità. Le guardie carcerarie militari incriminate per gli abusi sadici su un detenuto ammanettato vengono definite “gli eroi della Forza 100” e ampiamente lodate. diventati routine. Questa settimana, nel corso di un’operazione notturna, agenti della Polizia di Frontiera in incognito hanno ucciso un’intera famiglia perché si sentivano “minacciati”.

Nel frattempo, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha riaccolto tra le sue braccia il dipendente qatariota Yonatan Urich, procedendo a pubblicare una raffica frenetica di videoclip e foto di pubbliche relazioni: con una tazza di caffè, con un pupazzo di Bugs Bunny, con un telefono mentre apparentemente approva l’assassinio di alti funzionari iraniani. Truccato pesantemente, distaccato dalla realtà, sembra estremamente compiaciuto.

E ha buoni motivi per esserlo. Nessuno degli obiettivi della guerra è stato raggiunto, ma l’establishment della difesa e i media stanno sacrificando il Paese per lui su un piatto d’argento. La polizia è da tempo sotto il suo controllo. La presa di potere sul servizio di sicurezza Shin Bet è stata completata. Presto, il suo fedele segretario militare Roman Gofman verrà paracadutato al vertice del Mossad. Il capo di stato maggiore dell’Idf Eyal Zamir è una comparsa in questo spettacolo, semplicemente un generale che obbedisce agli ordini.

Gli studi televisivi continuano ad analizzare con grande gravità e in tutta serietà questa guerra di inganni, in cui Netanyahu ha trascinato l’eccentrico Trump mentre il processo contro il primo si avvicina a una sentenza di condanna per corruzione, e con i sondaggi che lo danno in calo mentre continua a rifiutare ostinatamente una commissione d’inchiesta che esamini il massacro e la guerra nella Striscia di Gaza. I seggi alla Knesset non torneranno a Netanyahu, perché c’è un limite anche all’ottusità degli israeliani.

Questa settimana è sembrato formalmente che nemmeno le elezioni ci libereranno dall’incubo. Il blocco di Netanyahu non permetterà che si tengano come previsto dalla legge e, in ogni caso, non ne riconoscerà i risultati. Dichiarare guerra alla Commissione Elettorale (definendola una commissione di «metà della nazione») getta le basi per una simile eventualità. Se l’Israele sano di mente non si sveglia in fretta, sarà distrutto”, conclude Misgav.

Un grido d’allarme drammatico. Ultima chiamata all’Israele sano per evitare il peggio del peggio. Forse è troppo tardi.