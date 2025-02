L’Ue pronta a reagire se Trump imporrà 'dazi ingiusti' sui prodotti europei

globalist Modifica articolo

2 Febbraio 2025 - 18.40

ATF

L’Unione Europea ha promesso di “rispondere con fermezza” nel caso in cui Donald Trump dovesse imporre dazi “ingiusti” sul blocco, in seguito alle minacce del Presidente degli Stati Uniti di ampliare la sua guerra commerciale.

Trump ha dichiarato di poter estendere i dazi già previsti per Canada, Messico e Cina, che entreranno in vigore martedì, anche all’UE.

“La Commissione Europea, al momento, non è a conoscenza di ulteriori dazi imposti sui prodotti dell’UE”, si legge in una nota ufficiale. “Tuttavia, l’UE risponderebbe con fermezza a qualsiasi partner commerciale che imponga dazi in modo ingiusto o arbitrario.”

“Misure tariffarie generalizzate aumentano i costi per le imprese, danneggiano lavoratori e consumatori”, ha dichiarato un portavoce. “I dazi generano perturbazioni economiche inutili e alimentano l’inflazione. Sono dannosi per tutte le parti coinvolte.”

Le dichiarazioni arrivano dopo che un alto funzionario finanziario ha avvertito che l’Europa non si lascerà “calpestare”.

Klaas Knot, presidente della banca centrale olandese e membro del consiglio della Banca Centrale Europea, ha dichiarato al programma televisivo olandese Buitenhof: “L’UE non si farà mettere i piedi in testa. Siamo anche noi un potente blocco commerciale con 400 milioni di consumatori.”

Knot ha affermato che preferirebbe evitare ritorsioni contro i dazi imposti da Trump, ma che queste sarebbero probabilmente inevitabili per ragioni politiche.

Nel frattempo, la ministra dell’Interno Yvette Cooper ha avvertito che l’imposizione dei dazi da parte di Trump rischia di avere un “impatto davvero dannoso” sull’economia globale.

“Vogliamo ridurre le barriere al commercio, rendere più semplice la vita alle imprese”, ha dichiarato alla BBC nel programma Sunday with Laura Kuenssberg.

Andrew Griffith, ministro ombra per il commercio, ha suggerito che la Brexit potrebbe permettere al Regno Unito di evitare i dazi statunitensi. “Il Regno Unito ha una politica commerciale indipendente”, ha sottolineato.

Knot ha poi spiegato che l’aumento dei prezzi negli Stati Uniti, causato dai dazi, porterà a tassi d’interesse più alti, poiché i responsabili della politica monetaria cercheranno di contenere l’inflazione, con un conseguente indebolimento dell’euro rispetto al dollaro.

“Stiamo già vedendo questi effetti riflessi nei tassi d’interesse a lungo termine”, ha aggiunto. “Parte di questo impatto si riverserà anche sull’Europa.”