"O due Stati o il genocidio": l'opinione del grande storico israeliano Benny Morris

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

31 Gennaio 2025 - 15.15

ATF

Nel campo degli studi storici, Benny Morris è un’autorità assoluta. Capofila dei “nuovi storici” israeliani, Morris insegna all’Università Ben Gurion di Beersheba. È autore di diverse opere fondamentali su Israele e la Palestina, tra cui, solo per citarne alcune in una sconfinata pubblicistica, il bestseller Vittime (2001), Mossad (2003, scritto assieme a Ian Black), 1948 (2004), tutti disponibili in Bur, ed Esilio (Rizzoli 2005).

O due Stati o il genocidio

È il titolo di una sua riflessione, a cavallo tra storia e politica, su Haaretz. Un contributo di straordinaria rilevanza che dà conto del passaggio epocale che investe due popoli e il futuro stesso, come democrazia funzionante ed eticità, d’Israele.

Scrive il professor Morris: “Israele non sta commettendo un genocidio a Gaza. Il procuratore dell’Aia e tutti i dotti professori, da Omer Bartov in giù, che parlano di genocidio, si sbagliano. Il governo non ha una politica di genocidio, non c’è una decisione dei leader israeliani di commettere un genocidio, non c’è un’intenzione deliberata di spazzare via i palestinesi e non ci sono ordini che arrivano dal governo all’esercito o dai capi dell’esercito ai ranghi operativi per uccidere “i palestinesi”. Molti di loro sono stati uccisi, ma non si tratta di una politica.

Ma il genocidio potrebbe essere imminente. Israele potrebbe essere sulla buona strada, già immerso nel circolo vizioso che porta all’omicidio di massa, plasmando i cuori e le menti del pubblico.

In termini di cuori e menti, una parte della nazione è già lì, anche se non se ne rende conto: gli israeliani che amano citare “Amalek” in riferimento ai palestinesi. Nemico biblico degli israeliti, la Torah ha decretato che ogni ricordo di Amalek deve essere sterminato.

Questi sono gli stessi israeliani che parlano ad alta voce o sottovoce di sradicare i palestinesi dalla loro terra, di esilio e di trasferimenti.

(Vale la pena ricordare che i nazisti, all’inizio della Seconda Guerra Mondiale nel 1939-1940, parlavano di esiliare gli ebrei d’Europa in Madagascar o altrove, prima di iniziare lo sterminio di massa).

Molte persone del campo sionista religioso e altri accaniti partigiani di Bibi dichiarato apertamente il loro desiderio di spianare Nablus (la biblica Shechem, come viene chiamata in ebraico), Jenin e altri villaggi arabi. Non molto tempo fa, in occasione del funerale delle due donne dell’insediamento cisgiordano di Kedumim uccise in un attacco terroristico, gli oratori hanno chiesto di spianare le città e i villaggi palestinesi.

Non vedono i palestinesi come esseri umani. E sono certo che se e quando gli ostaggi torneranno in Israele nelle prossime fasi di liberazione, vivi o morti, fisicamente e mentalmente sani o meno, questo sentimento non potrà che accelerare.

La disumanizzazione che deve attecchire prima dell’omicidio di massa è già arrivata. Una volta un ministro in Israele parlò di “scarafaggi in bottiglia” e fu rimproverato. Oggi non c’è quasi nessun rimprovero.

L’opinione pubblica ebraica sembra in gran parte indifferente alle uccisioni di massa a Gaza, anche di donne e bambini. È apatico nei confronti dell’affamamento dei palestinesi in Cisgiordania, grazie al divieto di lavorare in Israele, e delle violente vessazioni subite dai palestinesi in quella zona, tra cui, nell’ultimo anno, alcuni uccisi per mano dei coloni.

La disumanizzazione è evidente ogni giorno, dalle testimonianze dei soldati, dalle uccisioni di civili a Gaza, dalla brutalità mostrata da soldati e carcerieri mentre i detenuti, alcuni di Hamas e altri civili, vengono condotti seminudi nei campi di detenzione, dalla routine di percosse e torture nei campi di detenzione e nelle prigioni stesse. L’opinione pubblica ebraico-israeliana è indifferente a tutto questo.

E a quanto pare anche i responsabili politici lo sono. Sono incessantemente colpiti da atti di ingiustizia e corruzione, da manipolazioni provenienti da ogni dove; quindi, sono impotenti di fronte a questa crudeltà straripante. Sono tutti segni della disumanizzazione che precede e promuove il genocidio.

Non c’è dubbio che il processo che Israele sta attraversando derivi almeno in parte da un processo parallelo di disumanizzazione degli ebrei che si è sviluppato tra i nostri vicini musulmani palestinesi.

Le basi sono state gettate agli albori dell’Islam, in un incontro che si trova nel Corano tra il Profeta Maometto e gli ebrei di Hejaz, nella penisola araba. Gli ebrei vengono descritti come un popolo umile, assassini di profeti, discendenti di scimmie e maiali e alla fine vengono massacrati e sradicati dalla regione.

Queste idee riecheggiano nello statuto di fondazione del partito più popolare tra i palestinesi, Hamas.

Lo statuto di Hamas, risalente al 1988, afferma che gli ebrei devono essere inseguiti e uccisi e che le rocce e gli alberi dietro i quali l’ebreo può nascondersi sono obbligati a collaborare e a informare gli inseguitori che l’ebreo si nasconde lì.

Il pensiero è genocida. Nella Carta, gli “ebrei” sono rappresentati come il diavolo, come coloro che sono responsabili dello scoppio delle guerre – la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, la Rivoluzione Francese nel XIX secolo, la Rivoluzione Russa nel XX secolo e persino dell’istituzione delle Nazioni Unite (un’organizzazione che in realtà continua a fare molto per conto di Hamas e dei palestinesi nel loro complesso ogni giorno).

Il massacro di massa degli ebrei nel sud di Israele il 7 ottobre 2023 non ha colpito né i bambini né gli anziani. Gli assassini sono stati glorificati mentre compivano il massacro. L’orrore può essere inteso solo come un’espressione dell’odio che trasuda dal Corano e dal conseguente statuto di Hamas. Uno degli assassini è stato registrato la mattina del 7 ottobre mentre telefonava al padre, raccontando estasiato di aver appena massacrato degli ebrei che si erano nascosti in un rifugio antiatomico.

Ma non tutto l’odio deriva dall’ideologia. C’è anche la storia e le azioni. È facile ricostruire il processo attraverso il quale i cuori e le menti arabe sono stati preparati a commettere un genocidio.

Un elemento centrale è stato lo sradicamento della maggioranza dei palestinesi dalle loro case nella guerra del 1948 (una guerra iniziata da loro) e dal 1967, per oltre 50 anni, gli ebrei hanno controllato la Cisgiordania e oppresso gli abitanti palestinesi, spesso con brutalità e sempre con umiliazioni.

Nel corso dei decenni, il numero di palestinesi rinchiusi nelle carceri israeliane ha superato di gran lunga le 100.000 unità. Anche i gazawi sono stati a lungo oppressi e arrestati dagli ebrei.

Per decenni sono stati assediati e impossibilitati a entrare o uscire, e di tanto in tanto bombardati con fuoco dal cielo e dal suolo in risposta ai razzi che lanciavano verso il sud di Israele. Le uccisioni e gli sfollamenti di massa degli ultimi 15 mesi non faranno altro che aumentare la disponibilità a un genocidio contro gli ebrei.

Tra gli ebrei, il processo è stato per certi versi simile. Per alcuni ebrei, inizia con le Sacre Scritture. La Bibbia descrive la conquista e la colonizzazione della terra ai tempi di Giosuè e del libro dei Giudici, che fu accompagnata da atti di espulsione e di massacro e persino da comandamenti per massacrare lo straniero Amalek.

E per tutti gli ebrei, il processo include tutti i diversi massacri che sono stati inflitti agli ebrei negli ultimi 2.000 anni, principalmente da parte dei cristiani ma anche da parte dei musulmani (ad esempio il pogrom di Farhud del 1941 a Baghdad) , culminando nell’Olocausto.

Inoltre, nel corso del XX secolo ci sono stati gli incessanti attacchi terroristici da parte degli arabi contro gli ebrei in Israele prima e dopo la fondazione dello Stato (Hebron, Safed, il convoglio di Hadassah, Ma’alot, ecc.)

Il 7 ottobre è stato l’evento più importante per preparare i cuori e le menti degli ebrei al genocidio e, a quanto pare, il genocidio arriverà prima o poi. Il tasso di natalità sproporzionato tra le popolazioni ebraiche, che tende ad assumere un atteggiamento forte e aggressivo nei confronti degli arabi, non fa che avvicinare il potenziale di questo evento.

E si può contare sugli arabi per fornire la scusa e la scintilla. Non sarà come il 7 ottobre. Non ci sarà un’altra invasione di massa da Gaza verso il sud di Israele. L’Idf e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno sicuramente imparato la lezione.

Ma ci sarà un’azione che fungerà da scintilla: uno o più raid sugli insediamenti che causeranno numerose vittime, l’abbattimento di uno o più jet israeliani carichi di ebrei, l’affondamento di una nave da crociera in partenza da Haifa, l’avvelenamento di fonti d’acqua o il rilascio di gas velenosi nell’aria.

L’innesco arriverà – e poi seguirà il genocidio – con il bombardamento indiscriminato delle città dall’alto, senza alcun tentativo di distinguere tra civili e combattenti, o con i campi di sterminio. Forse ci sarà una combinazione di espulsione (pulizia etnica) e omicidio di massa, come i turchi fecero con le comunità cristiane in Asia Minore tra il 1894 e il 1924.

Se la questione palestinese, che il 7 ottobre ha riportato alla coscienza del mondo e alla nostra coscienza, non viene risolta e la soluzione dei due Stati, l’unica possibile, non viene attuata (anche se in questo momento sembra del tutto inimmaginabile), alla fine il genocidio arriverà e la parte più forte, ovviamente, sarà quella che lo perpetrerà”, conclude Morris.

