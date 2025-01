Putin e Trump, il combattimento tra galli che si svolgerà sul palco globale

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

25 Gennaio 2025 - 22.26

ATF

Con lentezza, la Russia si prepara per la rivoluzione dei droni.

Si prevede di avere un milione di droni nel 2035, l’80% dei quali prodotti su suolo nazionale, rispetto ai 40.000 attualmente, il 60% dei quali importati. I principali stabilimenti di produzione di droni sono ora concentrati in Tatarstan, nella regione degli Urali, sotto il timone di una holding guidata, infine, dalla figlia di Putin, Ekaterina Tikhonov.

A proposito di StravaLeaks (date delle pattuglie di sottomarini nucleari francesi a Brest, rivelate dalla sconsideratezza dei membri dell’equipaggio).

Dobbiamo renderci conto che oggi viviamo in un nuovo mondo, ultra-interconnesso, trasparente e ritmico dall’istante di click che diventa sempre più difficile da “musellare”. Pertanto, tutti gli standard di sicurezza in tutti i settori devono essere rivisti e corretti in futuro.

Dopo la seconda guerra mondiale, l’Europa si infantilizzò, sotto l’ombrello americano, nella “insostenibile leggerezza dell’essere (Milan Kundera)”. Ma oggi si ritrova tetanizzata, come un coniglio incastrato dai fari del bulldozer di Trump, di fronte alla Russia di Putin che “porta la guerra in sé come la nuvola porta la tempesta! “

Per negoziare con Putin?

Nel mondo ideale, no! Non negoziamo con un terrorista, lo fermiamo.

Quante volte l’ho detto e scritto?

Ma il nostro mondo non è ideale.

Trump, il presidente democraticamente eletto della prima potenza mondiale, è ossessionato dall’idea di “fermare la guerra in 24 ore”, incontrando Putin, il terrorista che ha attaccato l’Ucraina. Niente da fare. Per Trump, questo è un modo per “rendere di nuovo grande l’America”.

Chic!

In questo combattimento tra galli che si svolgerà sul palco globale, ci sarà un vincitore e un perdente. Se Trump rinuncia all’Ucraina, si arrenderà a Putin. Poi tutta la sua storia “renderebbe di nuovo grande l’America” volerebbe sotto gli occhi di tutto il mondo, e Trump sarebbe ridicolo come qualsiasi re nudo. È questo che vuole?

Morale della favola: Trump non ha altra scelta che aiutare l’Ucraina a vincere!