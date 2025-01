Trump cancella subito il riconoscimento dei diritti delle persone transgender

globalist Modifica articolo

20 Gennaio 2025 - 17.20

ATF

Il presidente eletto Donald Trump firmerà una serie di ordini esecutivi destinati a smantellare gli sforzi dell’amministrazione Biden per riconoscere e accogliere le persone transgender a livello federale, nonché per porre fine agli sforzi federali per promuovere i programmi di Diversità, Equità e Inclusione, ha dichiarato un collaboratore del futuro governo Trump.

In una telefonata con i giornalisti prima dell’inaugurazione di Trump, l’ufficiale in arrivo ha spiegato che Trump firmerà gli ordini subito dopo aver preso ufficialmente il potere lunedì.

Il primo ordine stabilirebbe che “la politica degli Stati Uniti è riconoscere due sessi, maschio e femmina”, come “sessi non modificabili e… fondati su una realtà fondamentale e incontrovertibile”.

“Le definizioni di questi sessi significano le classificazioni biologiche immutabili di un individuo, maschio o femmina, e donna significa femmina biologica, uomo significa maschio biologico. Femmina non viene definita tramite cromosomi, ma femmina significa una persona che appartiene al sesso che produce la cellula riproduttiva grande”, ha detto l’ufficiale, aggiungendo che l’amministrazione entrante non sta definendo il sesso in base ai cromosomi di una persona perché “la natura binaria del sesso… è più profonda [del patrimonio genetico di una persona]”.

L’ufficiale ha anche dichiarato che Trump ordinerà al Dipartimento di Stato, al Dipartimento della Sicurezza Interna e ad altri dipartimenti di “assicurarsi che i documenti ufficiali del governo, inclusi passaporti e visti, riflettano accuratamente il sesso”.