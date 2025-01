Il sindaco di Londra Sadiq Khan dice che il ritorno di Trump mette in marcia il fascismo nel mondo

globalist Modifica articolo

19 Gennaio 2025 - 17.12

ATF

L’Occidente deve affrontare una battaglia cruciale contro una destra radicale in ascesa che avanza in tutto il mondo sviluppato, avverte oggi Sadiq Khan, invitando i ministri a combattere l’estremismo in vista della seconda inaugurazione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Con il più deciso appello mai pronunciato da un politico britannico di alto livello contro l’avanzata della destra negli Stati Uniti, in Francia e in Germania, il sindaco di Londra avverte del rischio di un “fascismo risorgente” online e sostiene che saranno necessarie leggi più severe sui contenuti dannosi per contrastare questa minaccia.

Il suo intervento arriva mentre figure della destra radicale di tutta Europa si radunano per l’inaugurazione di Trump, prevista per lunedì. Tra i presenti figurano il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, ed Éric Zemmour, ex candidato alla presidenza francese noto per le sue posizioni xenofobe.

Scrivendo per l’Observer, Khan critica anche Elon Musk e i principali dirigenti dei social media, accusati di permettere la diffusione di contenuti della destra radicale. Denuncia i “loro sostenitori finanziari che egoisticamente scelgono di mettere i profitti delle loro aziende al di sopra degli interessi delle nostre democrazie”.

“I progressisti di tutto il mondo occidentale affrontano una sfida cruciale per questo secolo, e la posta in gioco per la democrazia liberale non potrebbe essere più alta,” scrive. “La destra radicale e estrema è in marcia. Sono tempi profondamente preoccupanti, soprattutto per chi appartiene a una comunità minoritaria. Man mano che storici e commentatori trovano sempre più echi degli anni ’20 e ’30 nei giorni nostri, non possiamo permetterci di arrenderci.

“Non dobbiamo avere dubbi: questo è un momento pericoloso. Lo spettro di un fascismo risorgente incombe sull’Occidente … Per contrastare la destra radicale, dobbiamo difendere senza esitazioni la nostra democrazia e i nostri valori, determinati a migliorare il benessere e le condizioni materiali delle nostre comunità.”

In un implicito tentativo di fare pressione su Starmer e i suoi ministri affinché critichino Trump per i suoi commenti estremi, Khan afferma che ministri e liberali devono far sentire la loro voce quando il nuovo presidente degli Stati Uniti farà dichiarazioni simili a quelle che hanno caratterizzato la sua ascesa politica.

“Sono d’accordo con il governo sulla necessità di essere pragmatici sulla scena internazionale,” scrive Khan. “Ma i progressisti di tutto il mondo non devono mai cedere terreno alla destra radicale, né avere paura di dire la verità al potere quando necessario.”

Le dichiarazioni di Khan seguono quelle del ministro degli Esteri, David Lammy, che ha affermato di “non essere nel business di condannare il nostro alleato più stretto” quando interrogato sulla minaccia di Trump di sequestrare la Groenlandia e il Canale di Panama. Sebbene Lammy avesse in passato descritto Trump come “un sociopatico misogino e simpatizzante dei neo-nazisti”, ora parla di affrontare Trump come parte della sua strategia di “realismo progressista”.

Durante la sua prima presidenza, Trump aveva preso di mira Khan con una serie di post su X, precedentemente Twitter, accusandolo di “distruggere la città di Londra” e di non affrontare il terrorismo.

Khan invita i ministri ad “aumentare” la pressione sulle aziende di social media per contrastare l’odio e la disinformazione, accusando Musk di aver ripristinato gli account di figure della destra radicale, tra cui Tommy Robinson.

“Un miliardario prepotente non dovrebbe poter usare la sua piattaforma social come strumento di propaganda per amplificare menzogne e sostenere la causa dell’estrema destra,” afferma. “E le aziende di social media non dovrebbero essere in grado di eludere la responsabilità per algoritmi che massimizzano – e monetizzano – l’odio.”

I ministri stanno esaminando attentamente l’annuncio recente di Meta riguardo la fine del fact-checking e la riduzione delle restrizioni su temi come immigrazione e genere sulle sue piattaforme, tra cui Facebook, Instagram e Threads.

Tuttavia, non è ancora chiaro quale impatto avrà l’Online Safety Act, poiché dovranno essere prese decisioni su cosa costituisce un discorso d’odio illegale che le piattaforme come X e altre saranno obbligate a rimuovere. Mentre il governo è alla ricerca di investimenti da parte dei giganti tecnologici per stimolare la crescita, Peter Kyle, il ministro per la scienza e la tecnologia, ha dichiarato che la sicurezza online non sarà sacrificata.

Un portavoce del governo ha affermato: “I contenuti estremisti non hanno posto nella nostra società. Per questo collaboriamo strettamente con le forze dell’ordine, le comunità locali e i nostri partner internazionali per combattere chi semina divisione e odio.

“A partire da marzo, l’Online Safety Act richiederà alle piattaforme social di rimuovere disinformazione illegale e contenuti dannosi per i bambini. Rimaniamo in contatto regolare con tutte le principali piattaforme per garantire che siano preparate a queste leggi e le esortiamo a contrastare la diffusione di disinformazione e fake news sui loro siti. Il nostro messaggio è chiaro: non c’è bisogno di aspettare; devono agire ora per proteggere i loro utenti.”