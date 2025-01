Milizie di polizia e omicidi in aumento: Ben-Gvir è il peggior ministro della Sicurezza nella storia di Israele

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

6 Gennaio 2025 - 18.26

ATF

Tiene in scacco Netanyahu, il che è tutto dire. Ha accumulato nelle sue mani un potere mai avuto da un’estremista di destra diventato ministro. È Itamar Ben-Gvir.

Milizie di polizia e omicidi in aumento: Ben-Gvir è ufficialmente il peggior ministro della Sicurezza nazionale nella storia di Israele

Così Haaretz titola una inchiesta di grandissimo rilievo, per la sua portata analitica e documentale, a firma Josh Breiner.

Scrive Breiner: “Gerusalemme, gennaio 2023. Giornalisti e alti ufficiali di polizia affollano la piazza del Ministero della Pubblica Sicurezza, come si chiamava allora, per la cerimonia di passaggio di consegne ministeriali.

Al centro del palco siede il ministro entrante, Itamar Ben-Gvir, con un ampio sorriso. Alla sua destra siede l’allora commissario della polizia israeliana Kobi Shabtai; alla sua sinistra, l’allora commissario del servizio carcerario israeliano Katy Perry.

Dal punto di vista di Ben-Gvir, il suo viaggio durato anni è terminato. L’uomo con 13 condanne penali è ora a capo dell’organizzazione responsabile dell’applicazione della legge nel paese.

Dopo essere stato chiamato sul podio, tira fuori il suo discorso, quello su cui ha lavorato per ore, e dissemina promesse. Alcune provengono dai suoi consiglieri, altre da sua moglie, Ayala. Una era interamente sua: ripristinare la sicurezza personale e combattere il crimine nel Negev e in Galilea.

Ha promesso che sotto la sua guida “tutti potranno uscire di casa senza paura”. La sua missione, ha dichiarato, è “riportare la tranquillità nelle strade e l’ordine nel Negev e in Galilea, comprese Umm al-Fahm e Rahat, i cui residenti non soffrono di meno”.

Ci vorranno solo poche settimane perché Ben-Gvir scopra che le promesse vuote non bastano a cambiare la realtà. “Un altro omicidio”, si è lamentato con i suoi stretti consiglieri nella loro chat privata di gruppo. “Ogni fine settimana, quattro”, ha osservato il suo capo dello staff, Hanamel Dorfman. “Follia”, ha scritto Ben-Gvir dopo un altro omicidio a Umm al-Fahm. “Pensiamo fuori dagli schemi oggi”, suggerì Dorfman. “È davvero anormale che ci sia un omicidio ogni giorno”.

Un altro ministro avrebbe potuto aggiungere più agenti per pattugliare le comunità arabe o detective che si occupano di omicidi. Ma Ben-Gvir? Ha scelto un approccio non convenzionale: dare apertamente la colpa al commissario di polizia.

Sono passati due anni e il commissario di polizia ha già appeso la sua uniforme al chiodo. Così come la maggior parte degli alti ufficiali che guidavano la polizia all’epoca. E le promesse? Sono rimaste tali.

Una rapida occhiata alle statistiche sulla criminalità rivela un fatto semplice: Ben-Gvir è il ministro della polizia più inefficace nella storia del paese. Soprattutto il fallimento nell’affrontare il problema della criminalità nelle comunità arabe: nel 2024 si sono verificati 230 omicidi, pochi in meno rispetto al record di 241 stabilito nel 2023, anno in cui Ben-Gvir è entrato in carica. Al contrario, quando Omer Bar-Lev era ministro nel 2022, sono stati registrati 111 omicidi di cittadini arabi.

Sotto la guida di Ben-Gvir sono stati stabiliti altri record discutibili: L’anno scorso sono stati registrati 36 femminicidi, superando il precedente record di 33, stabilito sempre sotto la sua guida, nel 2023. Nel 2022 il numero era di 22. “La questione del femminicidio non lo interessa affatto”, afferma un alto esponente delle forze dell’ordine, parlando a condizione di anonimato. “Difficilmente si occupa di questo tema specifico”.

L’anno scorso sono stati registrati 55 omicidi tra la popolazione israeliana non araba. Delle vittime, 44 erano ebrei e 11 stranieri non ebrei. Si tratta di un leggero calo rispetto al 2023, quando sono stati registrati 58 omicidi, di cui 53 di ebrei e 5 di cittadini stranieri.

Tuttavia, guardando i dati da una prospettiva diversa: il numero totale di omicidi durante i due anni di mandato di Ben-Gvir è doppio rispetto a quello del mandato di Bar-Lev.

Un’altra statistica mostra che il tasso di omicidi risolti nella comunità araba è sceso bruscamente dal 21% nel 2022 al 13% nel 2023 e all’11% nel 2024.

“Questi due anni sono stati un completo fallimento da ogni punto di vista. Tutto è stato fatto all’insegna del populismo più totale”, afferma Eran Kamin, che si è ritirato dalle forze dell’ordine dopo una lunga carriera che comprendeva anche un mandato come capo della divisione investigativa della polizia.

Kamin spiega che la polizia non sta compiendo nemmeno il passo più semplice: la trasparenza. Nonostante sia passato più di un anno, la polizia non ha ancora pubblicato un riepilogo dei dati sulla criminalità per il 2023.

Kamin afferma che, a differenza del passato, la polizia non misura attualmente le prestazioni delle stazioni. “Il ministro non ha alcuna conoscenza o desiderio in merito”, afferma. “La polizia opera in modo non professionale, con un aumento degli arresti illegali e degli arresti effettuati con violenza e mancanza di autorità durante le proteste. I comandanti non solo non affrontano queste carenze, ma le sostengono”.

Ramle, aprile. Il veicolo di Ben-Gvir passa con il rosso, si scontra con un’altra auto e si ribalta. Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente, tra cui lo stesso Ben-Gvir, che ha 79 condanne per infrazioni stradali.

“La scritta era sul muro e qualcuno avrebbe potuto facilmente essere ucciso oggi”, ha dichiarato una fonte della sicurezza ad Haaretz. “Avevamo avvertito più volte che la guida spericolata del corteo di Ben-Gvir sarebbe finita in un disastro”.

Il comportamento irresponsabile, se non addirittura spericolato, di Ben Gvir sulle strade è quasi un caso di studio di un fenomeno molto più ampio. L’anno scorso sono state uccise 436 persone sulla strada, un aumento del 21% rispetto al 2023 e il numero più alto degli ultimi 18 anni.

“Le forze di polizia svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro gli incidenti stradali”, afferma Yaniv Yaakov, amministratore delegato dell’Associazione Or Yarok per la guida sicura in Israele. “Quando la polizia ha solo poche decine di auto di pattuglia in servizio, gli automobilisti si lasciano andare a follie sulla strada e commettono infrazioni stradali potenzialmente letali perché sanno che la possibilità di essere scoperti è molto bassa”.

Ma non è tutto. L’“aggiunta Ben-Gvir”, come gli agenti assicurativi chiamano l’aumento del prezzo dell’assicurazione auto completa, è stata causata dall’aumento dei furti di veicoli in Israele da quando il presidente del partito Otzma Yehudit è diventato ministro della sicurezza nazionale.

Nel 2020 sono stati denunciati 8.742 furti di veicoli. Questo numero è salito a 12.256 nel 2021 e a 16.305 nel 2022. Nel 2023, il primo anno del mandato di Ben-Gvir, sono stati rubati 19.790 veicoli. L’anno scorso il numero è diminuito leggermente, passando a 18.100. Sia la polizia che l’ufficio di Ben-Gvir hanno enfatizzato questo dato, inquadrandolo come un successo, ma a uno sguardo più attento emerge un quadro diverso.

Fonti della polizia spiegano che nell’ottobre del 2023, dopo lo scoppio della guerra a Gaza, è stato imposto un blocco ai palestinesi che vivono in Cisgiordania – dove, secondo i dati della polizia, viene portato il 93% dei veicoli rubati in Israele – il 70% attraverso i principali checkpoint, presso i quali non sono presenti agenti di polizia.

Un dirigente di una compagnia assicurativa ha dichiarato ad Haaretz che l’attuale governo mostra “totale disinteresse per il problema dei furti di veicoli”. Le compagnie assicurative sperano che la polizia riattivi l’unità Etgar, fondata per affrontare il problema. In una mossa senza precedenti, si sta valutando la possibilità di finanziare l’unità in parte con i premi assicurativi degli automobilisti.

Prima i lealisti

Uno dopo l’altro si sono presentati all’ufficio di Ben-Gvir. Alcuni si sono anche incontrati con lui a casa sua. Il loro numero, come riportato da Haaretz, è di centinaia. Sia tra gli ufficiali più giovani che tra quelli più anziani. L’obiettivo? Convincere il ministro che sono degni di essere promossi.

Le domande, secondo gli ufficiali che hanno partecipato agli incontri, comprendevano: “Sarai leale?”; ‘Come e in che misura attuerai le mie politiche?’; ‘Risponderai alle mie telefonate?’ e ‘Come ti comporterai durante le proteste di sinistra?’.

Alcuni agenti hanno dichiarato di aver osservato Ben-Gvir mentre apriva le loro pagine Facebook ed esaminava i loro post. Dorfman, come ha riportato Haaretz, è anche coinvolto nei colloqui per le posizioni di responsabilità nella polizia e in almeno un’occasione ha intervistato un candidato per una posizione di responsabilità a casa sua.

Il risultato è che, almeno in un settore – la presa di controllo della polizia – Ben-Gvir ha ottenuto un notevole successo.

Nell’ultima tornata di nomine, è riuscito non solo a mettere il suo fidato alleato, Danny Levy, a capo della polizia, ma anche a sostituire i vertici con candidati che hanno superato le sue audizioni personali.

“Oggi l’anzianità, i gradi e i risultati professionali non hanno alcun significato: l’unico requisito è la lealtà”, afferma un ufficiale superiore. “La polizia oggi è politica, inequivocabilmente”.

“Vengono promosse persone che non hanno ricoperto una posizione per 15 secondi, semplicemente perché il loro programma politico serve al ministro o perché sono amici degli amici del ministro”, afferma Kamin. “Queste nomine saranno fonte di rammarico per generazioni di poliziotti. Il sistema di nomine, con il profondo coinvolgimento del ministro, è inconcepibile e avrebbe dovuto indurre da tempo il Controllore di Stato e il Procuratore Generale a contrastarlo”.

Amnon Alkalay, ex capo della divisione operativa della polizia, offre un giudizio ancora più severo. “Gli ultimi due anni sono stati un disastro”, afferma. “Questo è un ministro che non dovrebbe essere legittimato, soprattutto non come ministro della sicurezza nazionale. Non è solo un criminale condannato diventato ministro. Ha introdotto molti incentivi negativi nel sistema e abbiamo visto che ciò ha compromesso gravemente la professionalità della polizia”.

Ben-Gvir “si comporta in modo cinico nei confronti degli agenti di polizia, sia per quanto riguarda le promesse di stipendio che per le vuote promesse di sostegno”, aggiunge Alkalay. “Ha ignorato moltissimi agenti meritevoli di promozione, preferendo persone che gli si sono ingraziate”.

Il mandato di Ben-Gvir ha scosso non solo la polizia ma anche i suoi stessi collaboratori. La polizia ha interrogato tre dei suoi collaboratori per sospetta distribuzione non autorizzata di armi da fuoco, oltre al capo del dipartimento per le licenze delle armi da fuoco del ministero, che è stato costretto a dimettersi.

La polizia ha indagato su due dei suoi autisti; uno, responsabile dell’incidente che ha coinvolto il ministro, è stato accusato in relazione all’incidente. Il commissario del Servizio Penitenziario Israeliano Kobi Yaakobi, un confidente di Ben-Gvir, è sotto indagine penale. Potrebbe essere accusato di violazione della fiducia e di intralcio alla giustizia, per aver presumibilmente interferito nella nomina del comandante del distretto di polizia della Cisgiordania e per aver informato l’ufficiale di un’indagine segreta in corso contro di lui.

Lo stesso comandante del distretto è sospettato di corruzione, di aver passato illegalmente informazioni e di aver ignorato le informazioni fornite dal servizio di sicurezza Shin Bet, per ricevere una promozione da Ben-Gvir”.

L’inchiesta di Breiner si conclude qui. Ma il ministro kahanista continua a dettar legge, la sua, e a infrangere quelle dello Stato.