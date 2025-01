Così la disinformazione reazionaria e razzista di Elon Musk si sta abbattendo sul Regno Unito

globalist Modifica articolo

Elon Musk ha chiesto la liberazione di un criminale condannato e agitatori di estrema destra, accusando falsamente il primo ministro Keir Starmer di non aver perseguito i molestatori di minori quando era a capo del Ministero Pubblico. Inoltre, ha sostenuto un post in cui si chiedeva al re Carlo III di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni per rimuovere il governo laburista britannico, in carica da sette mesi, cosa impossibile dal punto di vista costituzionale.

Musk è tornato a puntare il Regno Unito, mettendo il Paese al centro delle sue ossessioni capricciose su internet. In una raffica di post iniziata prima del nuovo anno, l’imprenditore tecnologico è passato dal suo entusiastico sostegno a un partito di estrema destra in Germania ad attaccare il Regno Unito su diversi fronti politicamente sensibili.

Dopo aver ignorato per mesi le provocazioni di Musk, il governo britannico ha risposto venerdì, pur mantenendo la consueta cortesia. “Elon Musk è un cittadino americano e forse dovrebbe concentrarsi sui problemi dall’altra parte dell’Atlantico”, ha dichiarato il ministro della Sanità Andrew Gwynne in un’intervista a LBC Radio. Il suo superiore, il segretario alla Sanità Wes Streeting, ha aggiunto ai giornalisti: “Alcune delle critiche di Elon Musk sono mal giudicate e sicuramente disinformate”.

Il Regno Unito è uno dei diversi Paesi europei in cui Musk sta cercando di replicare l’influenza esercitata a favore del presidente eletto Donald Trump nelle elezioni statunitensi dello scorso autunno. Oltre alla Germania, dove il suo sostegno ad Alternative für Deutschland un partito di estrema destra con legami neonazisti, ha agitato la politica nazionale in vista delle elezioni del mese prossimo, Musk ha coltivato stretti rapporti con la prima ministra italiana Giorgia Meloni, figura influente della destra post-fascista.

Nel Regno Unito, l’antagonismo di Musk verso il governo laburista è in parte dovuto alla risposta decisa di Londra contro l’incitamento all’odio online. Le autorità hanno dichiarato che post falsi e incendiari hanno contribuito a incitare i disordini anti-immigrazione verificatisi dopo l’omicidio di tre ragazze in un accoltellamento di massa a Southport lo scorso luglio. Più di 30 persone sono state arrestate, spingendo Musk a condannare il governo per quella che ha definito una violazione della libertà di espressione, celebrata invece su X, il suo social network.

L’imprenditore ha affermato che il Regno Unito “sta diventando uno Stato di polizia”. Tuttavia, Musk è intervenuto in altre questioni controverse, come il suo sostegno al partito anti-immigrazione Reform UK e le critiche al governo per la gestione di uno scandalo di abusi sessuali su minori risalente a un decennio fa a Rotherham. Si stima che circa 1.400 ragazze siano state sfruttate da “gang di adescamento”, composte in gran parte da uomini britannici di origine pakistana.

Forse l’aspetto più provocatorio è il sostegno di Musk a Tommy Robinson, un agitatori di estrema destra anti-immigrazione, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, attualmente in carcere dopo essere stato condannato per aver violato un ordine giudiziario ripetendo false accuse contro un rifugiato siriano adolescente, che lo ha querelato con successo per diffamazione.

Robinson era già stato incarcerato per aggressione, frode ipotecaria e per aver viaggiato con un passaporto falso negli Stati Uniti, dove aveva cercato di stabilire legami con gruppi di destra.

“Liberate Tommy Robinson!”, ha scritto Musk il 2 gennaio sul suo profilo X, seguito da 210 milioni di persone.

Il sostegno di Musk a Robinson ha messo in difficoltà gli altri alleati di destra nel Regno Unito. Nigel Farage, leader di Reform UK e stretto alleato di Trump, ha preso le distanze da Robinson, fondatore della English Defence League, un gruppo nazionalista islamofobo noto per le sue proteste violente tra la fine degli anni 2000 e il 2010.

Farage, che ha accolto con entusiasmo il sostegno di Musk e ha cercato di ottenere una donazione per Reform UK, ha fatto eco alle richieste di una nuova indagine sullo scandalo degli abusi su minori. Tuttavia, ha mantenuto un notevole silenzio su Robinson. Farage vuole i soldi di Musk ma non appoggiare Robinson che può essere un rivale alla destra estrema.