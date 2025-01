Musk punta sull'estrema destra razzista: dopo gli elogi a Afd pronto a finanziare il Reform Uk di Farage

globalist Modifica articolo

4 Gennaio 2025

Nigel Farage ha definito Elon Musk un “eroe” e si è detto “molto soddisfatto del suo sostegno al nostro partito”, pur considerando “leggermente esagerate” le voci secondo cui il magnate della tecnologia sarebbe pronto a donare 100 milioni di dollari Reform UK.

Parlando alla conferenza del partito nell’East Midlands venerdì sera, il leader di Reform ha elogiato il piano di efficienza di Musk per il governo di Donald Trump, definendolo “il modello di cui abbiamo bisogno” e invocando un “cambiamento completo della cultura in Gran Bretagna”.

“Sono molto contento che ci stia sostenendo, anche se le notizie sulle sue possibili donazioni finanziarie sono un po’ esagerate”, ha dichiarato. “Che ci piaccia tutto quello che dice o no, è un eroe.”

Il miliardario della tecnologia, che negli ultimi mesi ha espresso opinioni sulla politica britannica, ha scritto sui social media giovedì che “la Gran Bretagna ha bisogno di Reform ora”, mentre circolavano voci secondo cui sarebbe pronto a donare fino a 100 milioni di dollari al partito.

Musk ha anche twittato a sostegno di Tommy Robinson, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, incarcerato per 18 mesi per oltraggio alla corte lo scorso ottobre e accusato di “politicizzare” la violenza sessuale su giovani ragazze con i suoi commenti sui gruppi di grooming nel Regno Unito.

Farage ha dichiarato a GB News che Robinson “non è ciò di cui abbiamo bisogno”. “[Musk] vede Robinson come uno di quelli che hanno combattuto contro le gang di grooming. Ma, ovviamente, la verità è che Tommy Robinson è in prigione non per questo, ma per oltraggio alla corte”, ha spiegato. “Siamo un partito politico che punta a vincere le prossime elezioni generali. [Robinson] non è ciò di cui abbiamo bisogno.”

Farage ha inoltre annunciato che Reform intende fare del collegio elettorale di Kemi Badenoch un “obiettivo prioritario” per le prossime elezioni generali, dichiarando che “i guanti sono stati tolti” dopo che la ministra non si è scusata per aver affermato che i numeri di adesione al partito erano falsificati.

Il leader conservatore aveva precedentemente accusato Farage di “falsità” dopo che questi aveva dichiarato che il numero degli iscritti a Reform aveva superato i 131.680 membri registrati dei Conservatori lo scorso anno.

Farage ha affermato che il suo partito conta quasi 400 membri nel collegio di Badenoch, North West Essex, e che avrebbe radunato supporto in quella zona con una conferenza prevista per la fine del mese.

“Non solo questi membri non sono falsi, ma ora faremo di questo un collegio prioritario per le prossime elezioni generali”, ha detto. “Mi hai accusato di essere disonesto. Hai avuto l’occasione di scusarti. Bene, ora i guanti sono stati tolti.”

La Badenoch ha dichiarato che la cifra degli iscritti, mostrata sul sito web di Reform UK, era “programmata per aumentare automaticamente” e che “questo tipo di falsità viene scoperto abbastanza rapidamente, anche se non prima di aver ingannato molti”.

Venerdì mattina, Farage ha pubblicato su X (ex Twitter) per dire che “non erano arrivate scuse” da parte di Badenoch in merito alle sue “teorie cospirative folli”, annunciando che avrebbe risposto durante un discorso alla conferenza nell’East Midlands, a cui hanno partecipato circa 1.000 membri.

L’ex deputato conservatore Marco Longhi ha fatto un’apparizione all’evento poche ore dopo aver annunciato il suo passaggio a Reform, affermando: “I tradimenti che abbiamo visto negli ultimi anni sono stati così grandi da eclissare qualsiasi senso di lealtà che avevo.”

Longhi, che ha rappresentato Dudley North nel West Midlands dal 2019 al 2024, ha dichiarato che “il partito a cui sono stato fedele per decenni è irriconoscibile”.

Centinaia di manifestanti si sono radunati fuori dal luogo dell’evento venerdì sera, gridando slogan come “i rifugiati sono i benvenuti qui” mentre i delegati entravano.

Quando il presidente del partito, Zia Yusuf, è salito sul palco, ha detto alla platea: “Secondo Kemi, voi non siete altro che frutto dell’immaginazione di Nigel.”

Yusuf ha accusato Badenoch di aver “inspiegabilmente preso la decisione poco saggia di accusarci di falsificare le adesioni”, ringraziandola e sostenendo che i suoi commenti avessero portato a un aumento delle iscrizioni.