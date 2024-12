Cecilia Sala, l'Iran conferma l'arresto per "aver violato le leggi della Repubblica islamica"

globalist Modifica articolo

30 Dicembre 2024 - 13.13

Oggi sono trascorsi undici giorni dall’arresto della giornalista italiana Cecilia Sala in Iran, dove si trova detenuta in isolamento presso il carcere di Evin. Solo questa mattina il Paese ha confermato ufficialmente il fermo, come riportano i media di Stato. L’accusa mossa contro di lei è quella di «aver violato le leggi della Repubblica islamica».

Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno accusato Teheran di utilizzare Sala come «leva politica» per esercitare pressioni, collegando il suo arresto a quello di Mohammad Abedini Najafabadi. Quest’ultimo era stato fermato in Italia il 16 dicembre su richiesta degli Usa, sospettato di aver fornito droni a gruppi terroristici mirati contro cittadini occidentali. Sebbene Washington non abbia intenzione di ritirare la richiesta di estradizione, alcuni funzionari statunitensi hanno lasciato intendere che l’Italia potrebbe valutare altre opzioni.

Il Governo dell’Iran: «Garantito il contatto con la famiglia»

Come riportato dall’agenzia Irna, il dipartimento generale dei Media esteri del ministero della Cultura e dell’orientamento islamico dell’Iran ha confermato l’arresto di Cecilia Sala «per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell’Iran». La nota spiega: «La cittadina italiana è arrivata in Iran il 13 dicembre con un visto giornalistico ed è stata arrestata il 19 per aver violato la legge della Repubblica islamica dell’Iran. Il suo caso è sotto inchiesta. L’arresto è stato eseguito secondo la normativa vigente e l’ambasciata italiana è stata informata. Le è stato garantito l’accesso consolare e il contatto telefonico con la famiglia».

La triangolazione con Usa e Iran

Dietro le quinte, è in corso una delicata trattativa tra Italia, Stati Uniti e Iran per riportare Sala in Italia. Ieri il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di Zona Bianca su Rete 4, ha dichiarato: i tempi per il rilascio della giornalista «non sono ipotizzabili». Ha aggiunto: «Il dialogo è aperto e stiamo lavorando in tutti i modi per cercare di riportare a casa Cecilia il prima possibile».